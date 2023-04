El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la gala del décimo aniversario de infoLibre

Intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Buenas tardes, presidenta del Congreso, presidenta del Consejo de Estado, Vicepresidentas, Ministras, Ministros, Presidente, Director, personal de Infolibre, empleados y empleadas de este maravilloso periódico digital.

En fin, yo conozco a Jesús, conozco a Daniel, pero a quien más conozco es a Manu, que le conocí cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, y entonces ya ejercía labores de periodismo de investigación. Y por eso quisiera empezar esta intervención celebrando, como no puede ser de otra manera, esta primera década de vida de un medio digital que, sin duda alguna, es una extraordinaria noticia que debe alegrar, no solo a quienes diariamente lo seguimos y lo leemos, querido Jesús, también a todos los que con razón creen, y tú lo has dicho, también lo ha dicho Daniel, que la salud democrática de un país depende de que existan voces plurales capaces de describir la realidad de una forma crítica y fundamentada.

Yo he escuchado a algunos de los socios de Infolibre hablar de eso, de que es información veraz. Que saben lo que están leyendo, que creen en lo que están leyendo. Y esto es muy importante porque en tiempos de bulos, de mentiras, de una extraordinaria desinformación que genera muchísimo desconcierto, los medios veraces, como es el caso de Infolibre, jugáis un papel, yo diría que imprescindible en nuestra democracia. Porque es la mejor manera de combatir eso, la mentira, los bulos. La mejor manera de combatirlo es la información. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Infolibre, en muchos de los casos que ha relatado a lo largo de esta década de existencia de vida. Pero sobre todo yo me quedo con la última que has comentado y es como relatasteis la pandemia y algunos de los casos que seguimos a través de Infolibre y de vuestro periodismo de investigación. Enhorabuena, por tanto, por ello.

Pero igualmente estaremos de acuerdo en que esta no ha sido una década cualquiera. No habéis nacido en una década cualquiera. Pocos sectores habéis experimentado transformaciones tan profundas como las que afectan, por ejemplo, al periodismo, derivadas, en buena medida, de cosas que habéis relatado en vuestras intervenciones: la digitalización, la irrupción de las redes sociales, como ha pervertido 3 también el debate público y, sin duda alguna, un oficio tan noble como es el periodismo.

Pero si a esos cambios además sumamos conmociones económicas, como las que hemos vivido desde la crisis financiera, que decir también de las consecuencias de esta guerra sobre la vida de nuestros conciudadanos. También las conmociones políticas, las sociales, que ha conocido nuestro país en este tiempo, pues creo que podremos entender todos bien por qué este aniversario tiene mucho de excepcional.

Infolibre nació de una exigencia, la de una sociedad española, por entender lo que ocurría en su entorno. Porque lo que España vivía en aquel dramático 2013 que nos parece muy lejano, todo lo que es antes de la pandemia poco menos que le damos un punto y aparte.

Pero 2013 no fue hace tanto tiempo. Aquí están, por ejemplo, Unai y también Pepe, los secretarios generales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Pero 2013 iba obviamente mucho más allá. Lo que sucedió de una crisis pasajera y también circunstancial. Fue tratar de utilizar una crisis con argumentos para desmontar un Estado del Bienestar y consolidar un modelo de sociedad completamente distinto y cargado de neoliberalismo.

Una España que se movilizaba entonces por los recortes sociales, o contra los recortes sociales, mejor dicho. Cargada, recordémoslo hoy que tenemos paz social, de conflictividad laboral y social. También de corrupción política. De falta de ejemplaridad por parte de sus dirigentes políticos. Una España, recordemos hoy que tenemos más de 20.300.000 afiliados a la Seguridad Social, que contaba entonces con más de 6 millones de parados y paradas en nuestro país.

Sé que ya entonces trabajabais en redacciones como la de Infolibre por crónicas y reportajes que pretendían escribir las cosas que pasaban en esa España de hace una década, que prácticamente estaban todas inundadas, esas crónicas, de palabras como recortes, como desigualdad, como falta de ejemplaridad y también precariedad.

Y en ese contexto, medios como Infolibre jugasteis un papel crucial, y yo quiero reconocerlo. No solamente como político, en este caso secretario general del Partido Socialista, que es lo que me tocó entonces, sino porque como ciudadano lo que vi fue 11/04/2023 4 que la sociedad española en su conjunto, no solamente veía en Infolibre un medio de comunicación de referencia, sino también un medio para relatar una realidad muy dura, también desconcertante, especialmente con las causas que originaban esa dureza que vivía muchísimos de nuestros conciudadanos.

Y lo hicisteis siendo fieles. Y esto me parece relevante al propio nombre de vuestro medio. Demostrando que no hay mayor libertad que la de la independencia y también la de la fidelidad a los hechos comprobados. Recordando a la sociedad que su propia libertad depende del acceso a esa información veraz.

