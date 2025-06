Un jefe de la Aemet asegura que el Gobierno valenciano solo pidió no circular pese al aviso rojo activo

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha considerado este lunes incomprensible que el Consell se limitara la mañana del día de la dana a recomendar que no se circulara por carretera, cuando había aviso rojo por lluvias y la situación era grave, según informa EFE.

Núñez ha testificado durante cerca de siete horas ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en Valencia, donde ha destacado la excepcionalidad que supone un aviso rojo, como el que se activó ese día a las 7:36 horas (el primero de 2024, en 2023 solo hubo uno y ninguno en lo que va de 2025).

Momentos incomprensibles

Según han explicado a EFE fuentes presentes en la declaración, Núñez ha detallado que el día de la dana hubo varios momentos "incomprensibles", como cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo sobre las 11:40 horas que el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca.

Este geógrafo ha señalado que Mazón aportó en sus declaraciones datos que solo estaban disponibles en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con cifras muy altas de caudales en esa cuenca, como 140 litros por metro cuadrado en cuatro horas, pero su impresión fue que el president intentaba ser tranquilizador.

Una tranquilidad que no entendió, ha añadido, porque ya había datos alarmantes, como tampoco entendió que la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, aconsejara a las 11 de la mañana que no se circulara si no era necesario, cuando ya se veían en televisión imágenes de pueblos inundados y quedaban muchas horas de aviso rojo.

Ha explicado que, tras varios días de advertencias de posibles lluvias intensas, Aemet activó a primera hora de ese martes el aviso rojo ante la previsión de superar los 180 l/m2 en dos o tres horas -un umbral de riesgo extremo- en tres cuartas partes de la Comunitat Valenciana, por la incertidumbre de dónde caerían exactamente esas precipitaciones.

El jefe de Climatología ha asegurado que la noche anterior a la dana apenas durmió, porque sabía que algo grave iba a suceder y estaba nervioso, y ha señalado que a las 8:45 horas ya se veían imágenes de calles inundadas y coches arrastrados por la corriente.

Comunicación constante con Emergencias

Núñez ha defendido que hubo una comunicación constante entre Aemet y Emergencias de la Generalitat, con 24 llamadas o intentos de llamada y se les avisó de que lo peor iba a ocurrir a partir de las 15 horas, y ha considerado que Aemet dio avisos a la población incluso más allá de sus competencias -alertar le corresponde a la Generalitat-, pero es que la situación era muy grave.

Sobre la reunión del Cecopi que empezó a las 17 horas y en la que él participó de forma telemática, ha confirmado que hubo varios parones y ha señalado que, aunque su papel estaba en el ámbito meteorológico, expuso que sería lógico un confinamiento sectorizado, casi masivo, para evitar todos los desplazamientos.

Tras la declaración ha atendido a los periodistas a las puertas del juzgado y ha insistido en que le sorprendió "la tranquilidad de Mazón" en sus declaraciones a las 11.45, en las que informó de que el temporal se desplazaba "hacia la Serranía de Cuenca".

"Eso no lo dijo la Aemet en ningún momento. Hemos revisado todos nuestros boletines, las declaraciones de todos los portavoces. No creo que Mazón se lo inventase, alguien se lo diría, pero no sé de dónde salió esa información", ha agregado.

"Yo dije ese mismo día que iba a haber riadas, barrancadas y arrastres de coches, y eso no es competencia de la Aemet, pero honradamente dijimos todo lo que se podía decir aquel día", ha subrayado.

Además de las declaraciones de Mazón, este especialista ha cuestionado "la hora en la que las dijo", puesto que "quedaban más de seis horas de aviso rojo, que finalmente fueron diez al ampliarse. Aunque hubiese dejado de llover, pasaron eventos meteorológicos gravísimos, varios tornados, precipitaciones sin precedentes, inundaciones...".

También ha reiterado su impresión de que el Cecopi se convocó tarde y sin un liderazgo claro. "No era un gallinero, porque se hablaba cuando se daba paso, pero era ya demasiado tarde. Nada impidió haberlo constituido por la mañana y haber avisado a la gente".

Preguntado por si grabó alguna parte del Cecopi ha respondido que sí, una pieza de unos 45 segundos, en un momento en el que se hablaba del sistema ES-Alert, el mensaje de aviso a los móviles de la población que se envió a las 20.11 horas.

Ha detallado que compartió el vídeo con sus jefes en un grupo de Whatsapp en el que hay unas 45 personas, al tiempo que ha negado haber filtrado a la prensa esa grabación. "He ofrecido al juzgado mi teléfono para que constaten que todo lo que he dicho es verdad", ha agregado.