Una red propalestina denuncia la autorización del Gobierno para comprar material militar israelí

La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, de la que forma parte la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y otras organizaciones, ha denunciado este sábado que el Gobierno haya autorizado una compra de material militar a Israel para proyectos aeronáuticos liderados por Airbus.

El Gobierno autorizó la transferencia de determinado material de defensa y doble uso de origen israelí en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre para dichos proyectos de Airbus en España, haciendo uso de las excepciones contempladas en el real decreto ley para el embargo de armas a Israel.

El propio Gobierno señaló en la página web de la Moncloa con los acuerdos del Consejo de Ministros que era necesario comprar ese material a Israel porque no había "alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles" y se pondría en "alto riesgo" la continuidad de los proyectos de Airbus, consistentes en aviones destinados al Ejército.

En una nota de prensa, la Rescop y el resto de asociaciones integradas en la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel lamentan que el Gobierno "ha vuelto a poner de manifiesto que cuando hay que decidir entre economía o derechos humanos, prioriza sus intereses comerciales ante las vidas de las personas palestinas".

"Lo ocurrido demuestra exactamente el problema de fondo del real decreto ley: no es un embargo integral de armas a Israel. Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad", señalan, al tiempo que piden que los grupos parlamentarios modifiquen esta iniciativa legal en el periodo de enmiendas en el Congreso para acabar con las excepciones.

Los ministros de Sumar presentaron objeciones a esta autorización de compra de material israelí ante sus socios del PSOE, según han confirmado a EFE fuentes próximas a Yolanda Díaz, ya que estimaban que no había motivos suficientes para aplicar las excepciones contempladas en el real decreto ley, que están basadas en el menoscabo para los intereses generales nacionales.