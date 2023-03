La exconsejera investigada por la 'brigada política': "Se quería frenar un Gobierno progresista en Navarra"

María José Beaumont (Artieda, 1956) se apartó de la primera línea política en 2019, tras una legislatura ocupando en el Gobierno navarro la cartera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Desde entonces, se dedica en cuerpo y alma a su "pueblo". En la actualidad, esta abogada ocupa el cargo de presidenta del Concejo de Artieda. Una labor a nivel municipal que la ha mantenido durante los últimos cuatro años alejada del foco mediático. Pero los chats del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez la han vuelto a colocar en primer plano al dejar entrever que también ella pudo haber sido investigada por la llamada brigada política, el grupo de altos mandos policiales dedicado en cuerpo y alma a encontrar trapos sucios de los adversarios durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

"Oye, ¿y de la consejera de Bildu (Navarra) no tienes cosillas? Le pregunté a Barón y...", preguntaba Martínez a Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) el 22 de julio de 2015, horas antes de la toma de posesión de Beaumont como consejera del Ejecutivo navarro. "De Navarra pregunto. Te anticipo está muy limpia", respondía el comisario. "¿Y su entorno?", insistía el entonces secretario de Estado. "Ya miro", zanjaba el policía. Cuatro mensajes que para Beaumont demuestran dos cosas fundamentales. La primera, que ya la habían investigado previamente. Y la segunda, que también se fijaron en terceras personas vinculadas a ella.

En entrevista telefónica con infoLibre, la abogada señala que conocer que pudo haber sido espiada le sentó "realmente mal". Pero de "miedo", dice, nada. Primero, porque no tiene "nada que ocultar". Y segundo, porque ya está acostumbrada a enfrentarse a los poderosos. En su etapa profesional, codo a codo con su hermano, se ha dedicado fundamentalmente a temas medioambientales. A ambos les han tocado defender causas frente a proyectos que habían sido aprobados por Gobiernos del PP. Llevaron a los tribunales los proyectos de Santa Liestra y el recrecimiento del embalse de Yesa. Y, en nombre de la Coordinadora Itoiz, batallaron para frenar la construcción del embalse de Itoiz. "Llevamos esa causa especial ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Medioambiente, Isabel Tocino, porque no suspendió esas obras tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando la nulidad de la declaración de impacto ambiental del embalse", relata.

¿Cómo se siente tras conocer que pudo haber sido objeto de espionaje por parte de la llamada ‘brigada política’?

Realmente mal, porque una cosa es intuir que eso podía ocurrir y otra cosa es comprobar con datos que había ocurrido.

¿A qué cree que pudo deberse ese interés de altos mandos policiales y Ministerio del Interior en su persona?

Más que en mi persona, yo creo que el interés estaba centrado en impedir a toda costa que se pudiese formar un Gobierno progresista realmente diferente al que habíamos tenido en Navarra durante dos décadas de derechas. Probablemente, pensaron que en mí podrían encontrar algún tipo de brecha que pudiese hacer quebrar la formación de ese Ejecutivo.

El que yo fuera consejera de Interior les preocupaba

Todo esto afecta a mi vida personal, profesional y familiar, porque también las preguntas que se hacen entre el secretario de Estado de Seguridad y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo se refieren a mi entorno. De las preguntas y respuestas se deduce que desde que se hizo público que yo podía ser nombrada consejera me estuvieron investigando. Ilegalmente, por supuesto. Yo lo que quiero es saber, por eso he comparecido en la causa a los efectos de tener información completa de todo esto. ¿Cuándo se indagó sobre mí? ¿Por qué? ¿A qué terceros afectó esa indagación? Y una vez que sepa, valoraremos si continuamos hasta el final o no.

¿Considera que se puso el foco más en usted por su papel como consejera de Interior o por su vinculación a EH Bildu?

Creo que más por lo primero, aunque está todo relacionado, porque ciertamente, y aunque no haya militado en ningún grupo político, a mí quien me propuso fue EH Bildu. El que yo fuera consejera de Interior les preocupaba. De hecho, en aquel contexto [Jorge] Fernández Díaz dijo que era inadmisible que se me designara para ese cargo. Y se amenazó con romper toda relación con el Gobierno de Navarra, singularmente con la Policía Foral.

¿En algún momento sospechó o tuvo indicios de que podía encontrarse bajo vigilancia?

Indicios no, intuición. Si cuando se hace público que he sido que he sido propuesta y que voy a ser nombrada consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia se hacen esas declaraciones por parte del entonces ministros, por parte de la entonces diputada del PP en el Parlamento de Navarra Ana Beltrán o por parte de otras personas, pues efectivamente tienes intuiciones.

¿Pero alguna vez pensó que le podían estar haciendo seguimientos o vigilando las comunicaciones?

Yo siempre, desde el principio, dije a la Policía Foral que no quería ni guardaespaldas ni chófer. Sin embargo, por parte de Policía Foral se introdujo una contravigilancia. Yo sé que se hizo, y muchas veces cuando salía de casa o llegaba al Gobierno veía a ciertas personas que siempre pensé que pertenecían a esa contravigilancia, pero ahora me estoy planteando que igual no formaban parte de ella.

¿Alguna vez alguien trató de chantajearla con información que pudiera tener sobre usted?

No, nunca.

¿En qué posición dejan estas maniobras que se han ido conociendo a las Fuerzas de Seguridad del Estado?

En mala posición, en la medida en que sus responsables por aquel entonces actuaron de una manera tan impropia. No sé si eso afecta actualmente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo desconozco ahora mismo. Espero y confío que no estén actuando como lo hicieron los otros.

¿Pueden sentirse seguros los ciudadanos tras conocerse el uso político que se hizo de los recursos policiales?

Yo creo que con algo de duda, porque es normal que alguna gente pueda sentirse insegura.

¿Cree que la X de este espionaje a adversarios políticos se circunscribe solo al Ministerio del Interior o hay que apuntar un poco más arriba?

Lo cierto es que eran responsables del Ministerio del Interior encabezados por su ministro. No obstante, yo me imagino que eso se habría sabido en la sede del Gobierno, porque me parecería lo normal. Si salen esas declaraciones públicas, alguien puede preguntar a quien las ha hecho los motivos por los que ha dicho eso. Pertenece a la lógica pensar que tuvo que tener conocimiento el presidente y otros miembros del Gobierno.