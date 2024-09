El PP radicaliza su campaña en redes contra Sánchez y copia a Alvise para tratar de ganarse a los 'zetas'

La estrategia en redes de la formación de Alberto Núñez Feijóo ha cambiado desde las pasadas elecciones europeas coincidiendo con la aparición de la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, al que ahora emulan. El PP ha optado por radicalizar su mensaje, tanto en el contenido como en la forma. Además de comparar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un dictador y tratar de acuñar un nuevo término, la Pedrocracia, para situarlo fuera de la democracia, también están utilizando 'memes' y montajes de vídeo de manera recurrente.

"El LO-DO: noticiario sanchista". Es el título de uno de los últimos vídeos que el PP publicó, el pasado 6 de septiembre, en el que parodian los informativos de la dictadura franquista comparándolos con la época actual. "Nuestro amado presidente se merecía un descanso este verano, después del acoso que lleva sufriendo por parte de los pseudomedios y la máquina de fango", relata una voz en off al inicio del montaje.

Tan solo unos días antes, el 1 de septiembre, publicaban otro vídeo que rezaba así: "Tú mañana a trabajar, Pedro Sánchez a seguir disfrutando. Pagas tú. Moncloa, todo incluido. En este caso, recopilan imágenes de Sánchez y sus colaboradores emulando ser una agencia de viajes en el que incluyen algunos de los clichés habituales a los que alude la formación de Feijóo como el uso del falcón por parte del presidente del Gobierno y en el que también incluyen imágenes de su mujer, Begoña Gómez, bajo el rótulo "Aprende con los mejores catedráticos".

Este tipo de vídeos, unidos a otras publicaciones similares, responden a una estrategia calculada por parte de la dirección del PP que se intensificó tras las europeas, cuando decidió que debía hacer un esfuerzo mayor en redes y estar presentes en formatos consumidos por el público joven. Con esta estrategia en mente y tras una campaña en la que el PP buscó atraer a los jóvenes animándoles a pagar menos impuestos, Feijóo acudió al podcast de Worldcast, creado por el influencer Pedro Buerbaum, por el que han desfilado figuras como la del propio Alvise, el pseudogurú Amadeo Llados o el líder de Vox, Santiago Abascal.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, admitió que "hay nuevos actores" a tener en cuenta y, por primera vez, en el citado podcast, Feijóo habló públicamente de la aparición de Alvise. "Me preocupa porque, en mi opinión, la política no es eso. La política es prepararse, formarse, tener conocimientos e interés en la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y tener un proyecto para el común de la gente. No es solo votar contra [algo]", le dijo Feijóo a Buerbaum.

Sin embargo, la estrategia en redes del PP —tanto en X como en Instragram y Tiktok— se basa precisamente en eso: ir contra Sánchez y otros miembros del Gobierno sin aportar mayor profundidad, con mensajes cortos y efectistas. "Los memes son particularmente eficaces porque permiten simplificar un tema político complejo y hacerlo accesible y emocional para el electorado, especialmente el joven", resume Carmen Torres, doctora en Ciencias de la Información y profesora del Master de Comunicación Política de la Universidad Nebrija.

"No buscan proporcionar un análisis profundo, sino activar emociones inmediatas como la indignación o la burla. Al presentar a Sánchez en un contexto caricaturizado o extremado, el PP consigue que su mensaje sea más viral y resuene entre su audiencia", analiza Torres. Sin embargo, la experta advierte de que es "esta táctica tiene riesgos" porque "pueden resultar contraproducentes al alienar a votantes moderados, que pueden ver esta estrategia como excesivamente agresiva".

El PP utiliza la retórica incendiaria "para no perder terreno" frente a Vox o Alvise

La experta afirma que el endurecimiento del discurso del PP "no puede entenderse" sin su competencia directa con Vox y con la aparición del partido de Alvise, Se acabó la fiesta'. Así, concluye que la formación de Santiago Abascal ha demostrado "ser muy efectiva" utilizando las redes sociales para captar la atención de un electorado joven y conservador a través de un discurso más directo y polémico: "El PP ha adaptado su enfoque para no perder terreno, adoptando un tono más confrontacional y viral", añade.

Una estrategia que Torres vincula directamente con las Nuevas Generaciones del PP. "Es evidente que han jugado un papel crucial en la implementación de esta nueva estrategia digital. Utilizan técnicas modernas de microsegmentación y targeting en redes sociales, enfocándose en audiencias jóvenes y despolitizadas. Solo tenemos que revisar las redes sociales de la Comunidad de Madrid durante las últimas elecciones autonómicas en Madrid", explica. La experta destaca que el perfil de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, suele utilizar un "lenguaje juvenil y provocador en redes sociales" que le ayudó a captar votantes jóvenes frente a Vox.

