Google persigue a Feijóo: no existía cuando Dorado era su amigo y ahora que existe se lía con Ismael Serrano

“¿Hasta en las citas miente usted? Dígala completa, señor Sánchez”. Alberto Núñez Feijóo comenzó con agresividad su turno de réplica al candidato socialista en la sesión de investidura. El líder popular le explicó a Pedro Sánchez que una cita del poeta Antonio Machado, dicha previamente por el socialista, estaba incompleta. Pero se equivocó.

Feijóo pensó que la cita “Hoy es siempre todavía” incluida por Sánchez en su intervención era más larga y que el candidato la había suprimido a propósito. “Usted omite: 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa”.

Sánchez, en su réplica, respondió: "Señor Feijóo, me acaban de pasar un tuit de un cantautor español, Ismael Serrano. El añadido que ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor a la cita de Antonio Machado”. Su observación fue acompañada de una carcajada por gran parte del hemiciclo.

#EnDirecto | Sánchez corrige a Feijóo sobre la cita de Machado: "La cita que he hecho es válida. El añadido que usted ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano. Es lo que tiene buscar las cosas en Google" https://t.co/XZaRW6Dc3W pic.twitter.com/XAnPJHl6FT — Europa Press (@europapress) 15 de noviembre de 2023

“Es lo que tiene buscar las cosas en Google”, recalcó. Sánchez recordó que Feijóo había justificado en su día no conocer quien era Marcial Dorado, su amigo contrabandista, porque en aquella época no "había Google".

El tuit de Ismael Serrano que cita Sánchez es el siguiente: “No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor”. El propio cantautor ha reconocido a infoLibre que le “ha sorprendido”. “No me esperaba que Feijóo dijera una cita mía en el Congreso de los Diputados”.

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). 🤷🏻‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 15 de noviembre de 2023

Serrano ha afirmado que no estaba viendo el debate porque “estaba saliendo del estudio” cuando vio “un tuit en el que Feijóo había atribuido a Machado” una frase suya. Esta frase forma parte de una introducción de Hora, una de sus canciones.

“Me ha hecho mucha gracia, pero no me hago responsable”, ha respondido el cantautor con una sonrisa a la pregunta de qué le había parecido que toda la bancada popular aplaudiese una frase suya.

Para Ismael Serrano, en esta declaración “se demuestra el verdadero peligro de Google”, ya que “damos por cierto todo”. También ha destacado la importancia de ‘zasca’ y “cómo se intenta trasladar el debate político a la dinámica de Twitter”.