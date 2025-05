El Gobierno sostiene que hubo un sabotaje en la red ferroviaria mientras el PP intenta acorralar a Puente

Un robo de cables paralizó la red ferroviaria entre Madrid y Andalucía el domingo por la noche y afectó a más de 11.000 viajeros. Imágenes que recorren toda España. Desde el Gobierno se sigue afirmando que se trata directamente de un “sabotaje”, aunque no se ha identificado a los autores, mientras que el Partido Popular trata de acorralar al titular de Transportes, Óscar Puente, situándolo en el centro de las responsabilidades políticas.

Las incidencias ferroviarias se han producido en un momento muy sensible para los ciudadanos, que volvían de un largo puente. Y, además, afectaba principalmente a la conexión entre Madrid y Sevilla, con la capital andaluza en el epicentro de la actividad social por el arranque de la Feria de Abril. Todo ello una semana después del gran apagón que sufrieron España y Portugal.

En el Gobierno defienden directamente que se trata de un “sabotaje”, una hipótesis que planteó a primera hora del lunes el ministro Puente y en la que insistieron fuentes de su departamento durante la tarde. La Guardia Civil está investigando y las diligencias practicadas apuntan a cinco robos de cable de escaso valor en la provincia de Toledo a través de una acción deliberada y en una zona sin cámaras.

El Gobierno ve un acto deliberado

Fuentes del Gobierno sostienen que el material robado no supone económicamente ni 500 euros: “Es mínimo frente al enorme daño que se causa en viajeros, desplazamientos y costes para las compañías”. Por eso, en el Ministerio de Transportes remarcan la intencionalidad con estos actos de bloquear las vías, ya que se corta un cable de seguridad que las sensoriza y permite saber dónde están los trenes.

Esos cables son esenciales porque permiten saber si hay un tren o no y la circulación necesita contar con un espacio limpio por delante de bastantes kilómetros. Para que esa seguridad esté garantizada está el cableado en vía que manda una señal y garantiza que no haya obstáculos delante. Además, a esta situación se sumó que en esa zona un tren de Iryo se enganchó con la catenaria al reanudar la marcha y produjo un problema adicional.

El PP se lanza contra Puente

Esta situación ha derivado en un fuerte choque político entre el PP y los socialistas. Los populares están centrando todas sus críticas en Puente, uno de los ministros con más vertiente política del Ejecutivo y muy rocoso siempre con los populares. Génova 13 ha pedido la comparecencia del exalcalde de Valladolid en el Parlamento.

El responsable económico del PP, Juan Bravo, que fue uno de los afectados por las incidencias en la red, se ha convertido en el principal ariete de los populares contra el Ejecutivo: “No es una excepcionalidad, es la nueva normalidad del Gobierno que está sobrepasado”. Los populares lanzaron que el Gobierno sabía lo que estaba pasando y dejó subir a los pasajeros a los trenes, además de exigir el reembolso automático de los billetes.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Ejecutivo también en la red social X: “Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada. Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro. La gente no merece pagar cada día más impuestos a cambio de peores servicios. España tiene que volver a funcionar. Es mi objetivo”.

La Guardia Civil abre una investigación sobre el robo de cable en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía Ver más

Aunque el Gobierno no quiso entrar directamente en el choque con el PP, fuentes de Ferraz fueron muy duras con Feijóo acusándolo de “carroñero”. En la dirección socialista sostuvieron: “Cada vez que hay un acto vandálico en nuestro país, ya sea un atentado contra una sede del PSOE o el sabotaje de una línea de AVE, aparece el carroñero político. Se trata de una especie oriunda de la derecha y la extrema derecha españolas que, tanto con sus silencios como con sus tuits, siempre trata de aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política”.

“Es lo que ha hecho Feijóo esta mañana, al que el sabotaje de la línea de alta velocidad no le interesa ni siquiera para condenarlo, y solamente trata de arrimar el ascua a su sardina aprovechándose de las molestias que están sufriendo los pasajeros”, subrayaron en Ferraz, donde reiteraron: “Este sabotaje está hecho a conciencia y en una zona sin cámaras. Sabían lo que hacían, pero a Feijóo no le importa. Él intenta rascar unos votos hasta en situaciones en las que la seguridad de los pasajeros podría haberse puesto en peligro por unos desalmados. Pero Feijóo solo piensa en su valoración pública. Unos datos que reflejan que no lo quieren ni los suyos, y por eso actúa en el ámbito de carroñerismo político tanto cuando habla como cuando calla”.

El servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía recuperó su total normalidad el lunes a las 17 horas, según informó Renfe. Pero la tensión política se mantiene en una semana en la que Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre el apagón e informar sobre el plan para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa este año. Asimismo, la brecha entre Moncloa y Génova 13 se evidenciará el jueves en la sesión plenaria con el decreto para paliar los efectos de los aranceles (que saldrá gracias a la previsible abstención de Podemos, mientras que el PP votará ‘no’ junto con Vox).