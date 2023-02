"Recortar es criminal": otra multitudinaria marcha clama contra la gestión sanitaria de Ayuso

"Y luego dirán que somos cinco o seis". Con este grito, la marea ciudadana que este domingo ha vuelto a inundar el centro de Madrid para denunciar el "destrozo" sanitario ha querido dejar claro que no se van a dejar engañar por las palabras del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que hace tres meses, en la anterior convocatoria, llegó a asegurar que aquella marcha había sido un "fracaso" y que "el 99% de los madrileños" no se había sumado. Así, miles de personas, 250.000 según los datos de Delegación del Gobierno y un millón según la organización, han regresado al mismo escenario que el pasado 13 de noviembre para volver a levantarse contra el desmantelamiento del sistema sanitario público, principalmente de la Atención Primaria, que se está produciendo en la región. Y no será la última marcha, tal y como han dejado claro durante la lectura del manifiesto.

Convocada por el movimiento de barrios y pueblos de Madrid, vecinos que durante los últimos años han protagonizado protestas en diferentes puntos de la región y que en noviembre ya abarrotaron masivamente el centro de la capital, la marcha ha llenado de nuevo la plaza de Cibeles después de recorrer el corazón de la ciudad en cuatro columnas que han partido desde Nuevos Ministerios, plaza de España, Hospital de La Princesa y Legazpi con gritos como "gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende".

Desde Carabanchel, Villaverde o Manoteras, los movimientos vecinales han reeditado junto a los profesionales sanitarios una protesta que el pasado 13 de noviembre logró sacar a la calle a 200.000 personas según la Delegación de Gobierno y 670.000 según los organizadores. Cifras que ahora se superan con creces. Tres meses después y bajo el lema “Madrid se levanta y exige Sanidad Pública y soluciones al Plan de Atención Primaria”, han vuelto al mismo lugar con prácticamente las mismas exigencias: no perder su derecho a una sanidad pública de calidad porque "la política social no es privatizar".

En un ambiente festivo que ha unido al personal sanitario y a ciudadanos de todas las edades, se ha reivindicado una sanidad que "es de todos" con lemas como "es un derecho, no es un negocio", "se tiene que notar a la hora de votar", "recortar en sanidad es un acto criminal" o "recortes en primaria, salud precaria".

Vuelta a las calles tres meses después

Se ha repetido el escenario, casi se ha repetido el recorrido y casi se ha calcado el lema. ¿Y las razones? Las de fondo siguen siendo las mismas, pero las causas concretas han cambiado, aunque sea ligeramente. La atención primaria sigue estando en el centro, pero no ya concretamente por la situación de sus urgencias, sino por su desmantelamiento en general, como denuncian los 4.240 médicos de familia y 720 pediatras que están secundando una huelga que se inició el pasado 21 de noviembre y que, por ahora, no parece que tenga fecha de fin.

El principal escollo a superar para desconvocarla es el mismo que les movilizó: las excesivas agendas que impiden al médico o pediatra tener unas buenas condiciones laborales y al ciudadano tener una atención de calidad. Este miércoles, de hecho, expusieron estas cuestiones a la Consejería de Sanidad en la décima reunión entre las partes, que terminó de nuevo sin acuerdo pero con el aspecto "positivo" de emplazarse a un nuevo encuentro para el próximo lunes 13 de febrero.

El "terrorismo sanitario" de Ayuso

Lo que también se repite tres meses después son los apoyos: organizaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones sanitarias y plataformas de trabajadores se han unido para llamar a la movilización. En este sentido, actores como Juan Echanove, Antonio de la Torre, Carlos Bardem o Juan Diego Botto y cantantes como Rozalén han publicado vídeos en sus redes sociales para anunciar su presencia en la marcha.

