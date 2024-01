Montero despliega su poder en el PSOE y carga contra Feijóo: “Desde Aznar nadie tiene menos pudor en mentir”

Bregada en el poder, con muchos trienios de socialismo en las espaldas, forjada en miles de negociaciones parlamentarias. Pero este sábado era un día muy especial para María Jesús Montero. Por primera vez recaía el protagonismo de una jornada de una convención política del PSOE sobre ella. Y daba su primer discurso ante los suyos con su recién estrenado doble poder: vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del partido.

Montero es la persona con más ascendente ahora mismo en el partido y en el Gobierno después de Pedro Sánchez. Y la mayoría de cargos remaron a favor de ella para incrementar su influencia en La Moncloa tras la salida de Nadia Calviño para presidir el BEI. En la convención política en A Coruña se ha evidenciado esa influencia en el partido, con todo el auditorio en pie a su llegada y con constantes aplausos y cabezas asentando durante sus palabras.

La también ministra de Hacienda fue el plato fuerte de este sábado en el cónclave socialista con su charla sobre modernización e industrialización junto al candidato del PSOE en la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Pero durante su hora sobre el escenario desplegó una intervención en la que quiso poner de largo su filosofía. Y quiso hacer un discurso tocando temas como el feminismo, la fiscalidad y el modelo de país.

El 'Watergate' del PP

A la vez que fue muy dura con el Partido Popular. Una de las constantes de esta legislatura será denunciar la actitud de la oposición. Por eso, cargó por la implicación del PP en la Operación Cataluña (un Watergate, como recalcó) y el papel de Alberto Núñez Feijóo en Madrid. “Desde Aznar, no encontramos un líder del PP que tenga menos pudor a la hora de mentir”, remachó, para ironizar: “El que dice que no es presidente porque no quiere. También yo no soy alta y rubia porque no quiero”.

Puso sobre el foco que el PP diga que el PSOE utiliza como “cortina de humo” ese Watergate que supuso la utilización “fraudulenta” y “vergonzante” de los resortes del Estado para espiar a los “enemigos de España”. “Como si fuera un invento de Partido Socialista”, criticó la vicepresidenta primera, que remarcó ante los delegados presentes que “es de primero de democracia respetar los poderes del Estado y las instituciones” y “nunca jamás enriquecerse por corrupción” y “espiar” a los que “no piensan como el PP”.

“Nunca reconocen la legitimidad del Gobierno social y el voto progresista”, remarcó la ‘número dos’ del partido, en un momento en que el PSOE está preocupado por la estrategia del PP de erosionar todas las instituciones, con el punto de mira especialmente estas semanas en el Congreso de los Diputados.

“El PP no tiene respuesta para nada, no tiene proyecto de país”, lanzó Montero, con la denuncia de que los populares cuentan como “único mantra y como letanía, como el rosario en Ferraz,” la bajada de impuestos. “Ya sabemos lo que pasó en Reino Unido”, lanzó en referencia la política fallida de Liz Truss. Montero, como guardiana de la llave de los presupuestos, también mandó mensajes para los dirigentes del partido para enfrenarse a los argumentos del PP y recordó que España ya tiene una menor presión fiscal que el resto de países de la UE. Pero reforzó el discurso socialdemócrata: “Si se quiere un Estado del bienestar de primera, hay que tener ingresos justos”. “Sin fiscalidad no hay sociedad, sería la ley de la selva”, asentó. “No se trata de salvar a Sánchez, sino de salvar a los ciudadanos que tienen menos posibilidades cuando vienen mal dadas”, argumentó.

El tema de la fiscalidad será uno de los grandes debates en los próximos años a nivel europeo. Con el PSOE marcando su línea en torno a figuras como el impuesto a los ricos. En la propia convención uno de los carteles principales a la entrada pone Tax the rich. Pero también quiere introducir la variante de la predistribución de la riqueza, con la consolidación de medidas como el ingreso mínimo y el aumento de los convenios colectivos. La propia vicepresidenta lleva tiempo estudiando mucho esta tendencia y debatiéndola con figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, con quien comparte lecturas.

Objetivo: mujeres en el poder para "influir"

Montero también tiene por bandera en esta doble misión de vicepresidenta primera y vicesecretaria general el discurso feminista. Quiso desplegarlo durante su intervención en A Coruña en un doble sentido. El primero: el de reconocimiento de todas las mujeres de anteriores generaciones que nunca pudieron desempeñar papeles relevantes. Además, lanzó ante el PSOE la importancia de que las mujeres no sólo estén en el poder, sino que estén para “influir”. De ahí que la ley de paridad se vaya a convertir en uno de los ejes principales de los socialistas durante esta legislatura.

La cohesión territorial es otra de las obsesiones que mostró durante su intervención la vicepresidenta primera, aunque no citó en ningún memento la ley de amnistía. Tiene en su hoja de ruta aprobar una nueva ley de financiación autonómica, aunque señaló como principal obstáculo que el PP “está escondido” y Feijóo no tiene liderazgo ante sus barones. La idea de Montero es sacar adelanta esta reforma con los populares, porque ahora mismo gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas.

Los guiños internos

En las convenciones políticas también se fijan muchos los delegados en las referencias que se hacen en los discursos. Montero cuidó la vertiente de equipo, algo que gusta en este tipo de concentraciones socialistas. Por eso, tuvo palabras para algunos de sus compañeros, como Jordi Hereu (el gran exponente ahora del PSC en Madrid), Pilar Alegría (que tiene como nueva misión ser la portavoz del Gobierno) y Carlos Cuerpo (que tiene que llenar el vacío de Nadia Calviño en Economía y con la mente de que Hacienda y Economía deben remar en la misma dirección y hacer equipo para que funcione la política del Ejecutivo). Esos nombres también fueron aplaudidos por los presentes.

Montero será una de las piezas fundamentales para esta legislatura tan complicada, como reconocen los socialistas. Además, será uno de los pararrayos de Sánchez ante la estrategia de desgaste de la oposición. Su actuación será clave para que , como quiere el presidente, las orquestas de Moncloa y Ferraz estén perfectamente afinadas. Ella durante años evitó los cargos orgánicos, ahora su poder es total y doble. Y los socialistas le han querido demostrar que están a su lado.