"El periodismo, como la política, o es útil o no es nada": la gran fiesta de los diez años de infoLibre

Son las siete y cuarto de la tarde y todavía entra luz en el inmenso Espacio Larra. Afuera, en la calle madrileña cuyo nombre también homenajea al periodista y escritor, las estrechas aceras se llenan de rostros conocidos. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la titular de Igualdad, Irene Montero. Todos vienen con el mismo propósito: celebrar los diez años de vida de infoLibre.

En el interior del edificio se despliega un modesto escenario, presidido por un atril. El músico español-palestino Marwán es el encargado de inaugurarlo: "Un país que sueñe lo imposible y nos mire con ojos de niño", interpreta el cantautor. Le observan atentos ministros, líderes políticos y sindicales y representantes de la sociedad civil. Son, entre otros, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la titular de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y la titular de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. También estaban allí los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Y Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, o el diputado de Ciudadanos Edmundo Val.

Su presencia en la sala convive con la de otros muchos rostros, la mayoría anónimos: son los socios y socias que cada año demuestran su lealtad a infoLibre. Pero si alguien dota de sentido a la celebración, son las personas que constituyen el pasado y el presente del proyecto que echó a andar hace una década. Sus cinco fundadores –Jesús Maraña, Manuel Rico, Yolanda González, Juan Carlos Ortiz y Fernando Varela–, los periodistas que han habitado sus redacciones y los que hoy sostienen el periódico con sus manos. Entre el público, también celebran.

También se dejaron ver por la gala Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado; diplomáticos como Jean Michel Casa, embajador de Francia; Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el diputado de ERC Gabriel Rufián, la concejala de Más Madrid Rita Mestre, la diputada en la Asamblea de Madrid Mónicas García; la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Vestrynge; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, la fiscal de Sala del Supremo Dolores Delgado o el exjuez Baltasar Garzón.

Daniel Basteiro, director de infoLibre, se desliza algo acelerado tras los micrófonos del atril. Inicia su intervención elogiando el "compromiso de gentes de la cultura, del mundo editorial, de los medios, que apostaron y siguen creyendo que el periodismo, como la poesía, es un arma cargada de futuro, un arma de construcción masiva". Y también "el compromiso de la redacción, que cada día hace posible un periodismo sin miedo y sin ruido".

Marta Gesto, directora general, destaca con un pretendido orgullo que "más del 50% de nuestros ingresos totales proceden de las suscripciones a infoLibre y tintaLibre. Es, de lejos, una proporción muy superior que el del resto de grandes diarios digitales en España". A pesar de las crisis recientes, marcadas por la pandemia mundial y la guerra en Ucrania. Con los ansiados números negros como regalo del décimo aniversario, las aspiraciones de infoLibre son claras: "Hacer nuestro trabajo e irnos a la cama con la conciencia tranquila. Ni más, ni menos", destaca Basteiro.

El director agradece a quienes han querido arropar al diario en su aniversario. A las distintas formaciones políticas, con una excepción: "No veo a representantes de la ultraderecha, pero eso es porque no invitamos a aquellos que vetan a los medios de comunicación y se posicionan sistemáticamente contra los derechos más básicos", lanza.

A través de diversas pantallas que se extienden por el recinto que alberga el acto, que cuenta como entidades colaboradoras a la Fundación 'la Caixa', Banco Santander, Telefónica e Iberdrola, toman la palabra columnistas y socios de infoLibre para expresar su visión sobre el proyecto. "Periodismo lento con dos ingredientes especiales: pluralidad de visiones y capacidad crítica", define Cristina Monge, a lo que Pilar Velasco completa con el adjetivo de periodismo "reposado" que permite "entender en qué sociedad vivimos" y "fundamental para la calidad democrática". La colaboradora Raquel Martos cree que, en un tiempo en que "la mayoría de los medios están preocupados por el clickbait", es "muy importante que infoLibre apueste por la investigación sosegada".

El socio César Moya destaca de infoLibre la "cantidad de información que tienen, que es buena y puedes creer en ella. Que no es poco".

El poeta Luis García Montero se dirige al público, a través de la pantalla, para felicitar a nuestro diario y a sus "diez años defendiendo la libertad de expresión y la dignidad de expresión, la independencia y el compromiso con la sociedad" y a sus diez años de "profesionales que saben hacer su trabajo distinguiéndose del vocerío y de la crispación".

Hacia las siete y media de la tarde, son Pilar del Río, presidenta de la Sociedad de Amigos y viuda de José Saramago, y Daniel Fernández, presidente del Consejo de Administración de Ediciones Prensa Libre, los encargados capitanear el ecuador del evento.

