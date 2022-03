Los partidos madrileños recuerdan la "barbarie" y ensalzan a los ciudadanos en el aniversario del 11M

Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid han condenado la "barbarie" del 11M y han ensalzado la "solidaridad del pueblo madrileño" y los gestos que tuvieron en el ataque terrorista el 11M de 2004, ha recogido Europa Press.

En declaraciones a los periodistas tras el acto solemne en recuerdo a las víctimas en la Real Casa de Correos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado "el terror" que vivieron los ciudadanos aquel día y ha recordado a todas las personas que prestaron auxilio y demostraron gestos de "solidaridad".

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha trasladado un "abrazo" a todas las familias de las víctimas y ha condenado el terrorismo. Además, ha insistido en que desde su partido quieren saber "toda la verdad de lo que ocurrió en el 11M y ha criticado que el Gobierno de España tenga entre sus socios "a terroristas bilduetarras".

Su homólogo en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, ha apostado por mostrar en estos momentos "unidad" ante el dolor y el recuerdo de las víctimas, así como el compromiso de "luchar siempre contra este terrible mal que es el terrorismo", en un momento "en el que Europa se encuentra sufriendo la amenaza de un dictador, de un sátrapa como es Putin (presidente de Rusia)".

"Nos tiene que hacer recapacitar de que cuando vivimos en libertad tenemos que saberla proteger. Tenemos que poner todos los medios las instituciones para combatir el fanatismo y sus expresiones más terroríficas, sean en tono terrorista o de guerra", ha defendido.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha recordado cómo Madrid demostró tener ese día fortaleza" para salir adelante" y ha trasladado su "cariño" a las víctimas y sus familiares, a los que "siempre" estarán acompañando. Ahora, cree que hay que seguir demostrando que "Madrid tiene energía y es capaz de mirar al futuro".

Desde el PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha recordado a los ciudadanos que ese día dejaron Madrid "demasiado pronto" y ha asegurado que una parte "del alma de Madrid también murió con ellos". "Creo que hoy lo que toca es dar todo el apoyo a los familiares ya las víctimas y recordar lo que hizo Madrid aquel 11M, cómo sacó su mejor cara", ha rememorado.

A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recordado que hace 18 años a la región se le "heló la sangre" con esta tragedia, pero al tiempo ha ensalzado el "comportamiento ejemplar" de los madrileños que ayudaron, donaron sangre o los taxistas que llevaron a la gente en sus trayectos sin cobrarles. "Ese sentimiento de solidaridad demuestra que el pueblo de Madrid siempre está a la altura, aunque a veces sus gobernantes no lo están", ha lanzado.

Su homóloga en el Consistorio, Rita Maestre, ha lamentado "otro año más la barbarie terrorista y yihadista" que quitó a tantos vecinos la vida y ha recordado la solidaridad del pueblo madrileño, algo que también se está demostrando ahora con la guerra de Rusia contra Ucrania.

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha hecho hincapié en que actos "emotivos" como este unen a todos los madrileños. "El recuerdo a las víctimas de aquel nefasto atentado del 11M y el recuerdo de todas las personas que lo dieron todo por ayudarles es un ejemplo de esta región, una comunidad abierta, solidaria, que arrima el hombro en los momentos más difíciles", ha declarado.

Además, ha puesto el foco en que este año el aniversario de la tragedia coincide con "los fatídicos acontecimientos en Ucrania" ante los que se está viendo como los madrileños vuelven "a dar ejemplo de solidaridad y ayuda a todas las personas necesitadas". "Tenemos que quedarnos con eso, con esa unidad, con lo que es la defensa de la memoria y de la dignidad de todas las víctimas", ha trasladado el 'popular'.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha manifestado que, cuando se cumplen 18 años "de este terrible atentado, el pro de la historia de este país", es un día de "recuerdo para las víctimas, sus familiares y el pueblo de Madrid" que siempre ha demostrado "su capacidad de solidaridad".

Homenaje a las víctimas

La estación de Atocha de Madrid ha sido testigo este viernes de la suelta de 193 globos de color blanco y de la ofrenda floral del mismo número de claveles rojos en recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas que "sacudieron y paralizaron" la capital y el país hace ya 18 años.

Se trata del segundo homenaje de la jornada en recuerdo del mayor atentado terrorista de Europa, que ha arrancado con la versión para violín y clarinete de Pavana para una infanta difunta. A las puertas de la estación, bajo una lluvia persistente, han estado presentes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la portavoz del PSOE en Cibeles, Mar Espinar; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y los ediles de Recupera Madrid Marta Higueras y José Manuel Calvo.

También han acudido el presidente del Pleno del Consistorio madrileño, Borja Fanjul, los ediles socialistas Ignacio Benito y Emilia Martínez o el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Jesús Celada así como la portavoz de Unidas Podemos en el parlamento madrileño, Carolina Alonso, y Pablo Perpinyà, de Más Madrid.

"Que no nos roben la memoria"

"No sabemos cuál es el sentido último de la vida, pero creemos que la vida lo tiene, y que ellos estén ahí vivos, son la razón de nuestra existencia", ha expresado el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara, tras guardar todos los presentes un minuto de silencio.

Durante su intervención, intercalada con diversos fragmentos literarios, ha señalado que "la vida no es más que una sombra pasajera, es una historia contada por un idiota". Pero, ha reivindicado a continuación, "la vida sí tiene sentido, y si no lo tiene se le da".

Por contra, ha continuado, "lo que no tiene sentido es destruir vidas, hundir una patera en mitad del Mediterráneo o invadir un país llamado Ucrania". "No tuvo sentido que más de 190 personas murieran. No olvidamos a quienes perdimos. Que no nos roben la memoria", ha finalizado.

Cicatriz "visible"

Desde CC.OO. Madrid ha tomado la palabra Paloma López, quien ha incidido en que "la cicatriz sigue visible todavía hoy" pese a que "aquel día negro queda lejos de la memoria; por eso es importante la realización de actos como el de hoy". "Sin el pasado es imposible entender el presente. Fueron asesinadas y heridas personas como las que estamos hoy aquí, que pertenecían a la clase trabajadora. Aquel 11M la clase trabajadora fue el objetivo de un ataque indiscriminado", ha lanzado a continuación.

Además, López ha recordado que "pronto esta estación tendrá un nombre del que enorgullecerse", pues añadir a Atocha el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes "ayudará a dignificar este espacio". "Frente a las mentiras, la verdad; frente a las manipulaciones, la firmeza", ha finalizado.

José María Hernández, de UGT, ha trasladado un "afectuoso recuerdo a víctimas de Ucrania", y ha puesto el foco en el hecho de que "el terrorismo nace en ambientes radicales, sin ética y sin moral". Además, ha recordado a todas aquellas personas que ayudaron aquel día a todas las víctimas de la masacre.

El monumento de Atocha

La intervención del presidente de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, ha estado marcada por la reivindicación de la mejora del monumento a las víctimas que se encuentra en Atocha. Ha lamentado que "Vox pidió retirar el monumento diciendo que no le gustaba".

Paz ha abogado por mejorar el monumento, dotarlo de la importancia "que merece" y arreglarlo con un material específico que impide que sea vandalizado por "grupos extremistas o por incívicos".

A continuación, ha lamentado que "tres de los condenados salen hoy de prisión" y ha clamado contra los intentos de diversas instituciones de "desmemorializar" los homenajes a las víctimas, como, ha indicado, el caso de San Agustín de Guadalix.