Un ejemplo de ello es el mensaje de "me gusta la fruta" que, en realidad, esconde un insulto contra el presidente del Gobierno y que el PP madrileño hizo viral hasta el punto de crear mershandaising. "Al adoptar un tono agresivo, el PP refuerza la lealtad de sus votantes más fieles, quienes se sienten representados por esta comunicación sin concesiones. Además, al generar controversia, el partido consigue mayor visibilidad tanto en redes sociales como en medios tradicionales, que a menudo cubren las polémicas generadas", explica Torres.

La profesora de la Nebrija advierte, sin embargo, del peligro del "efecto boomerang" en el que "la constante repetición de mensajes de ataque termine por perder efectividad, o incluso generar rechazo, si se percibe como una estrategia vacía de propuestas concretas". Con todo, sitúa lo del PP en un contexto que no es "exclusivo" de España "sino que se alinea con tendencias globales en comunicación política" con la influencia de figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en el Salvador o Javier Milei en Argentina: "Han demostrado que una retórica incendiaria puede ser efectiva para captar la atención y movilizar votantes", concluye.

¿Una forma de llegar a los 'Zetas'?

Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) explica que el "27,6% de los jóvenes afirman que las redes sociales son lo que más les había influido a la hora de votar, por encima incluso de su familia o amigos", mientras que porcentajes menores lo hicieron por la televisión (5,9%), los periódicos (3,7%) y la radio (2,3%). Tal y como apunta Torres los jóvenes, especialmente la Generación Z, tienen una relación muy particular con las redes sociales y la política. Son usuarios intensivos de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde los mensajes visuales y emocionales tienen una gran repercusión.

Con estos datos sobre la mesa, la experta considera que el formato de los vídeos y memes "es ciertamente atractivo para los jóvenes, ya que se ajusta a sus preferencias de contenido rápido y visual". Sin embargo, considera la efectividad del mensaje "es otro tema" porque, "los jóvenes son críticos y escépticos hacia la política tradicional, y el contenido que perciben como puramente manipulativo o excesivamente confrontacional tiende a generar rechazo".

Así, apunta a que cuestiones como el empleo juvenil, la vivienda, la igualdad de género o el cambio climático son "fundamentales para este grupo" y considera que "un enfoque que no incluya soluciones claras a estos problemas corre el riesgo de no generar un impacto positivo". Además también incide en que el hecho de compartir una determinada publicación no se traduce en un voto asegurado, ya que diversos estudios han demostrado que aunque los jóvenes comparten y comentan estos mensajes, no siempre los ven como base suficiente para formar sus opiniones políticas o decidir su voto.

A todo esto se suma que estudios de comportamiento en redes sociales muestran que los mensajes más confrontacionales y polarizantes, como los que utiliza Vox o figuras como Alvise Pérez, suelen resonar más entre los hombres que entre las mujeres. Torres apunta a que los los hombres "son más propensos a compartir y replicar estos mensajes agresivos" y que, en contraste," las mujeres, en su mayoría, rechazan este tipo de discursos". La profesora de la Nebrija considera que el Partido Popular "ha logrado mantener un mayor equilibrio de género en su base de votantes" que Vox o Alvise porque, "aunque utiliza mensajes más agresivos en redes, no ha atacado de forma directa temas como el feminismo o los derechos reproductivos de la misma manera que otros partidos más a la derecha".

Buscan que 'cale' la idea de que Sánchez actúa como un dictador

Las constantes referencias por parte del PP a que el presidente del Gobierno actúa de forma no democrática, pese a haber sido ratificado hace menos de un año por las Cortes Generales, "es una estrategia eficaz para deslegitimar su Gobierno", en opinión de Torres. Sin embargo, advierte de los riesgos de esta estrategia, que recuerda que ya fue utilizada durante la pandemia, que "parece estar calando en una parte del electorado conservador" gracias a los de Feijóo.

"La idea de que Sánchez es un autócrata o dictador no se basa en un análisis objetivo del funcionamiento de las instituciones democráticas, sino en una percepción emocional alimentada por la desconfianza hacia el Gobierno y las instituciones", resume la experta. "La pandemia, la crisis económica y las negociaciones con partidos independentistas han intensificado esta percepción entre una parte del electorado conservador que ve en Sánchez a una figura que amenaza la estabilidad democrática", prosigue.

Esta percepción, alimentada gracias a pseudomedios y figuras como la del propio Alvise, "no se basa en hechos objetivos, sino en una percepción emocional", incide Torres. "La política, especialmente en tiempos de crisis y polarización, no siempre se fundamenta en datos o análisis rigurosos, sino en la manera en que las personas sienten la realidad", razona. Así, concluye que el la estrategia de la derecha, al repetir esta narrativa, "no solo moviliza a su base, sino que refuerza una imagen negativa del Gobierno que es difícil de contrarrestar con argumentos racionales".