El padre de Yolanda Díaz critica la "obsesión" de Pablo Iglesias en decir que su hija le debe ser ministra

Suso Díaz, el padre de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, ha criticado que el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, tenga la "obsesión" de insistir en decir que su hija está en deuda con él porque la nombró ministra, según informa Europa Press. "Me molesta que Pablo esté soltando mensajes que no vienen a cuento", ha lamentado el padre de Díaz, que en declaraciones a Cuatro ha remachado: "No tiene ningún sentido y ninguna razón. No sé por qué tiene esa obsesión".

Suso Díaz, veterano sindicalista gallego, ha asegurado que si bien no le ha dolido la actitud de Iglesias, sí que le ha molestado, no sin antes subrayar que si el ex secretario general morado propuso a su hija para ser ministra, lo hizo "y ya está". "Todo lo demás sobra", ha puntualizado.

"Ahora no vale decir que la puse yo y no sé qué, ahora vale que hay que respetar lo que hace Yolanda", ha señalado Suso Díaz, que ha comentado que no conoce mucho a Iglesias, pero que sí lo ha visto alguna vez y que también lo defendería a él sin "ningún problema".

Como deseo, el padre de la vicepresidenta segunda ha asegurado que le gustaría que su hija fuera la primera presidenta del Gobierno y que Iglesias fuera su "vicepresidente primero".

"Si le va mal a Podemos, le va mal a la izquierda"

Suso Díaz ha definido a Iglesias como un "tipo con gran mérito, una persona excelente y muy culta". Acto seguido, ha afirmado que "por supuesto" lo saludará el día que lo vea: "Cosa distinta es que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice Pablo. Seguramente con muchas cosas sí, pero con otras no".

A Díaz padre le resulta "inconcebible" que "ninguna persona de izquierdas desee que le vaya mal a Podemos", en alusión a la disputa entre Sumar, la plataforma electoral creada por su hija, y el partido que fundó Iglesias por quién liderará la candidatura a las próximas elecciones generales.

"Si le va mal a Podemos, nos va mal a la izquierda", ha opinado Suso Díaz, que ha destacado que Iglesias y Podemos tienen el "mérito" de haber dado la "batalla" para conseguir que por primera vez una formación a la izquierda del PSOE esté en el Gobierno.

Repreguntado sobre si Díaz le debe algo a Iglesias, Suso ha reiterado que "nadie debe nada a nadie": "Yolanda todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo y su trabajo, y lo mismo digo de Pablo".