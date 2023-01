"Fuera fascistas de la universidad": Ayuso recoge su título de 'Alumna Ilustre' en medio de la indignación

"Fuera fascistas de la universidad". "Qué barbaridad, qué barbaridad, una asesina es condecorá”. “Su libertad es privatizar”. “Menos banderas, más enfermeras”. Cientos de personas han recibido este martes con estos gritos a Isabel Díaz Ayuso frente a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que le otorgó en un acto el título de Alumna Ilustre. Bajo el lema No en mi nombre, la Ciudad Universitaria había amanecido rodeada por un cordón policial por la protesta convocada por asociaciones de estudiantes.

Nada más la UCM hizo público el pasado 16 de diciembre los nombres de los exalumnos elegidos para el nombramiento como Alumni Ilustre, saltaron todas las alarmas en la comunidad universitaria. Y este martes, toda esa rabia estalló en una manifestación convocada por una decena de asociaciones estudiantiles que también llamaron a la movilización a profesores y otros trabajadores de la UCM. Los manifestantes defienden que una universidad pública no puede premiar "a quien le da la espalda, tanto en partidas presupuestarias como metiéndose con lo que se enseña en las aulas". La gestión sanitaria de la presidenta de la Comunidad de Madrid también era una de las razones de peso por las que los convocantes consideran que "no se puede hacer Alumna Ilustre a una persona que con sus política dañó lo público, lo que nos pertenece a todos por derecho". Contracorriente Pan y Rosas, la primera agrupación que convocó la manifestación, declaró a Ayuso "persona non grata en la universidad pública".

En el acto de este martes fueron condecorados junto a Ayuso otros siete ex alumnos de Ciencias de la información: Rafa Antón, fundador de la agencia de publicidad CHINA; Almudena Ariza, periodista y corresponsal de RTVE en EEUU y Ucrania; Ángel Expósito, periodista, ex director de Europa Press y director de La Linterna en la Cadena Cope; Arturo Pérez Reverte, escritor, periodista y reportero de guerra, miembro de la Real Academia Española; Antonio de la Torre, actor y periodista, galardonado con dos premios Goya; Xurxo Torres, periodista, fundador y CEO de la agencia de RRPP Torres y Carrera; y Miguel Trillo, documentalista, artista y escritor. En este acto también se reconocía el mérito de los mejores estudiantes de doctorado y grado de la promoción 21-22 de esta Facultad.

Máxima seguridad

En torno a las 9.00 horas se concentraron estudiantes de Ciencias de la Información en la entrada de su centro de estudios para empezar un día de clase normal. En este punto la Policía Nacional acordonaba la entrada junto a la seguridad privada contratada por el propio centro. La policía solicitó a todas aquellas personas que quisieran pasar el carné de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información. Además, no se podía acceder a este recinto con pancartas. Algunos estudiantes tuvieron problemas para acceder a las aulas por no tener en ese momento el carné de estudiantes. En un corrillo de profesores formado en la cola para poder acceder al edificio, reconocían: "Nunca habíamos visto a la Facultad con esta seguridad, ni si quiera cuando vino la reina Letizia hace un año y medio".

El acto comenzó con mucha tensión. La que se palpaba en el entorno de la Facultad y la que se producía en la puerta de acceso al propio acto. La presidenta de la Comunidad de Madrid entró entre abucheos de cientos de estudiantes que se encontraban en el recibidor y asomados por las entreplantas del edificio. Por su parte, miembros de Nuevas Generaciones de Madrid, con su presidente, Ignacio Dancausa, a la cabeza, y diputados regionales del PP también se acercaron al lugar de la protesta para mostrar su apoyo a la dirigente autonómica.

Ya iniciado el acto, en el que también se reconocía a los mejores estudiantes de la promoción 21-22, destacó el discurso de Elisa María Lozano Triviño, recién graduada de Comunicación Audiovisual. "Para mí la Complutense es increíble, la Complutense son mis compañeros, son mis profesores ]...] Soy la mejor de mi promoción pero nadie se sabía mi nombre, pero el de Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros?". A continuación se dirigió directamente a la presidenta madrileña y dijo: "Yo creo que no, señora Ayuso". "Hoy es un día muy triste porque cuando digo Ayuso oigo aplausos y yo quiero aplaudir a mis profesores de verdad [...] Le doy la enhorabuena a mis profesores que han venido aquí con un par porque realmente no querían venir". "Ayuso pepera los ilustres están fuera", concluyó.

🔴 Directo | La alumna con la mejor nota de Ciencias de la Información, Elisa María Lozano Triviño, rechaza el reconocimiento de Ayuso. Informa @anadelatorree3 https://t.co/dDwCSLAfMp pic.twitter.com/k8tU9QEZ0o — infoLibre (@_infoLibre) January 24, 2023

La intervención del ex periodista y actor Antonio de la Torre también destacó por su mensaje en defensa de lo público. "Para mí la libertad es poder tener los recursos para poder pensar por mí mismo. Yo pude estudiar aquí porque tuve una beca, he estudiado toda mi vida en la pública. Y he logrado pensar en libertad gracias a que existe la educación pública", dijo el intérprete premiado dos veces con sendos goyas.

