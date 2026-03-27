Imanol Pradales ha salido "satisfecho" con los siete traspasos acordados

Los gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos de Euskadi.

Así lo ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, tras reunirse este viernes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente ambos han presidido la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi.

En ella se ha acordado crear un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

Pradales ha salido "satisfecho" con los siete traspasos acordados porque se ha "cumplido" con la primera fase del calendario pactado por ambos gobiernos para transferir las competencias pendientes, pero ahora toca "trabajar duro" para completar la segunda fase para llegar a julio —fecha estimada de la próxima Comisión Bilateral — con acuerdos sobre la segunda fase.

Además de la gestión de los aeropuertos hoy se ha dado luz verde a otros seis traspasos. Dos de ellos se refieren al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que podrá mejorar el acceso a la financiación de pymes y empresas, en este último caso en cooperación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"Estas dos transferencias fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores", se ha felicitado el lehendakari.

También se ha acordado traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial sobre a los permisos de conducción, así como aumentar la capacidad de Euskadi en formación o habilitación en seguridad privada.

Ambos gobiernos han llegado también a un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma "el ejercicio efectivo" de la vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa; y para que el País Vasco se encargue de la gestión de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados.

"Hoy damos un paso más" pero "queda mucho por hacer y acordar", ha declarado el lehendakari, que ha considerado que "los tiempos y el contexto exigen más ritmo en la cooperación, más capacidades políticas y asumir más riesgos", aunque es consciente de que "los siguientes meses son complejas y debemos abordarlos con la máxima exigencia y compromiso".

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado la relevancia de todos los traspasos de competencias a las comunidades autónomas acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde su investidura en 2018.

El Gobierno Vasco pide el traslado "temporal" del 'Guernica' a Euskadi Ver más

“Son ya cuarenta los traspasos de competencias a once comunidades autónomas, siempre de acuerdo a sus peticiones. En el período de gobierno del PP que va del 2011 al 2018 hubo dieciséis traspasos", ha detallado Torres, que ha defendido que las transferencias cerradas hoy son totalmente acordes con la Constitución y el Estatuto de Gernika.

También ha defendido la política autonómica del Ejecutivo y ha asegurado que él forma parte de un Gobierno "que cree que el Estado de las autonomías no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central".

Torres se ha sumado al lehendakari en su reconocimiento a la labor del anterior secretario de Estado de Política Territorial y nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.