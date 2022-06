Las Cortes Castilla y León piden al PSOE que quiten la bandera LGTBI de sus ventanas

La Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha enviado una solicitud al Grupo Parlamentario Socialista para que retire la bandera LGTBI que en la mañana del pasado lunes el PSOE colocó en las ventanas de sus despachos del Parlamento, una petición que se realiza con una sentencia del Tribunal Supremo como base.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Presidencia de la Cortes ha remitido una solicitud vía mail al Grupo Socialista después de que el lunes las ventanas del PSOE se vistieran con la bandera multicolor ante la decisión del presidente, Carlos Pollán, de no iluminar la fachada del parlamento con estos colores con motivo del Día del Orgullo, una medida basada en que este tipo de iluminación es para visibilizar a desfavorecidos y vulnerables, una situación en la que, como defiende el presidente, no se encuentra el colectivo LGTBI.

La solicitud remitida este martes el PSOE se basa en la sentencia del Tribuna Supremo en la que fija como doctrina "que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".