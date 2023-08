Ricky Rubio renuncia al Mundial y decide "parar" su carrera para cuidar su salud mental

El base internacional español Ricky Rubio ha renunciado este sábado a acudir al próximo Mundial en categoría absoluta, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, para cuidar su salud mental.

"He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias", ha indicado Rubio en un comunicado de prensa difundido por la propia Federación Española de Baloncesto (FEB) y recogido por Europa Press.

"Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento", ha añadido el base de El Masnou, que el pasado jueves ya se había ausentado del entrenamiento a las órdenes del técnico Sergio Scariolo.

Por su parte, la FEB le ha expresado su "respeto, admiración y cariño". "#LaFamilia estará al lado del jugador en todo momento", ha concluido la nota federativa. El hueco de Rubio en los planes de Scariolo fue ocupado por Juan Núñez en el reciente partido amistoso contra Venezuela (87-57).

Rubio no es el primer personaje público que visibiliza la importancia de la salud mental. Hace escasos meses, el cantante Alejandro Sanz visibilizó a través de las redes sociales el mal momento anímico por el que estaba pasando. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió.

Sanz aseguró entonces estar "trabajando" para que se le "pase". "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer", escribió. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", añadió en su escrito, que ha provocado una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Lo mismo ha pasado con Rubio, que ha recibido mensajes de apoyo después de que la FEB publicara su comunicado a través de Twitter. El propio Scariolo ha querido transmitir todo su "cariño y apoyo a Ricky", además de su "admiración por su transparencia y a través de ella su capacidad, una vez más, de liderar con el ejemplo".

Su compañero en el equipo nacional, Rudy Fernández, le ha transmitido estar "siempre" a su lado.