Reivindicación de la duda

"Quizás lo que no sepáis es que a Jesús se le ocurren ideas brillantes mientras sufre alguna de sus noches de insomnio. Que llega los lunes con un fajo de recortes de prensa que devora en su casa los fines de semana. O que es un excelente editor, desde los grandes temas de investigación a las reseñas de libros o las contribuciones de las socios o socios, que tienen su espacio en una sección fija". En un lateral del escenario, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, escucha a su mano derecha, Daniel Basteiro. Espera su turno, con la voz algo tomada y con un reconocido pudor ante los elogios.

"Jesús es una vacuna contra el cinismo. Es un bálsamo para los desanimados o los incrédulos respecto a las posibilidades del periodismo, que después de conocerlo, más pronto que tarde, entonan con cierto gustirrinín aquello de 'yo era ateo, pero ahora creo'. En el periodismo, se entiende. Es un buen periodista, pero sobre todo es un periodista bueno", remata el director del periódico.

El director editorial comparte con el público las raíces de la historia de infoLibre. "Nacimos como nacen los proyectos apasionantes y quijotescos: con muy pocos recursos y una enorme ilusión", expresa. "Desde el primer minuto de este proyecto defendimos la necesidad de un periodismo decente. Sin la menor pretensión de dar lecciones a nadie. Desde la humildad de unos recursos muy limitados y una reivindicación radical de la duda".

En esta década, reconoce Maraña, "hemos librado batallas en las que en un principio vivíamos una preocupante soledad. infoLibre fue uno de los primeros medios que apostaron por la suscripción como fórmula para sostener un periodismo fiable". La apuesta ha resultado ser la ganadora. "En este modesto proyecto periodístico, otra cosa no, pero no nos cansamos de pensar, imaginar o intentar. No vamos a renunciar a los principales mimbres que nos identifican: la investigación y el análisis crítico". En los retos de cara al futuro, el director editorial destaca el desarrollo del llamado "periodismo constructivo", que va "más allá de la denuncia de problemas y de la indignación por sus efectos para comprometerse a contar con todo detalle posibles soluciones". La firme convicción de que otros futuros son posibles. "Si desde el periodismo no somos capaces de combatir el pesimismo y la melancolía, y de hacerlo desde los datos y no desde la propaganda, despidámonos de una de las principales prioridades de nuestro oficio: contribuir a una sociedad mejor".

Hacia las 19:50 de la noche, todavía sobreviven los rayos de luz natural que se cuelan entre los artificiales focos del Espacio Larra. El acto acaricia ya el final, pero la celebración continúa. "Quiero dejar dicho, escrito y grabado de forma clara y contundente mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de infoLibre y tintaLibre", remata Jesús Maraña. "A quienes están, estáis, a quienes echamos mucho de menos, y, seguro, a quienes vendrán".

Responsables de nuestro destino

La periodista de infoLibre Lara Carrasco, la redactora que firma esta crónica –que no posee el don de la ubicuidad, pero sí cierta vocación de multifunción– y las columnistas Pilar Velasco, Cristina Casado y Marta Jaenes, se encargaron de poner voz al manifiesto Responsables de nuestro destino [ver aquí]. "Admitámoslo. En muchas ocasiones, nos sentimos sobrepasadas", reconocieron las cinco mujeres. "Por la precariedad, por la desigualdad y por la violencia sobre nuestros cuerpos". Pero también cabe la esperanza: "Porque estamos dispuestas a defender el derecho a la información con uñas y dientes" y porque "conocemos el poder transformador de la política como instrumento al servicio de todos, especialmente de aquellos que menos tienen".

El broche corrió a cargo de Marwán y la interpretación de su obra Conviene saber.

Pedro Sánchez: "Resistir y avanzar"

"Este aniversario tiene mucho de excepcional", ha introducido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para concluir el acto. "infoLibre nació de una exigencia: entender lo que ocurría" hace ya una década, especialmente todo lo "que España vivía en aquel dramático 2013". Un país, ha agregado, que se "movilizaba contra los recortes sociales", un país cargado de "conflictividad laboral y social, también de corrupción política".

La sociedad española veía entonces a infoLibre "no solo como un medio de referencia", sino también como un diario que cumplía con el objetivo de "relatar una realidad dura y desconcertante". Y así "lo hicisteis", ha subrayado el presidente, "siendo fieles a vuestro nombre" y recordando a la "sociedad que su propia libertad" depende del acceso a la información, algo que conviene recordar ahora, en periodo electoral, ha abundado.

El líder socialista ha insistido en que "hay motivos para la esperanza" y que la "crónica de la época nos muestra un país que ha sabido resistir y avanzar ante las dificultades más extraordinarias". Hay todo un futuro esperanzador, ha recalcado, y todo un camino por andar para seguir contándolo desde infoLibre.

____________

Pincha aquí y únete a infoLibre.

Aquí puedes ver la gala completa: