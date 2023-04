Luis Tosar, Bob Pop o Elvira Sastre: quién es quién en el mundo de la cultura que quiere Sumar

Yolanda Díaz asegura que "sin cultura no somos seres humanos". La vicepresidenta segunda del Gobierno es una de las dirigentes políticas que más se ha volcado con el sector cultural, al que ha dado especial protagonismo durante los actos del proceso de escucha de Sumar. También se ha dejado ver en eventos como los Goya, los premios Feroz o los del Orgullo LGTBI. A su juicio, la cultura es "un derecho" que "nos asiste como comunidad, que nos habla de participación, de diversidad, de diálogo, de puesta en común": "La cultura cambia la vida de las gentes", sostiene Díaz.

Esta filosofía le ha llevado a rodearse de personalidades reconocidas del mundo del cine o la literatura, despertando recelos en las filas socialistas. Algunas voces del PSOE reconocen que están perdiendo esa bandera frente a Díaz y creen que les ha perjudicado sacar leyes adelante como la audiovisual, muy criticada por beneficiar a las grandes productoras. Más de una década después de los de la ceja, en referencia al vídeo de apoyo en 2008 al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizado por cantantes como Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Miguel Bosé y actores como Concha Velasco, Fran Perea o María Barranco, una nueva izquierda parece decidida a dar la batalla cultural.

La cultura ha sido el hilo conductor de Sumar. En la presentación oficial del proyecto, que tuvo lugar en julio del pasado año, participaron los actores Luis Tosar y Antonio de la Torre, los escritores Sara Mesa, Bernardo Atxaga y Manuel Rivas y el cantante Kiko Veneno, entre otros. "Sumar es la opción para recuperar un movimiento que comenzó en 2015 y que se ha ido diluyendo. Esto es una nueva luz democrática en medio de la oscuridad", defendió De la Torre. "Yolanda Díaz tiene una afición por el arte y la cultura popular", aseguró Veneno.

El pasado domingo fue la poeta nicaragüense Gioconda Belli la que alzó la voz ante un auditorio de más de 3.000 personas. “Quisiera ser española para tener una líder como Yolanda Díaz”, afirmó. "A mí, que vengo de una experiencia política fallida, me conquistó desde el inicio la iniciativa de Sumar", declaró. En la última parte de su intervención, Belli leyó un poema, titulado ‘Consejos para la mujer fuerte’ y lanzó un mensaje de unidad “para no confundir las diferencias en abismos”.

Díaz se apoya en el mundo de la cultura para construir Sumar

Durante su gira por la geografía española, Díaz también ha subido al escenario al escritor y cómico Bob Pop, la poeta Elvira Sastre, el actor Olive Laxe, la productora y directora de cine Pilar Távora, a la ensayista Violeta Serrano y a la novelista y fundadora de Memòria de Mallorca, Maria Antonia Oliver. Tal y como destacan desde el equipo de Díaz, todas estas personalidades han intervenido en los actos de Sumar de forma totalmente desinteresada.

A Bob Pop la figura de Díaz le "parece muy atractiva". Así lo explicaba en infoLibre: "Es una política que me interesa, me la creo, confío en su capacidad y, ahora también, tiene un buen equipo. Ahora le toca bregar, organizar, dialogar y conseguir una fuerza de izquierdas potente y que sume de verdad con Podemos y con el resto de grupos, si le dejan".

Hay otras personalidades que han tenido un perfil más discreto, es decir, no han participado directamente en los actos de Sumar, pero sí han mostrado su apoyo a Díaz. El pasado domingo se desplazaron hasta Magariños las actrices Susi Sánchez y María Vázquez, la escritora Remedios Zafra, el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez, el filósofo Santiago Alba Rico o la influencer Inés Hernand, entre otros. Desde el entorno de Díaz creen que es positivo el hecho de atraer a perfiles tan distintos porque les permite llegar a un público más amplio.

También hay quien se mantiene al margen pero ve con sumo interés el proyecto de Díaz. Es el caso de Javier Guitérrez, el actor protagonista de Campeones o La Isla Mínima, que este lunes decía lo siguiente en una entrevista en La Sexta: "No porque sea de Ferrol como yo, no solo por eso, me parece una muy buena aspirante a presidenta del Gobierno".

Asimismo, la vicepresidenta segunda siempre suele citar en sus discursos a nombres como poetisa Rosalía de Castro, el escritor Celso Emilio Ferreiro o los poetas Uxío Novoneyra y Luis Cernuda. Fue una frase de la poeta la que la llevó a decir esta frase en el acto del pasado domingo: "No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie". Un mensaje que se interpretó como una advertencia al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Díaz reivindica la moda como un elemento político

Díaz, apodada fashionaria por el locutor ultra Federico Jiménez Losantos, ha resignificado ese insulto en su favor. La vicepresidenta segunda cuida mucho su imagen y reivindica la moda como un significante político. "Hay unos clichés incomprensibles. En mi ejercicio profesional voy bien vestida, forma parte del respeto a los demás", explicaba en una entrevista con LaScript.

"La moda es la gran olvidada. A mí me encanta y lo guardo todo. Además, es una forma de definirnos. Me gustan las cosas bonitas. La estética me gusta, me gustan los zapatos, me gusta la moda muchísimo, y ya está", zanjaba.