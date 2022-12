Olona se reincorporará a la Abogacía del Estado y no descarta volver a la política en elecciones generales

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha anunciado que se reincorporará a su puesto en la Abogacía del Estado este mes de diciembre, aunque ha dejado la puerta abierta a volver a la política en las próximas elecciones generales, según informa Europa Press.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Olona ha anunciado que pedirá el reingreso en la Abogacía del Estado una vez finalice la excedencia voluntaria que solicitó el pasado mes de julio, cuando anunció su renuncia al acta de diputada en el Parlamento andaluz y toda actividad política por motivos de salud.

La exdirigente de Vox regresó a la escena pública poco después, primero para hacer el Camino de Santiago, después en una serie de conferencias públicas y finalmente este mes de noviembre presentó una fundación para combatir las "políticas de género".

Según ha asegurado, no participará en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo por "sentido de responsabilidad" y la convicción de que sería perjudicial una "fragmentación" del espacio político.

"No dar excusas a Vox"

"Creo que es tiempo de parar y templar", ha reconocido, añadiendo que no quiere dar a Vox "ninguna excusa" si su resultado en los comicios de mayo no es bueno. "No voy a dar la excusa a nadie de que, por una actuación mía, justifiquen si los resultados no son buenos. Yo no soy la enfermedad de Vox, si acaso uno de los síntomas, y ni siquiera en solitario", ha ahondado.

Olona también ha confirmado haber recibido ofertas de financiación para presentarse a las elecciones de mayo, en concreto a las autonómicas a la Comunidad Valenciana "con unos números que eran muy favorables", pero lo rechazó porque "no es momento de fragmentar".

Sin embargo, sí que ha dejado la puerta abierta a regresar a la política en las elecciones generales si, "humildemente", puede contribuir a que el próximo Gobierno no dependa de partidos "enemigos de España".

"Si puedo contribuir a que el próximo Gobierno no dependa de fuerzas separatistas, ahí estaré por y para los españoles, fuera de trincheras ideológicas", ha explicado sin querer detallar cómo podría concretarse esa participación electoral.

Además, ha deslizado varios comentarios críticos con Vox, aunque no ha querido señalar directamente a ninguno de sus excompañeros. Según ha revelado, con la información que tiene hoy en día no habría aceptado ser candidata a la Junta de Andalucía y cree que algún miembro del partido --no su líder, Santiago Abascal-- vio en ello una posibilidad para alejarla del foco del Congreso de los Diputados.