"¿Irá a ver a los españoles que murieron en Paracuellos?": TVG da voz a un medio ultra en una comparecencia de Belarra

Otra nueva polémica que rodea a la Televisión de Galicia (CRTVG). Esta vez respecto al tratamiento que en el telediario de mediodía del pasado miércoles se hizo de una información sobre los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en una fosa común en Colmenar Viejo (Madrid). La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, visitaron un lugar donde se calcula que fueron enterradas más de un centenar de personas asesinadas por el bando fascista en la Guerra Civil. La pieza emitida por la TVG se limita a informar de la visita para, a continuación, incluir únicamente la intervención de un miembro de un canal de YouTube de ultraderecha (Estado de Alarma TV), dirigido por Javier Negre.

“Ya que están visitando a las víctimas de la guerra, ¿tienen pensado ir a ver a los españoles que murieron en Paracuellos o Cabra a manos de los comunistas?”, pregunta esta persona a la ministra. “No es el día ni el lugar para esto”, interviene una responsable de prensa, antes de que Ione Belarra se limite a decir que responderá “a los medios de comunicación”. Son las únicas declaraciones que se incluyen en la pieza que, teóricamente, informa sobre los trabajos de exhumación en un lugar donde Félix Bolaños anunció que el Ejecutivo financiará la segunda fase de las labores y después de que se localizasen ya once cadáveres.

“Un canal digital pregunta, la TVG hace la pieza. Y la noticia, ¿dónde quedó? Esto no es periodismo, es hacer seguidismo de la ultraderecha”, denunció Defende A Galega, colectivo de personal de la CRTVG que se moviliza desde hace años en los viernes negros contra la manipulación y por el cumplimiento de la ley de medios.

Unha canle dixital pregunta, a TVG fai a peza. E a noticia, onde quedou? Isto non é xornalismo, é facer seguidismo da ultradereita! 🤬 #SomosServizoPúblico #DefendeAGalega pic.twitter.com/G0TFt8rroS — DefendeAGalega (@DefendeAGalega) 31 de agosto de 2022

Desde la oposición, Noa Díaz, diputada socialista e integrante de la Comisión de control de la CRTVG, fue contundente: “Hay límites y hoy se superaron todos dando voz a la extrema derecha en una pieza informativa sobre la exhumación de fosas”, dijo, a la vez que mostró su “vergüenza e indignación” y adelantó que su grupo pedirá “explicaciones” en el Parlamento gallego.

Mercedes Queixas, diputada del BNG, advirtió que “defender la Televisión Galega no es guardar silencio ante la deriva desinformativa, manipuladora, ofensiva e impropia de la necesaria objetividad que se requiere en el medio de comunicación público de la sociedad gallega”. El también parlamentario del Bloque Daniel Castro aseguró que piezas como la de la polémica son el “día a día de la CRTVG”. “Desinformando, persiguiendo trabajadores, haciendo de altavoz del PP. Y lo hacen con nuestro canal público, con el de todos y todas”, denunció.

Tampoco faltaron las críticas y las denuncias de periodistas y trabajadores de la propia CRTVG. Alfonso Hermida, periodista que dimitió de su labor junto a Tati Moyano en protesta por el control informativo en la TVG, expuso también su postura: “Encima de la mesa de la jefatura de informativos debería haber ya un fajo de cartas de dimisión. No vale todo. Aún no se me pasaron la indignación y la tristeza”.

La emisión de la pieza, criticada por numerosos profesionales de la comunicación, fue alabada por Javier Negre, máximo responsable del canal digital de ultraderecha.

Esta nueva polémica llega pocos meses después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificase la primera sentencia contra la CRTVG por represalias a un trabajador crítico y después de que se confirmase que el PP volvió a sentar perfiles de partido en el consejo de la Corporación mientras sostiene con mandato indefinido al director general.

Puedes leer el artículo original en gallego en este enlace.