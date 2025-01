Junts descarta la moción de censura de Feijóo con el PP y Vox: "Es una broma macabra"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha descartado dar apoyo a una moción de censura impulsada por el PP y Vox y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se reúna presencialmente con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Turull ha protagonizado este martes un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona recogido por EFE, en el que ha situado las condiciones de JxCat para restaurar la "confianza" en Sánchez y el PSOE, entre las que figuran el trámite de la cuestión de confianza, la delegación "integral" de competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

El secretario general de JxCat ha advertido de que lo que ocurra el jueves en la Mesa del Congreso con la cuestión de confianza "no es inocuo", y ha apuntado que, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE". La convocatoria presencial en Bruselas (Bélgica) de la reunión de la permanente de JxCat responde a estas decisiones, según ha explicado.

En cualquier caso, Turull ha tildado de "broma macabra" la idea de que los siete diputados de Junts den apoyo a una moción de censura a Sánchez junto a PP y Vox, un extremo que planteó el lunes el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Políticas de migración

El secretario general de JxCat también ha reprochado a Sánchez que se haya hablado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para facilitar el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, pero que no haya llamado "a ningún Estado" para que el catalán sea oficial en la UE.

Asimismo, ha dejado claro que Cataluña no se conformará con "un papel" en materia de políticas de inmigración, sino una "gestión integral": "No queremos un acuerdo que, por prisas, nos acabe hipotecando y no sea una gestión integral. No queremos una formalidad, queremos una gestión integral", ha dejado claro.

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado, Turull ha reiterado que no negociarán unas cuentas "si no se acredita un cumplimiento de las actuales", en las que "las cifras no son esperanzadoras".

El secretario general de Junts ha vaticinado que se pueda dar "una paradoja" en el Estado, que pasa por que el presidente del Gobierno "viva al margen del poder legislativo".

Hasta el Hotel Palace de Barcelona se han acercado representantes del mundo económico catalán para escuchar la intervención de Turull y también políticos como el presidente del Parlament, Josep Rull, el expresidente de la Generalitat Artur Mas o el líder de Junts en la cámara catalana, Albert Batet.