Algo que no podemos olvidar justo ahora, cuando España se dispone a vivir un periodo, lo has comentado antes tú, Jesús, de intensa y decisiva actividad electoral. Porque decidir empieza por entender la realidad, o al menos dar argumentos e instrumentos a la sociedad para poder entender la realidad. Por saber diferenciar entre datos, objetivos y falsedades interesadas, que hay muchas. Por comprender que ante los retos a los que nos toca enfrentarnos como sociedad, no todas las alternativas son iguales. No todo es igual.

Es indudable que, en fin, que nos hemos visto sometidos a hechos sobrevenidos y que podríamos calificar de inauditos. Hoy, precisamente, he estado en Girona, donde hace tres años podría parecer una quimera que la sociedad española pudiera contar con una vacuna frente al covid-19. Podría parecer un sueño el que una vacuna 100% diseñada, desarrollada y fabricada en Europa se fabricara aquí en España. Pero es lo que hemos conseguido durante estos tres años.

En todo caso, no me quiero extender. Lo que quiero trasladaros es que hemos vivido hechos sobrevenidos, inauditos, que creo que han despertado la conciencia también de la sociedad occidental, que se las daba de inmunes frente a pandemias y también guerras, pensando que todo eso pasaba por el continente europeo sin afectarnos y que en 2020, y ahora también en 2022 y 2023, nos hemos dado cuenta de que, como cualquier otra sociedad del mundo, no somos inmunes.

Nos ha tocado vivir, efectivamente, a este gobierno de coalición progresista, pues, la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, un volcán, una guerra.

Pero frente a esos imponderables, lo que cuenta es cómo respondemos, qué camino elegimos sin miedo. Y creo, muy sinceramente, que hay motivos para la esperanza. Que la crónica de la década, la que habéis ido describiendo a través de cientos de reportajes, de testimonios, de análisis, pues nos muestra un país que ha sabido resistir. Que ha sabido resistir, y además, que ha sabido avanzar con éxito en medio de las dificultades más extraordinarias que hayamos podido sufrir.

Porque si comparamos la España de hoy con aquella España herida y sufrida de 2013, en que Infolibre echó a andar, la conclusión sólo puede ser una, o al menos así la siento y la vivo yo. Y es que España avanza cuando hay políticas progresistas que ponen en el centro a las personas, sus derechos y sus libertades. En definitiva, cuando hay gobiernos que también son autónomos, que son independientes frente a esos poderes económicos y que defienden el interés general y a la mayoría social.

Mirad, yo creo que esta Semana Santa hemos tenido las imágenes más elocuentes que de alguna manera contrarrestan el debate entre la opinión publicada y la opinión pública. Hemos tenido una Semana Santa, que frente al discurso apocalíptico, perdón por los representantes del Partido Popular y la ausente ultraderecha, lo que hemos visto son hoteles llenos, terrazas a rebosar, playas hasta la bandera, optimismo en las calles. Una España con paz social, con crecimiento económico. En definitiva, una España que crece y que además crea más y mejores empleos gracias a una reforma laboral que aprobamos con los sindicatos y con los empresarios.

Hoy, además, hemos conocido que el Fondo Monetario Internacional nos mejora su previsión de crecimiento económico para el año 2023, hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto, por encima de la media europea y muy por encima de economías que para el Fondo Monetario Internacional, economías importantes para Europa, como es por ejemplo la alemana, le sitúan en tasas de crecimiento negativas.

En definitiva, lo que quiero decir, es que indicador tras indicador, revisión tras revisión y pese a la compleja coyuntura y el extraordinario ruido, que siempre que gobierna la izquierda, generan los medios de comunicación conservadores, hoy los datos creo que afortunadamente, sonríen a España y dejan sin argumentos a esos agoreros.

Por primera vez en nuestra historia tenemos casi 20.400.000 cotizantes. Muchísimas mujeres son trabajadoras. Uno de cada dos contratos, son indefinidos. La tasa de desempleo femenino es la más baja en los últimos 15 años. La del paro juvenil es la menor en 27 años. Habrá gente que diga bueno, esto es lo que siempre dicen los políticos. Hay muchísimo por hacer todavía. Pero al igual que reconocemos los desafíos que tenemos por delante, también si queremos afrontarlo con éxito y con garantías, tenemos que reconocer todo aquello bueno que hemos logrado en esta coyuntura tan extraordinariamente compleja.

Hoy nuestros mayores revalorizan sus pensiones por ley, no por compromiso político, conforme al IPC. El salario mínimo interprofesional cumple con uno de los compromisos que nos había marcado, no el Gobierno de coalición progresista, no la mayoría progresista que votó este gobierno de coalición progresista, sino también la Carta Social Europea del Consejo Europeo, del 60% del salario medio tras una subida del 47% en lo que va de legislatura.

Hoy España es una referencia en feminismo. Hoy España es una referencia también en transición energética en Europa, ¿verdad, vicepresidenta? Exportando soluciones en vez de importar rescates y recortes, como hicimos en otra década cuando nacisteis vosotros.

