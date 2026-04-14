Quién es el portavoz de Vox expulsado del Pleno por encararse con el vicepresidente del Congreso

Tras ser llamado al orden en tres ocasiones durante el debate de una iniciativa del PSOE para reconocer a los libreros y bibliotecarios que salvaron obras que fueron requisadas en el franquismo, el diputado de Vox por Alicante, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados.

La decisión se tomó después de que se encarara con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, que en ese momento presidía la sesión.

¿Quién es Sánchez García?

Según su biografía que recoge el Congreso y la web oficial de Vox, Sánchez García (Madrid, de 63 años), es juez en excedencia desde 2019 y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. También ha trabajado como abogado y ha sido socio del despacho noteamericano Baker&McKenzie, y del británico Olswang. Así mismo ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La caída de Orbán deja a Vox sin su brújula ideológica y financiador europeo Ver más

Sánchez García ocupa el cargo de diputado por Alicante de Vox en el Congreso de los Diputados desde 2019. En su ficha parlamentaria figura, además, con estos cargos principales en la XV Legislatura: portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, secretario de la Comisión del Estatuto, vocal de las comisiones de Justicia y Defensa y vocal suplente de la Diputación Permanente.

Otras polémicas misóginas

La de este martes no es la primera expulsión protagonizada por el diputado ultra. En 2021, durante un debate sobre la penalización del acoso a las mujeres que abortan, llamó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja, que en ese momento defendía esa reforma del Código Penal impulsada por el PSOE.

El año anterior, en diciembre de 2020, Sánchez García llamó a la diputada del PP por Ourense, Ana Vázquez, “la diputada gallega chillona”. Además, en otra de sus sonadas intervenciones en el Pleno, denunció “la patología fóbica antimonárquica” que, según él, padecen los representantes de ERC. A los diputados del PSOE y Podemos también ha dedicado palabras poco amables: “Ustedes representan la ideología más mortífera de la Historia”, les espetó en otro debate.