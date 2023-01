El PSOE acusa a Moreno de aplicar con "menos ruido" el plan contra el aborto de Castilla y León

La izquierda carga con dureza contra Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP), por sus ayudas a la organización antiaborista Red Madre, a la que su Gobierno ha concedido subvenciones por más de 270.000 euros dentro de un programa para dar información y atención a mujeres embarazadas y madres vulnerables. La oposición progresista, a raíz de esta información publicada por infoLibre, ve desmentida la moderación de Moreno, lo acusa de impulsar una agenda similar a la del PP y Vox en Castilla y León con su confuso protocolo para embarazadas y exige explicaciones al Ejecutivo andaluz en el Parlamento.

En un comunicado, la secretaria general del PSOE andaluz, Mercedes Gámez, acusó al Ejecutivo del PP de "minar los derechos de las mujeres” por subvencionar a organizaciones antiabortistas, entre ellas Red Madre, de la que destacó que se integra en la federación antiabortista europea One of Us, presidida por Jaime Mayor Oreja, "que también se muestra en contra de la eutanasia, el feminismo y el reconocimiento de derechos a las personas Lgtbi".

Gámez recalcó la "necesidad" de que Moreno "dé explicaciones sobre las ayudas concedidas por sus gobiernos a esta organización" y avanzó que el PSOE ha formalizado una petición de comparecencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y también ha realizado una pregunta oral para obtener respuesta en comisión parlamentaria. A juicio de Gámez, Moreno "está haciendo políticas similares a las que están causando alarma política y social en Castilla y León con su nuevo protocolo sanitario a embarazadas". "Desgraciadamente lo de Castilla y León y el ataque a los derechos de las mujeres ya lo puso en marcha el PP andaluz de Moreno Bonilla", afirmó Gámez.

Más voces se alzaron en el PSOE andaluz, como la del secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional, José Luis Ruiz Espejo.

La coalición Por Andalucía también cargó a través de Twitter contra el Gobierno andaluz. Toni Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida, calificó de "muy grave" lo revelado por este periódico.

Podemos Andalucía cuestionó la moderación del presidente andaluz.

Ocho subvenciones a Red Madre

infoLibre publicó el lunes que la organización Red Madre, uno de los puntales del movimiento antiabortista español, se encarga desde 2021 de asesorar a mujeres embarazadas vulnerables en Andalucía con cargo a los fondos de la Junta. El Gobierno autonómico, presidido por Moreno, ha concedido entre 2021 y 2022 al menos ocho subvenciones a este grupo. El importe total concedido a Red Madre supera los 270.000 euros.

Constituida en 2007 y con domicilio en Madrid, la matriz Red Madre es una entidad dedicada a "impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad", y a ayudar a las mujeres embarazadas a "llevar a buen término su embarazo", para lo cual se sirve de una red de más 40 entidades locales. La asociación asegura haber acompañado a "más de 100.000 mujeres" y contar con 1.500 voluntarios. Además de esta tarea, Red Madre hace activismo contra el aborto. Su cuenta de Twitter difunde al menos hasta 2014 mensajes que equiparan el aborto con el "asesinato" o con "matar". El núcleo de su discurso es que España sufre una falta de políticas de apoyo a las mujeres embarazadas, que en muchos casos se ven abocadas a poner fin a su gestación por presiones externas o por una decisión precipitada. "La decisión de abortar no se debe tomar a la ligera", afirma la asociación en su web.

Junto a Hazte Oír y Profesionales por la Ética

Red Madre forma parte desde su origen de One of Us, la federación europea que preside Mayor Oreja y que se dedica a tareas de lobby en Bruselas. Junto a Red Madre son integrantes de One of Us grupos como Hazte Oír y Profesionales por la Ética, dos de los más influyentes pilares el activismo católico radical. Red Madre también figura como integrante del Foro Español de la Familia. El expresidente del Foro, Benigno Blanco, que asesoró a Federico Trillo para el recurso del PP contra la Ley del Aborto de 2010, forma parte del patronato y la comisión ejecutiva de Red Madre.

Las subvenciones, que entre 2021 y 2022 han servido para subvencionar a 12 entidades con más de 1,2 millones, tienen su origen en la colaboración entre el Gobierno andaluz de la pasada legislatura, formado por PP y Cs, y el que fue su apoyo parlamentario, Vox. No obstante, el Gobierno andaluz del PP, pese a que ya no depende de Vox, prepara una tercera convocatoria de 700.000 euros del mismo programa de ayudas.