Juan Espadas: “Los socialistas andaluces le pedimos a Sánchez que continúe al frente, merece la pena”

Andalucía es el corazón del socialismo. Es la federación más grande del PSOE, con más de 44.000 afiliados. Y las riendas las tiene ahora Juan Espadas, el hombre al que Pedro Sánchez también ha confiado la Portavocía del Senado. Y en estas horas de incertidumbre el exalcalde de Sevilla pone voz a los militantes del sur y le pide directamente al presidente del Gobierno que aguante en La Moncloa y como líder del partido.

Espadas confiesa en esta entrevista que comprende personalmente la situación que está viviendo el presidente del Gobierno y denuncia la atmósfera “irrespirable” que han creado la derecha y la extrema derecha. “El PP es un partido antisistema”, lamenta. Se ha intercambiado mensajes con el jefe del Ejecutivo, confiesa, y le ha trasladado ese “caudal de cariño” de los militantes. Está concentrado en intentar que el líder se quede. No contempla otro escenario. “Debemos reaccionar, y no permitir que se salgan con la suya”, lanza el líder del PSOE andaluz.

¿Qué le pasa por la cabeza en estos momentos con su partido sin saber si va a dimitir el presidente del Gobierno?

El presidente ha apelado en una carta abierta a la ciudadanía a la reflexión colectiva en un momento de polarización, de acoso y de persecución a personas de su entorno. Es algo profundo y sincero, humaniza a un responsable político. Quizás hemos normalizado con demasiada ligereza lo que no debería pasar en democracia como que denuncias falsas e informaciones no contrastadas acaben construyendo relatos que para la opinión pública puede convertirse en una verdad. Esto es muy grave porque ataca a personas públicas y personas que no son públicas, que deben ser respetadas y tienen unos derechos. El presidente ha decidido parar y llamar a esta reflexión.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él o se han mandado mensajes?

Nos hemos intercambiado mensajes. Los secretarios generales hemos hecho declaraciones y hay mensajes en las redes sociales de apoyo. Yo también le he trasladado esa idea de aliento y he recibido su agradecimiento. Sé que siente el calor y el apoyo de sus compañeros.

En el PSOE están concentrados en estos momentos en intentar que el jefe del Ejecutivo se quede.

Sin duda.

¿Qué quiere que pase? ¿Y qué cree que pasará el lunes?

Entiendo el interés de los medios porque es una situación inédita que ha causado estupor y sorpresa. También indignación porque hay mucha gente de a pie que ve injustificable que el presidente se vea abocado a esta situación y tenga que hacer un llamamiento público porque no puede seguir en estas condiciones. Y los que tenemos una responsabilidad política y orgánica en el PSOE en estos momentos estamos concentrados en estos momentos en recoger ese caudal de cariño y trasladarlo para que la reciba. Y de forma espontánea mucha gente lo está expresando. Y lo que queremos trasladar colectivamente, poniendo voz a la militancia socialista andaluza, es que le pedimos a Pedro Sánchez que continúe al frente del PSOE y del Gobierno. Merece la pena seguir trabajando por nuestro país y una democracia más fuerte.

Tenemos una derecha y una ultraderecha que demuestran que les da todo igual y que deslegitiman cuando no tiene el poder. Violentan y llevan al límite al Gobierno socialista, algo que hicieron antes con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Es inaceptable en democracia que la derecha entienda que o gobierna o es algo ilegítimo. Debemos reaccionar, y no permitir que se salgan con la suya. Así de claro.

El PP ya no es un partido de Estado

Usted es el portavoz del PSOE en el Senado. Precisamente el presidente cita en su carta la “instrumentalización” del PP de la Cámara Alta con su mayoría para crear la comisión de investigación. ¿Cómo cree que han usado los populares esta institución?

No es casualidad que el presidente del Gobierno se refiera al Senado porque en esta legislatura se ha alcanzado un punto de no retorno. Es el ejemplo más grave de utilización partidaria de una institución sin rubor. Han cambiado el reglamento de forma unilateral sin ni siquiera buscar el consenso y han establecido de manera partidista un pulso con el Congreso. Su fin no es conseguir una mejor aportación a la tarea legislativa. Al contrario, lo que hacen es plantear un conflicto permanente con el Gobierno y con las funciones de la otra Cámara con el fin de que la legislatura termine. Desde el PSOE hemos alzado la voz. El PP está haciendo del Senado una Cámara de combate y de tortura del Ejecutivo.

