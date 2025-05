Israel mata a un supuesto comandante de Hezbolá en un ataque contra el sur del Líbano

13:18 h

El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, aseguró este sábado en un exhaustivo informe que ante la falta de cooperación y transparencia de parte Irán no está en condiciones de confirmar si el controvertido programa nuclear iraní es pacífico.

Mientras que Irán sigue cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cuestiones relacionadas con la aplicación de las salvaguardias (controles) de rutina, en otros aspectos, su cooperación "ha sido menos que satisfactoria", agrega el documento.

En particular, la agencia nuclear critica que Irán haya omitido repetidamente responder a sus preguntas o no haya proporcionado "respuestas técnicamente creíbles".

Al mismo tiempo, Irán ha limpiado ciertos lugares señalados por los inspectores, "lo que ha obstaculizado las actividades de verificación del Organismo".

Si bien no tiene "indicios creíbles de que exista en Irán un programa nuclear estructurado no declarado", el OIEA se muestra "preocupado" por repetidas declaraciones de ex altos cargos iraníes de que Irán tiene todas las capacidades para fabricar armas nucleares.

Por otra parte, los intercambios con Irán, incluso a alto nivel, algunos tan recientes como el pasado 28 de mayo, "no han dado lugar hasta ahora a que el Organismo reciba de Irán respuestas técnicamente creíbles sobre el material nuclear" en varios lugares del país.