Hoy España camina al frente de una Unión Europea que esta vez sí, gracias también al aporte que ha hecho este Gobierno de coalición progresista en los debates en Bruselas, pues plantea esas respuestas de manera solidaria y valiente.

Frente a aquella España atenazada por la prima de riesgo y los hombres de negro, pues nuestro país impulsa un proceso histórico de reindustrialización, de transformación, de modernización de la mano de unos fondos de recuperación, que bueno, que cuando los pedimos y luchamos por ellos en Bruselas, allá por el año 2020, por junio de 2020, había muchos que pensaban que iban a ser imposibles de poder lograr y que aquí están transformando y también haciendo frente a esta coyuntura económica tan adversa derivada de la guerra.

En fin, no quiero tampoco dejar de referirme a que estamos haciendo una profunda transformación digital de nuestra economía, de nuestra sociedad. Siempre pongo de 7 relieve el que España es el primer país, no de Europa, sino del mundo, que a través de un proceso de participación hemos creado una carta de Derechos de ciudadanía, que son la Carta de los Derechos digitales, que además enviamos al Congreso de los Diputados, que no es una carta que tenga fuerza legislativa, pero que sí que enmarca cuáles son los debates que se tienen que sustanciar en las Cortes Generales para tener una perspectiva humanista de aquello que hemos denominado como la transformación digital. Y en ese sentido creo que también puede encajar esto como guante a la mano. Esto que comentabas tú antes Jesús, de la inteligencia artificial.

Un país también que se siente orgulloso de estar a la vanguardia de la transición ecológica y de la adaptación en la mitigación al cambio climático, que es la mayor amenaza que afronta la humanidad.

Y me vais a permitir que también haga una reflexión sobre esto, porque mirad, frente a una derecha que no se atreve a negar la evidencia del cambio climático desde el punto de vista científico, pero que actúa como si no existiera. Y frente a una ultraderecha que practica ese negacionismo climático tan irresponsablemente como escuchamos nuevamente ayer por parte de un dirigente de VOX. En fin, unos y otros, derecha y ultraderecha, plantean esto que se llama la estrategia del avestruz contra la emergencia climática, esconder la cabeza para no ver la emergencia climática que tiene la humanidad ante sí. Lo próximo será, pues, cuestionar la ley de la gravedad o que la Tierra sea redonda.

Pero hoy España avanza gracias a una mayoría progresista, pese a ese discurso catastrofista y apocalíptico de la derecha y la ultraderecha.

En definitiva, un país puede cambiar mucho en diez años para bien, pero también puede hacerlo para mal, puede hacerlo para mal. Todo depende de las decisiones que tomemos como sociedad.

Así que gracias a Infolibre por arrojar luz en ese camino aportando, yo creo que una información imprescindible para que esas decisiones se asuman desde la racionalidad y desde el espíritu crítico.

Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra honestidad, por vuestro compromiso con el progreso y el bienestar de nuestro país, porque no sois solo testigos, sino 11/04/2023 8 también actores y actrices de los avances indiscutibles que ha protagonizado España a lo largo de esta década, tan extraordinariamente interesante desde el punto de vista también periodístico como el que estamos viviendo.

Obviamente, el camino no termina aquí. Lo has dicho tú antes, Jesús. Basta recordar las enormes incertidumbres, dificultades que seguimos afrontando a fecha de hoy, con un futuro inmediato cargado de retos que no admiten soluciones simples ni simplistas.

Pero me atrevo a asegurar varias cosas: La primera de ellas, sobre todo lo digo para los lectores progresistas, hay Gobierno de Coalición Progresista para rato, para rato

Me atrevo también a asegurar que muchos de los aquí presentes, compartimos una misma convicción, la de que más pronto que tarde, van a soplar por fin, vientos mucho más favorables para nuestra sociedad.

Y que las reformas y que los avances que hemos emprendido no solamente van a ser irreversibles, sino que nos van a permitir, cuando llegue ese momento, recuperarnos de manera mucho más fuerte, con mucho más brío y con muchísimas más garantías de hacer las cosas mejor que como se hicieron durante esa década negra de la crisis financiera y la respuesta neoliberal.

Que España no va a retroceder una década. Mucho menos va a retroceder cuatro décadas, como ansían algunos, incluso más. Hay alguno que dice que este gobierno es el peor de los últimos 80 años de la historia de nuestro país. En fin, cada cual se retrata con sus declaraciones y que la verdad, al fin y al cabo, va a prevalecer frente a los enemigos de todo lo que significa la prensa libre.

Así que, querido Jesús, querido Daniel. Querido Manu, querido Fernando, queridos lectores y lectoras de Infolibre, queridos también trabajadores y trabajadoras de Infolibre. Enhorabuena. Felicidades. Correremos la voz. Os deseamos muchos años más. Y muchísimas gracias por invitarnos.