"Almeida es el único alcalde que no se ha sentado con nosotros": los colectivos presentan el Orgullo LGTBI+

Este martes se ha presentado oficialmente la Fiesta del Orgullo LGTBI+ de Madrid (MADO), que se va a celebrar en la capital, entre los días 23 de junio y 2 de julio.

Las organizaciones convocantes LGTBI+, FELGTBI+ y COGAM han querido aprovechar el acto para denunciar "una involución internacional en derechos sociales, que amenaza con el ascenso de las derechas".

Uge Santil, presidenta de la FELGTBI+, ha instado “al colectivo y a sus aliados” a salir a las calles hasta el próximo 24 de julio “por nuestros derechos, nuestras vidas y con orgullo”, como reza la pancarta de cabecera de la manifestación del próximo uno de julio, “para defender los derechos conquistados y hacer frente a quienes quieren meternos en el armario”.

Santil ha aprovechado su intervención para responder a las declaraciones del líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, sobre el número uno de Vox por Valencia, Carlos Flores.“1.200 mujeres asesinadas desde 2003 no son un divorcio duro. Las políticas del PP van contra los derechos sociales y contra los derechos LGTBI+ y no lo podemos olvidar", ha recalcado. Además, la presidenta se ha dirigido al candidato para asegurarle que su vida como persona trans no es fácil: “me acechan, me asesinan, me dan palos.”

El representante de COGAM, Ronny Cruz, ha recordado que “los derechos se conquistan, pero no están grabados en piedra” y ha pedido ir a las urnas “teniendo en cuenta quién está del lado de los derechos del colectivo". Cruz ha pedido al Ayuntamiento mejorar la comunicación y ha señalado que Martínez Almeida es “el único alcalde desde Álvarez de Manzano, que no se ha sentado a hablar con ellos”.

Sumar y el Partido Socialista han pedido al Alcalde que deje claro si acudirá o no a algún acto del Orgullo y le echan en cara no haber participado en su presentación oficial. Eduardo Rubiño, en una tertulia en la Cadena Ser, ha pedido al Alcalde que coloque la bandera del Orgullo en la fachada de Cibeles y ha acusado a su partido de “comprar la agenda ultra”. Por su parte, Reyes Maroto, ha criticado abiertamente al PP por la cartelería del evento, en el que predomina el blanco, frente a los colores arcoiris: “el cartel refleja muy bien lo que es la ideología de un partido que lucha contra todo lo que hemos conseguido estos años".

Almeida, esta mañana, ha dicho que "discutir si se cuelga o no la bandera" LGTBI en el Palacio de Cibeles durante la celebración del MADO demuestra que "no hay problema con el Orgullo en Madrid". El Alcalde no ha acudido al acto de presentación y, en su lugar, lo ha hecho el recién nombrado Delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid, José Fernández, que ha dicho que “Madrid representa la libertad, es una ciudad diversa, en la que vengas de dónde vengas, pienses lo que pienses, se puede ser lo que quieras".

Entre las novedades que trae este año la celebración del Orgullo, está el galardón a Lola Flores, a título póstumo, por "reconocer y visibilizar la importante labor de las asociaciones e instituciones públicas y privadas en favor del colectivo LGTBI+". El premio lo recogerá el próximo lunes su hija, la también cantante y actriz, Lolita Flores. También se premiará el Pride ucraniano de Kharkiv "como muestra de apoyo a la difícil situación que atraviesa el colectivo en este país". Además, ya conocemos la lista de artistas que actuarán a lo largo de la semana, entre las que se encuentran cantantes de la altura de Paulina Rubio, Ladilla Rusa o Blanca Paloma.