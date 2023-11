La militancia del PSOE avala las negociaciones mientras las conversaciones con Junts continúan: "Van bien"

Las bases del PSOE han dicho sí a la hoja de ruta de Pedro Sánchez. La consulta a la militancia se saldó con un 87% de votos a favor de la pregunta lanzada por Ferraz de si se apoya formar un Gobierno con Sumar "y lograr el apoyo de otras formaciones para alcanzar la mayoría necesaria".

La consulta fue lanzada en el último Comité Federal y los militantes pudieron votar a lo largo de la semana telemáticamente (como hizo Pedro Sánchez el viernes) y en urna durante la jornada del sábado. Con el 92% escrutado, la militancia ha ratificado la propuesta con un 87,13% de apoyos. Un 11,93% ha votado en contra. Y ha participado el 63,4 de los militantes, ha informado el partido esta noche en un comunicado.

Este paso era necesario en virtud de los estatutos del partidos (que exigen una votación para los acuerdos de gobierno), pero la dirección quiso ampliar la pregunta para blindarse en la negociación que mantiene con el resto de socios: ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG.

La consulta llega en un momento crucial de las negociaciones de investidura después de que Pedro Sánchez atara el jueves el 'sí' de Esquerra con un pacto firmado en Barcelona por Félix Bolaños y Oriol Junqueras, por el que se traspasan Rodalies, se condonan 15.000 millones de euros a la Generalitat, se establece un verificador para una nueva mesa de partidos y se acuerda una ley de amnistía.

Las conversaciones con Junts: "a buen ritmo" pero se alargan por la complejidad jurídica

Pero todavía no se ha logrado cerrar un pacto similar con Carles Puigdemont, que sigue dando largas a los socialistas a pesar de que Ferraz quería cerrar este acuerdo el pasado jueves para haber celebrado el debate la semana que entra y llegar Sánchez investido presidente a la cumbre de Málaga de los socialistas europeos (los días 10 y 11).

Pero no se han logrado cerrar los flecos por la insistencia de Puigdemont de ampliar los posibles casos que entrarán en esa ley de amnistía. Hasta Bruselas se desplazó el jueves el número tres del PSOE, Santos Cerdán, quien ya ha regresado a Madrid a pesar de no haberse cerrado el pacto.

Fuentes socialistas indican a infoLibre: "Las conversaciones siguen. Las conversaciones avanzan. No se han parado en ningún momento. Se trabaja en textos de la ley complejos técnicamente, que requieren de revisiones de juristas de uno y otro lado, por lo que los tiempos se alargan y cada matiz o cambio lleva más".

"Pero las conversaciones van bien. No están encalladas en absoluto, y se trabaja a buen ritmo", indican desde la cúpula socialista. No dan pistas de cuándo se podría producir el debate en el Congreso sobre la investidura y trasladan que no tienen presión ahora por tachar en rojo un día: "No nos ponemos fecha. La única es la del 27 de noviembre".