No han sido las únicas caras conocidas que han acudido al centro de Madrid. Entre otros, han asistido de Más Madrid, Mónica García, Íñigo Errejón o Eduardo Fernández Rubiño; del PSOE, Reyes Maroto y Juan Lobato; de Unidas Podemos, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, Vanesa Lillo o Roberto Sotomayor.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia regional, Mónica García, ha reivindicado en declaraciones recogidas por Europa Press el proteger la salud de los ciudadanos frente a la "incompetencia", las "chapuzas" e incluso la "mala fe" por parte del Gobierno regional.

Por su parte, Errejón ha resaltado también la multa que la policía puso a vecinos por repartir octavillas convocando la manifestación que ha tenido lugar este domingo. "Quienes hoy salimos a las calles en Madrid representamos una mayoría moral, se vote lo que se vote", ha manifestado. El presidente de Más País ha puesto en el foco "las listas de espera interminables, los centros de Atención Primaria cerrados o las urgencias colapsadas" como un "modelo cruel e injusto al que hay que poner fin".

El PSOE madrileño, por su parte, ha hecho un llamamiento a la "mayoría cabal" de la sociedad madrileña para regenerar Madrid en las próximas elecciones del 28 de mayo y ha emplazado a Ayuso y a Almeida a "escuchar" a la mayoría social que protege a la sanidad pública madrileña. "Por primera vez en 40 años hay un consenso amplísimo en la población madrileña sobre la preocupación que hay por la sanidad. No es fácil encontrar un madrileño que no esté agradecido después de estos 40 años a la sanidad pública y por tanto esta manifestación demuestra que cientos de miles de familias están preocupadas por la situación", ha subrayado Lobato.

Lobato también ha aprovechado para censurar las declaraciones de Ayuso con motivo de las palabras vertidas este sábado por la viuda de Carlos Saura en la gala de los Goya. "Hay un Gobierno sin alma que no respeta el dolor de una viuda, el uso masivo de cualquier circunstancia para enfrentar a la sociedad. Es una maleducada y estamos hartos. Queremos una sociedad donde se viva con una vida más fácil", ha dicho.

Por su parte, Reyes Maroto ha subrayado que son muchos los ciudadanos madrileños que "necesitan defender este servicio que está en riesgo". "Ayuso y Almeida tiene que ver que hay una mayoría que ha salido a proteger la sanidad pública. El alcalde hace mal en no escuchar a la mayoría social. Esta ciudad necesita unos mejores servicios públicos para atender las urgencias", ha reseñado.

Desde Unidas Podemos han denunciado el "terrorismo sanitario" que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso con sus políticas sanitarias y ha hecho un llamamiento a la unidad de los demócratas para acabar con la "atrocidad" de desmantelar la sanidad pública madrileña. "La sanidad pública madrileña está en la UCI y Ayuso le niega la asistencia", ha recalcado Jacinto subrayando que "miles de madrileños salen hoy a las calles para defender los servicios públicos".

Por su parte, el candidato al Palacio de Cibeles ha señalado que los demócratas se tienen que unir" contra la atrocidad que es el desmantelamiento de la Sanidad pública madrileña. "El pueblo de Madrid está en pie de guerra. Pero dónde está Almeida. Un alcalde debería estar con Madrid defendiendo la Sanidad pública y no decir a la Policía Municipal de Madrid que ponga multas ayer por repartir fascines", ha denunciado Sotomayor.

"Nos va la vida en echar a una presidenta como Ayuso que sigue atentando contra la salud de todos los madrileños y madrileñas.



Hoy el pueblo de Madrid vuelve a levantarse para defender la #SanidadPública".