El PP habla de “farol” de Sánchez, ¿qué le parece la respuesta de Génova 13 a la decisión de Sánchez?

La palabra que se me ocurre es miserable. Pero es desgraciadamente coherente con su línea y su relato en esta legislatura. El Partido Popular no está dispuesto, ni siquiera en una situación excepcional como esta, a modificar un ápice su guión, que sigue siendo hacer lo que haga falta como dijo Aznar para que esta legislatura termine cuanto antes y se saque fuera al Gobierno legítimo de este país. Son posiciones antisistema. El PP ya no es un partido de Estado, sino que pone las instituciones al servicio de un fin: volver gobernar el país.

Tiene una responsabilidad ahora enorme al ser el líder de la federación con más militantes del PSOE. ¿Está preparado el socialismo andaluz para cualquier escenario pase lo que pase el lunes?

No tenga la menor duda. Ha estado, está y lo estará siempre. El PSOE-A tiene más de 44.000 militantes. Ha tenido responsabilidades importantes en momentos críticos y difíciles. Siempre vamos a estar ahí. El PSOE tiene en su ADN el compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de los pueblos. En Andalucía nos ha costado mucho que en la historia democrática de nuestro país podamos competir en igualdad de oportunidades con otros territorios. Sabemos que en la gobernabilidad de España está también el éxito y el futuro de los andaluces. Nunca vamos a eludir nuestra responsabilidad con un PSOE fuerte. Por eso el mensaje unido y colectivo de los socialista andaluces es que hay que continuar y tenemos que ser más fuertes porque la democracia española nos necesita.

Hay un nombre en primera fila: María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE. Es una persona muy cercana a usted políticamente. Si Sánchez renuncia, ¿la ve dirigiendo este país?

Es una cuestión de respeto personal al presidente, que ha pedido tiempo para reflexionar. Nosotros le pedimos que ese periodo culmine con un “sí, adelante, merece la pena y vamos a cambiar esta atmósfera irrespirable”. No voy a hacer especulaciones, y menos con la persona que es la mano derecha del presidente. Y espero que el escenario del lunes no pase por otra cosa que no sea la reafirmación de Sánchez al frente del partido y del Gobierno.

No podemos permanecer impasibles ante el abuso del Estado de Derecho

Como abogado, ¿qué le pareció esa querella de Manos Limpias basándose en ocho enunciados? ¿Y qué opinión tiene de que un país esté a merced de querellas de este tipo de organizaciones?

Es una de las lecciones que nos dejará la reflexión del presidente del Gobierno. Debemos tomarnos más en serio que no podemos continuar con un Consejo General del Poder Judicial desacreditado. El PP no puede seguir siendo un partido que vulnere la Constitución cada día. La doctrina del Constitucional y del Supremo dice claramente en qué condiciones se pueden plantear y admitir a trámite determinado tipo de denuncias. Se requiere de manera clara y evidente que haya elementos probatorios mínimos. Las investigaciones judiciales no se inician para prospectar si hay elementos o no de responsabilidad penal. No pueden comenzarse por informaciones de pseudomedios pensados por la extrema derecha para eso. No podemos permanecer impasibles ante ese abuso del Estado de Derecho y del poder judicial que están haciendo determinadas instancias a través de medios que no lo son. Ni comunican ni informan, son elementos de la extrema derecha para romper el sistema y la democracia.

Del presidente del Gobierno se ha dibujado muchas veces una imagen carente de sentimientos y robótica, ¿comprende personalmente lo que está pasando Sánchez?

Sí, perfectamente. He vivido situaciones también de hostigamiento y persecución en los mismos términos. He sentido la impotencia y el silencio de mucha gente que no manifestaba lo que estoy defendiendo ahora: estamos en un Estado de Derecho y las personas merecen ser protegidas. La declaración de Sánchez demuestra que es persona, más allá de su capacidad política, y que piensa en su familia. Esto le honra. Se ha dibujado ese perfil a sabiendas para deshumanizar a un personaje político. Es el primer paso de la extrema derecha para tratar de romper a un partido, está en los manuales desgraciadamente de la peor condición humana.