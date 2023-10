"No es una guerra, es un genocidio": miles de personas recorren Madrid en apoyo a Palestina

Miles de personas han salido este domingo a las calles en Madrid para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y pedir el cese de la guerra al grito de "no son muertes, son asesinatos" y bajo el lema "Siempre con la resistencia palestina". La marcha se produce después de que, en la noche del sábado, el pueblo palestino haya vivido su peor noche de bombardeos por parte del ejército de Israel. La franja de Gaza, que hasta hoy llevaba días enteros incomunicada, vive una situación límite, con la población civil huyendo de los bombardeos y en unas condiciones paupérrimas. 8.000 son ya las personas que han perdido la vida en un conflicto que, según las autoridades israelíes, entra ahora en una segunda fase.

Alrededor de 35.000 personas, según han detallado fuentes de Delegación de Gobierno a Europa Press, han asistido a la concentración que ha comenzado en torno a las 12.00 horas en Atocha y que ha concluido en Plaza de España. Los asistentes han portado carteles en los que pedían paz y señalaban que las muertes de la población palestina eran "crímenes de guerra", por ello también se ha podido leer algunos carteles que pedían realizar un "boicot a Israel".

En especial, los asistentes se han acordado de la población infantil de Palestina a los que han dedicado carteles como "Unámonos por los derechos de los niños palestinos, por una infancia sin violencia ni opresión". Además, se ha cuestionado la labor de la ONU: "Palestina nos hace cuestionar si la ONU defiende los DDHH".

Durante la marcha, también se han proclamado cánticos de apoyo a Palestina, tales como "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", "Que viva la lucha del pueblo palestino", "No es una guerra, es un genocidio".

A la manifestación han asistido varias personalidades del gobierno como la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales en funciones y dirigente de Podemos, Ione Belarra, el ministro de Consumo y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, además de varios representantes de otros partidos de izquierdas.

Un alto al fuego "inmediato"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido el alto al fuego "inmediato" en Gaza y ha denunciado la vulneración "flagrante" del derecho internacional de Israel y ha aseverado que los Derechos Humanos "no son relativizables y la legalidad internacional tampoco", informa Europa Press.

"Todos clamamos por el alto al fuego inmediato en Gaza. Es un llamamiento que se realiza desde todo el mundo. Pedimos que cese el fuego y se haga con urgencia", ha señalado antes del inicio de la manifestación en apoyo a Palestina que se ha celebrado este domingo en Madrid.

Yolanda Díaz ha mostrado su conformidad con la Conferencia de Paz dentro de seis meses, pero "el ya es ahora". Además, ha afirmado que el 40 por ciento de la población en Gaza es infantil, por lo que ha mostrado su "indignidad" por la comisión de los crímenes de Israel.

"Es evidente que Israel está cometiendo crímenes de guerra y cuando hablamos de esto nos referimos a la depuración de responsabilidades jurídicas y estamos hablando de vulneración de la legalidad internacional. No hay dobles varas", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que desde Naciones Unidas también se ha condenado la guerra de Israel y se ha pedido el alto al fuego. "Clamemos, no solamente con un ejercicio de tranquilidad, de serenidad y de paz, sino por el alto al fuego", ha insistido.

"Europa va a pagar muy cara su hipocresía"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha exigido este domingo que se termine "de una vez por todas" la "limpieza étnica" de Israel a Palestina y ha afirmado que los líderes europeos, "incluido Pedro Sánchez", no están a la altura de las circunstancias.

"Pensamos que en este momento los líderes europeos, incluido el nuestro, no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia. Creo que Europa va a pagar muy cara esta hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después cuando hay que dar la cara, cuando hay que estar a la altura, no hacer absolutamente nada", ha criticado durante la manifestación en apoyo de Palestina que se ha celebrado este domingo.

En este sentido, ha lamentado que la Unión Europea está "supeditada" a los intereses de Estados Unidos y de Israel y ha señalado que se deben "suspender las relaciones diplomáticas con Israel, aplicar sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu (primer ministro israelí) y toda la cúpula política y un embargo de las armas".

"Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra. Insisto, no con nuestro silencio y no con nuestra complicidad", ha recalcado.

Por último, en clave nacional, ha asegurado que es importante tener un gobierno "valiente" que pacte la política exterior porque "el PSOE está llevando la posición que únicamente ellos consideran". "Lo que nos estamos jugando es lo que hace España con respecto a los derechos humanos en el conjunto del mundo y pensamos que eso también tiene que formar parte de lo que se debate y discute en el mundo", ha sentenciado.

Garzón critica a Occidente por estar a favor del "ultra" Netanyahu

Por su parte, el líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, ha criticado que los gobiernos de Occidente se pongan del lado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien ha definido como un "ultra" y un "fanático", y ha pedido el alto al fuego "inmediato" para proteger a la población civil.

"Tenemos que tener presente que no estamos ante una guerra, estamos ante una limpieza étnica que hace muchas décadas que comenzó y que ahora está viviendo una explosión terrorífica con el bombardeo a la población civil en un castigo colectivo en forma de sed, de hambre, de cierre de las comunicaciones, de hacer la vida más difícil a la población civil pobre y que está sufriendo desde hace mucho tiempo el vivir en un campo de concentración como es Gaza".

Garzón ha lamentado que Netanyahu cuente con el apoyo de líderes de la comunidad internacional, lo que provoca que "cuente con tanta impunidad". "(Netanyahu) se inspira en la lectura de los textos sagrados como ellos indican. Me parece que ese tipo de fanatismo no puede construir nada y la escalada de violencia lo único que trae es más violencia", ha señalado.

Así pues, ha pedido que no quede "impune" la vulneración "terrorífica" de los derechos humanos por parte de Israel y ha exigido la actuación de la comunidad internacional. "Estamos hablando del asesinato de miles de niños ya en lo que lleva de agresión en las últimas semanas", ha destacado.