📽@AleJacintoUrang #MadridSeLevantaEl12F pic.twitter.com/Qg6IlqztkB — Podemos (@PODEMOS) 12 de febrero de 2023

Durante su asistencia a la marcha, la secretaría general de UGT-Madrid, Marina Priero, ha exigido al Gobierno Ayuso que dote de recursos materiales y personales a la Sanidad pública madrileña para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, así como la reapertura de los servicios de urgencias extrahospitalarios, de atención domiciliaria y rural. Por su parte, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha exigido a la Comunidad de Madrid políticas sanitarias "absolutamente" diferentes y no derivar dinero público a hospitales privados. "Nos encontramos con una derivación importante de capital publico a hospitales privados y eso no puede ser. Necesitamos una política absolutamente distinta", recalcado incidiendo en que el poco dinero propio que recauda Madrid no lo invierte en inversiones sanitarias comprometidas.

Esta convocatoria también se produce después de que este jueves la Asamblea de Madrid rechazase, con los votos del PP y Vox, una proposición de ley de Más Madrid para blindar la atención primaria mediante el establecimiento de un suelo de gasto sanitario en los presupuestos, destinando a este área al menos el 20% del gasto sanitario público, un porcentaje que está cinco puntos por debajo de lo que recomienda la OMS.

Santiago también denuncia la "grave situación" de la sanidad gallega

Madrid no ha sido la única capital que se ha levantado este domingo para reclamar una mejor sanidad pública. En Galicia, la Plataforma SOS Sanidade Pública ha salido a las calles de Santiago de Compostela acompañada por miles de personas para denunciar "la grave situación que atraviesa la atención primaria" y del "conjunto del sistema sanitario público gallego".

El portavoz de la plataforma convocante, Manuel Martín, ha advertido al PP de que "la ciudadanía despierta" y ha vuelto a demandar mejoras en toda la sanidad pública gallega, especialmente en Atención Primaria, Pediatría y matronas ante los "recortes" de la Xunta.

Entre los asistentes, decenas de cargos institucionales de toda Galicia, así como la líder de la oposición, Ana Pontón del BNG, el secretario xeral del PSOE gallego, Valentín González Formoso, y el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón.

Pontón ha calificado de "emocionante e histórica" esta manifestación donde "miles de personas, cargadas de razones y también con la fuerza del corazón vienen a defender la sanidad pública, a decirle al PP que no van a permitir que sigan jugando con su salud". Para la líder de la oposición en Galicia, el PP se ha convertido en "un peligro" para la salud de los gallegos. Por eso, ha reivindicado la "dignidad" de una ciudadanía "valiente" que le dice a los conservadores que "de nada sirve su propaganda y manipulación".

González Formoso, por su parte, ha criticado "el silencio rotundo, las ocurrencias y los parches" de la Xunta de Galicia. "El mundo sanitario y la sociedad civil le va a explicar lo que piensa del deterioro, de la devaluación y la privatización de lo que más quiere la sociedad gallega, que es la sanidad pública, un pilar fundamental del estado de bienestar", ha asegurado.

Por su parte, desde la Feira do Cocido de Lalín, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado "absoluto respeto" por los que "piden mejoras para la sanidad", pero ha acusado a los partidos políticos de la oposición de pensar "clarísimamente" en las elecciones de mayo y en "intentar crispar".

Más de 11.000 personas abarrotan el centro de Burgos en favor de la sanidad pública

Y la defensa de la sanidad pública también ha aterrizado este domingo en Castilla y León. En Burgos, más de 11.000 de personas han secundado la manifestación convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública contra los recortes en el servicio sanitario.

Encabezada por una pancarta con el lema "Atención Primaria Pública y de Calidad", entre los manifestantes se encontraban el presidente de la plataforma, el facultativo José Antonio Ayllón, así como el alcalde, Daniel de la Rosa, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero.

Desde la Plataforma por la Sanidad Pública han insistido en la necesidad de revertir la situación por la que atraviesa la Atención Primaria, que absorbe un alto porcentaje de casos que llegan hasta los servicios sanitarios y la importancia de dotar de más personal y recursos al sistema. También han reclamado la conclusión de las obras de construcción del nuevo centro de salud de García Lorca, así como la puesta en marcha del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero.