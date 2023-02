Olona dice que en Vox se hacen "loas a Hitler" y habla de posible corrupción en la fundación de Abascal

La exdirigente de Vox Macarena Olona asegura que está viviendo un "Vox History X" y un "señalamiento como enemigo" después de haber abandonado la política a finales de julio del año pasado alegando motivos de salud, al tiempo que ha sostenido que el partido liderado por Santiago Abascal está difundiendo "bulos" sobre su persona. "Por supuesto que van a por mí".

Así de contundente se ha mostrado Olona en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, en la que ha contado que la "primera traición" que sintió claramente por parte de la formación fue una serie de "filtraciones" en la campaña andaluza que salían de la sede de Vox. "Se filtraron mentiras haciendo ver que la campaña había sido un fracaso como se trasladaba en medios por responsabilidad mía", ha lanzado.

Olona ha cotejado la situación que está viviendo tras su marcha del partido con la película American History X matizando que su símil no tiene relación con que Vox sea un partido nazi. "Pero me he encontrado unos ataques por parte de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox", ha afirmado.

"Si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se han equivocado profundamente", ha señalado.

La exdiputada ha revelado que ya ha denunciado varias amenazas hacia su persona y la difusión de un audio sexual falso y que la Justicia corroborará si la información que se ha publicado en algunos medios sobre la cercanía del autor de esas publicaciones al número tres de Vox, Ignacio Garriga, son ciertas o no. "Todo se tiene que dirimir ante la Justicia".

La deriva de Vox

Durante la entrevista, Olona ha reiterado que está sufriendo una "campaña de ataque feroz" y que entiende el porqué. "Lo están haciendo por miedo a lo que yo pueda representar".

Según ha censurado, algunos miembros de su formación se están reuniendo con periodistas para decir que está "loca" y que tiene "problemas de salud mental". "Es muy injusto, no solo porque es mentira sino porque yo lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme pero no se dan cuenta de que destruyéndome a mí destruyen una gran parte de la ilusión que está en votantes", ha apostillado.

Al hilo, ha dejado claro que en este momento, no podría poner su imagen, su trabajo y ni su esfuerzo para contribuir a un proyecto político que, dice, ya no le representa debido a sus posicionamientos.

Además, ha hablado sobre la Fundación Disenso a la que el partido ha destinado cerca de 4,5 millones de dinero público desde que se creó, hace un par de años. Así, Olona ha exigido que los responsables de la fundación "presenten el formulario 347 de Hacienda" en un ejercicio de "transparencia". “Es la declaración que permite conocer qué se esconde dentro de la partida otros gastos y servicios exteriores, es decir, los pagos que haces a otros profesionales independientes por un importe superior a 3.000 euros", ha dicho.