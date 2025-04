Una mujer localiza a su hijo, posible bebé robado, más de 40 años después de parirlo en Irún

Una mujer de 61 años ha logrado localizar a su hijo, ahora con 43 años, que presuntamente fue robado después de darlo a luz en un hospital de Irún (Guipuzkoa), un caso que fue archivado provisionalmente por la Justicia y que pudo ser reabierto gracias a la labor de la asociación Sevilla Bebés Robados. Tras un larguísimo periplo que la ha condicionado prácticamente toda su vida, María del Mar, actualmente residente en Granada, ha conseguido dar con su hijo, aunque lamenta que este no haya querido escucharla todavía, según informa EFE.

"Había tirado la toalla porque no sabía dónde acudir, todos me cerraban las puertas. Ahora no pierdo la esperanza, él tiene que saber la verdad. Quiero que me dé una oportunidad, que escuche mi versión y que luego decida", ha relatado emocionada a EFE esta mujer, madre de otros dos hijos y quien asegura con rotundidad que en Irún le "robaron" a su otro hijo.

El letrado Juan de Dios Ramírez, que ha asesorado a la afectada y a la asociación Sevilla Bebés Robados en ese caso, ha explicado a EFE que María del Mar parió el 28 de octubre de 1981 siendo todavía menor, con 17 años.

Le dijeron que su bebé nació muerto

Estuvo aislada y encerrada en el centro hospitalario, donde su propia madre le comentó que su bebé había nacido muerto y con malformaciones. No obstante, una enfermera, sin embargo, le habría advertido de que su hijo estaba en buenas manos. Esta circunstancia generó en María del Mar mucha incertidumbre durante toda su vida y fue lo que la llevo a mover la búsqueda de su hijo.

A raíz de escuchar en televisión relatos similares al suyo en 2012, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía de Guipúzcoa, que conllevó la apertura de diligencias de investigación, aunque meses después el caso fue archivado provisionalmente.

Años después, tras contactar en 2021 con la asociación sevillana y exponer su caso, este colectivo la derivó al despacho del abogado Juan de Dios Ramírez y se logró reabrir el caso con nuevas pruebas después de que este marcara las pautas de actuación a su letrado de oficio en Irún, Manuel Soto Maetzu. Para entonces, ha explicado Ramírez, tenían sospechas de que la propia madre de María del Mar hubiera podido estar implicada en la desaparición del bebé.

Finalmente, el Juzgado de Irún dejó sin efecto el archivo provisional y contactó con otro de Granada para tomar declaración por videoconferencia tanto a la madre como a la hermana. A raíz de estas declaraciones, el juzgado guipuzcoano, la Fiscalía y la Ertzaintza se centraron en el caso para agotar todas las posibilidades de la instrucción, de modo que han podido practicarse todas las diligencias propuestas por la representación procesal de María del Mar.

El resultado es que esta madre ha logrado encontrar a su hijo biológico, a pesar de que este, al parecer, no quiere tener comunicación con su progenitora, ha indicado el abogado. Actualmente el proceso sigue abierto para depurar posibles responsabilidades por el comportamiento de la madre adoptiva, la madre de María del Mar y cualquier otra persona que pudiera tener implicación en estos hechos.

Hijo identificado y localizado

"Ha sido una situación terrible. El hijo de María del Mar está identificado, localizado y se le ha ofrecido personarse en el procedimiento pero ha desechado esa posibilidad. Fue vendido a una persona, que lo acogió y lo adoptó", ha indicado Ramírez.

Por su parte, Carmen Lorente, presidenta de la asociación Sevilla Bebés Robados, ha señalado a EFE que decidieron ayudar a María del Mar tras conocer su caso: "Está desolada, rota, partida. Vino a nosotros desesperada porque no encontraba ayuda por ningún lado", ha señalado. La representante de esta asociación recuerda que, en contra de lo que se piensa, muchos de estos casos de bebés robados se produjeron ya en el período democrático.

También lamenta que la justicia no sea siempre sensible: "Es muy penoso ver que muchas madres se puedan ir de este mundo sin saber dónde están sus hijos. Creo que la justicia, a la que se facilitan datos como nombres y apellidos, debería ayudarnos más", ha concluido.