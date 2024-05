Ya hay áreas de Galicia que no tienen espacio para un aerogenerador más

Aquí puedes leer el artículo original en gallego.

Ni un parque eólico con cuatro aerogeneradores hace un año, ni un parque eólico con un único aerogenerador ahora. Entre Santa Comba y Coristanco ya no cabe ninguna turbina más. Así se desprende de la resolución de impacto ambiental desfavorable que ha emitido la Consellería de Medio Ambiente ante el proyecto de un único aerogenerador que la empresa Ecovital Renovables SL, anteriormente denominada Cortizo Eólicas, pretendía instalar en esa zona. Lo hace por la "alta densidad de aerogeneradores presentes en el área y la probable existencia de efectos sinérgicos" sobre las aves.

El impacto de los aerogeneradores ya instalados, no de las nuevas solicitudes, ha sido señalado desde hace meses por Medio Ambiente en diversas zonas de Galicia sin que hasta el momento transcendiese ninguna iniciativa para rebajar los efectos.

En el caso de Coristanco y Santa Comba, el proyecto rechazado hace un año, denominado Braña Ancha, de Adelanta Corporación, pretendía instalar cuatro aerogeneradores en las proximidades de la polémica mina de Varilongo. Medio Ambiente lo rechazó porque los cálculos de su Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre mortalidad de aves en un contorno con 19 parques y 116 turbinas "indican que el conjunto de aerogeneradores ya instalados puede estar generando un impacto significativo, particularmente sobre las rapaces”.

Ahora, ante el proyecto denominado Varilongo, de un único aerogenerador en la misma zona, la misma Dirección Xeral de Patrimonio Natural vuelve a apuntar a la "alta densidad" de instalaciones eólicas ya existentes y la "probable existencia de efectos" sobre las aves, ante lo que Medio Ambiente emite la declaración de impacto ambiental "desfavorable". En esa misma zona el año pasado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el permiso de la Xunta a tres parques eólicos (Campelo, Bustelo y Monte Toural) por considerar que se habían fragmentado artificialmente para facilitar su evaluación ambiental.

Similares declaraciones de impacto ambiental como la ahora hecha pública para el único aerogenerador del proyecto Varilongo han sido formuladas en otros puntos de Galicia señalando la existencia ya en la actualidad, con los parques ya en funcionamiento, de efectos negativos sobre las aves por la acumulación de aerogeneradores en lugares concretos.

Hace unas semanas se denegaron dos proyectos eólicos entre Muras y Ourol porque Medio Ambiente considera que allí las aves ya "están sometidas permanentemente a un elevado riesgo de colisión".

En enero del pasado año la misma Dirección Xeral de Patrimonio Natural consideró, al respecto de varios parques eólicos distintos que resultaron denegados, que entre Vimianzo y la ría de Noia "ya existe una larga alineación de aerogeneradores, de más de 30 kilómetros" que a su parecer forma "una barrera que obliga a las aves a realizar grandes cambios de ruta". No es que los nuevos proyectos causen ese problema sino que el problema ya existe en la actualidad, decía ese departamento de la Consellería de Medio Ambiente.

Además de estas consideraciones expresas en documentos oficiales sobre efectos concretos que los parques ya instalados ya están produciendo sobre las aves, la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, señaló en una comparecencia pública en enero del pasado año que hay otras áreas en las que ya no se van a autorizar más aerogeneradores porque "ya entendemos que hay una masificación y por lo tanto no se pueden seguir instalando parques". Entre esas zonas estarían, según palabras de la propia conselleira, "Vimianzo, Serra do Suído o la zona del Barbanza".