Durante su intervención, Ayuso, licenciada en Periodismo en 2002, recordó sus "mágicos" tiempos universitarios e hizo hincapié en que este martes regresó a la UCM "como una más". "Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos, algunos profesores, dirigentes universitarios y muchas personas ajenas a esta Universidad. Lo que querían era con ello impedir que recibiera este reconocimiento, participar libremente en este acto. Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando la Universidad... pero nuevamente he defendido ser una más", dijo.

"Después de ver el desafío, desafiando al oleaje una vez más, por coherencia, todavía me sentí más concernida en este evento", justificó Ayuso. Y recordó que hace unos meses, en un evento en la Facultad de Derecho, era ella quien animaba a alumnos catalanes "a expresarse en libertad presumiendo de Universidad y presumiendo de Madrid". "Pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes y un ejemplo de convivencia como la universidad y en pocas regiones como Madrid vivimos en un entorno de contrastes, de cultura, de mestizaje, de libertad", agregó, al tiempo que ha señaló que todos tienen que "defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos".

El acto de este martes puso fin a semanas de malestar en la comunidad universitaria. El rector de la UCM, Joaquín Goyache, recibió una carta de rechazo al nombramiento de Ayuso por iniciativa de Eva Aladro, catedrática de Teoría de la Información, firmada por 98 personas, entre profesores y otros trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Información. Hubo una segunda recogida de firmas por iniciativa de María Belén Rodríguez, catedrática del Departamento de Físicas de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas, que reunió 150 apoyos. En tercer lugar se entregaron las 1.500 firmas de toda la comunidad universitaria.

Aladro señaló este martes que "la universidad no puede usarse para hacer campaña política", y que "no es una cuestión de ideologías, ningún cargo político en activo debe tener un reconocimiento en la educación pública". La profesora destacó que esta situación "daña a la universidad como institución llegando a desprestigiarla.

Momentos de tensión

El momento más tenso de la mañana se vivió cuando un grupo de afines a Ayuso sacó una pancarta al grito de “Ayuso presidenta” y “Libertad”. Los estudiantes de la Facultad concentrados en el recibidor empezaron a gritar “fuera fascistas de la universidad” y “la libertad es la sanidad”. Al salir la presidenta del acto, la Policía intentó disolver a los estudiantes mediante empujones. En medio del caos, un joven del grupo afín a Ayuso le dio un puñetazo a una de las estudiantes que protestaban contra la líder del PP. La estudiante agredida contó a infoLibre cómo vivió ese momento de tensión: “La policía nos estaba empujando, ha sido un momento de tensión, y en ese momento me llevé el puñetazo de un chico”. El agresor salió de la concentración custodiado por la policía.

Reacciones políticas

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, reclamaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "dignifique" el título de Alumna Ilustre que le ha otorgado la Universidad Complutense y que financien las universidades madrileñas "como se merecen". Además, para la ministra de Ciencia e Innovación, España está en un "momento dulce" en cuanto a la financiación educativa por parte del Gobierno, pero que las comunidades autónomas "no están siendo corresponsables, muy concretamente la Comunidad de Madrid": "Las universidades lo dicen también muy claramente".

En la misma línea, el ministro de Universidades, que ha coincidido "plenamente" con las palabras de Morant, ha advertido de que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid "están padeciendo desde hace tiempo el hecho de estar infrafinanciadas".

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenó "los insultos y las amenazas" que ha recibido Isabel Díaz Ayuso. A su entender, la presidenta regional ha sufrido el "acoso de intolerantes". "Condeno los insultos y las amenazas de todos los que no respetan la libertad y la convivencia", ha aseguró Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

La presidenta @IdiazAyuso ha sufrido hoy el acoso de intolerantes.



Condeno los insultos y las amenazas de todos los que no respetan la libertad y la convivencia.https://t.co/ZxkJ72q4kp — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 24 de enero de 2023

Numerosos cargos del PP utilizaron las redes para expresar su apoyo a Ayuso, como el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, quien resaltó que "la coacción, el matonismo y el insulto no tienen cabida" en la sociedad. "La tolerancia, el respeto y el libre ejercicio del derecho al voto es el único jarabe democrático que todos debemos recetarnos. La Universidad pública y la calle son de todos", añadió.

Los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) trasladaron que no entienden que la Universidad Complutense le dé el reconocimiento de Alumna Ilustre a la presidenta, una líder política que "ataca los servicios públicos". En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, hizo hincapié en que la decisión "no ha gustado en la Universidad, ni a los alumnos ni al profesorado".

"Es inédito que se haya dado este título a un político y más en año electoral. Si hubiera sido ella, hubiera rechazado este título por lo controvertido que es. Ayuso cada vez tiene más dificultad de pisar la calle en algunos lugares. El efecto Ayuso se ha convertido en el efecto abucheo", ironizó la líder de la oposición, que no entiende este reconocimiento cuando la presidenta tiene "asfixiadas" las universidades públicas.