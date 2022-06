Sánchez acusa a PP y Vox de generar "crispación" y avisa que "al final se van a acabar entendiendo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a "no caer en la trampa" del PP y Vox que "tratan de abrumar" a España con "ruido" y "crispación", así como con la "negación de la realidad". "Siempre hacen lo mismo, tratan de abrumar a toda España para que al final demos por inevitable que los únicos que pueden gobernar el país son el PP y la ultraderecha", ha lamentado Sánchez en su primer mitin de la campaña electoral en Cuevas de Almanzora (Almería), en el que ha participado junto al secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, recogido por Europa Press.

Así, ha instado a no "responder como ellos". "Frente a su ruido, descalificaciones e insultos, tenemos la realidad de nuestras políticas", ha defendido, para reivindicar la respuesta a la pandemia y la guerra de Ucrania, así como los "récords de empleo". "El que España haya logrado batir todos los récords de empleo de los últimos 15 años con una pandemia y una guerra dice muchas cosas buenas de España y del Gobierno, y no dice nada bueno de una oposición que con tal de negar la realidad dice que estos datos son falsos", ha dicho en referencia a las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que los últimos datos del paro —baja de los 3 millones por primera vez desde 2008— están "maquillados".

Por ello ha reivindicado este domingo el "orgullo rojo" del PSOE para "ganar" las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, y ha llamado a los socialistas a "votar en masa" ese día convencido de que, así, Espadas logrará el objetivo de llegar al Palacio de San Telmo. Ante unas 2.500 personas, según cálculos de la organización socialista, reunidas en el Castillo del Marqués de los Vélez de dicha localidad, Sánchez ha reivindicado al PSOE como "el partido que mejor defiende los intereses de Andalucía", y ha criticado la actitud del PP en la oposición del Gobierno de España, votando "en contra" de todos los "avances sociales" impulsados por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos a lo largo de la legislatura.

En esa línea, y ante las coincidencias que detecta entre el PP y Vox, Pedro Sánchez ha llamado a "todos aquellos que quieran avanzar y consolidar las conquistas sociales en Andalucía" a votar el próximo 19 de junio "al rojo del PSOE" porque "votar a la derecha o a la ultraderecha son votos intercambiables, porque se van a acabar entendiendo". "Hay motivos, razones y mucho orgullo para ello", ha sentenciado el presidente del Gobierno.

Espadas apela a parar a la "derecha rancia, arcaica, en blanco y negro"

Por su parte, Juan Espadas también ha insistido en llamar a los socialistas a "salir en masa a la calle" el próximo 19 de junio para "parar una vez más en la historia a esa derecha rancia, arcaica, en blanco y negro" e impedir que gobierne la Junta tras dichos comicios.

Asimismo, ha advertido de que el presidente de la Junta y candidato a la reelección con el PP-A, Juanma Moreno, "aspira a la estabilidad total" tras las próximas elecciones después de haberse "apoyado en la ultraderecha" de Vox en esta legislatura al frente del Gobierno andaluz. El candidato socialista ha advertido así de que Moreno quiere seguir siendo presidente de la Junta "pero metiendo a la ultraderecha en el Gobierno" andaluz, pero "eso no va a ser" posible, "porque los socialistas vamos a salir en masa a la calle a parar una vez más en la historia a esa derecha rancia, arcaica, en blanco y negro", ha avisado.

"Queremos color y diversidad para Andalucía", ha enfatizado Espadas, que ha reivindicado al PSOE como "el partido que más se parece a Andalucía", y ha vuelto a evocar la movilización del histórico referéndum por la autonomía andaluza del 28 de febrero de 1980 para compararla con la que debe producirse el próximo 19 de junio para propiciar la victoria socialista.

Moreno promete una "revolución del agua" en Andalucía

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo a poner en marcha en la próxima legislatura, si sigue al frente del Gobierno andaluz, a impulsar una "revolución del agua" con el objetivo de paliar el déficit hídrico que existe en la comunidad. Así lo ha anunciado durante una visita a la dehesa de Matallana, en el municipio sevillano de Lora del Río, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el tercer día de la campaña electoral por los comicios autonómicos del 19 de junio.

Otro objetivo en la próxima legislatura, según Moreno, es convertir a Andalucía en una potencia en la energía renovable a través de dos fuentes energéticas prácticamente inagotables, como son el viento y el sol. La meta, según ha dicho, es lograr 12.000 nuevos megawatios, para superar los 20 Gigawatios a final de legislatura a través de las energías eólicas y solar. El candidato también ha hecho una apuesta por el hidrógeno verde.

Ha apostado por la mejora de la calidad del aire y mitigar el cambio climático creando más potencial de sumidero de CO2 con gran repoblación de 3 millones de árboles, pastos y arbustos. Durante su intervención, el candidato del PP-A ha expresado gran preocupación por los efectos del cambio climático en Andalucía y combatirlo es una tarea "de todos". "La defensa del medio ambiente no es de nadie, es una política de estado, y nadie debe manosearlo", ha apuntado.

Ha insistido en que debe ser un objetivo de estado, y que cuanto más ciudadanos estén comprometidos con esta causa, más fácil será frenar las consecuencias del cambio climático. Ha criticado la "inacción e indolencia" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Nieto promete a los taxistas que un Gobierno suyo "no les olvidará" ni "equiparará" con los VTC

La candidata a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Inma Nieto, ha prometido este domingo a los taxistas que si gana las elecciones del próximo día 19 su Gobierno no "olvidará" que ofrecieron "su taxi gratis a quien necesitaba ser trasladado" al hospital durante la pandemia, y por ello no les "va a equiparar a una multinacional" como las que gestionan los Vehículos de Transportes con Conductor (VTC).

"Con un Gobierno nuestro no se va a equiparar una multinacional con trabajadores del taxi que lo han dado todo aquí, que la riqueza que generan se queda aquí" y que, ha subrayado, fueron "solidarios con su gente". "Estuvieron a la duras y estaremos en el Gobierno con ellos y no tomaremos acciones legislativas que les hagan daño", ha asegurado Nieto desde un acto en Sanlúcar de Barrameda, donde se ha referido a la nueva Ley de Transportes que busca regularizar los VTC aprobada en la Asamblea de Madrid.

"En Madrid el PP y Vox acaban de equipararles con los VTC. Un Gobierno de 'Por Andalucía' no se va a olvidar de quien ofreció su taxi a quien necesitaba ser traslado de urgencia al hospital cuando no se sabia todavía a lo que nos enfrentábamos", ha dicho en alusión a la pandemia.

La candidata de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, ha señalado que los taxistas son "autónomos y autónomas muy luchadores y necesitan el respaldo de Junta". En esta línea, ha criticado que el actual Gobierno andaluz haya "presumido de autónomos" porque "esconde que esos autónomos se han precarizado a sí mismos". Por ello, ha enfatizado que Andalucía necesita "un Gobierno que mire porque se cumpla la ley" y "se afane y despliegue la reforma laboral a todos los efectos".

Marín espera que en el primer debate de campaña todos los partidos expliquen sus pactos

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos (Cs) a la presidencia, Juan Marín, se enfrenta al primer debate a seis de la campaña electoral andaluza alejado de "la confrontación, la disputa y la pelea" y quiere centrarse en explicar las propuestas de su partido pero también ve necesario que todos los partidos expliquen sus intenciones de pactos tras las votaciones. "Yo creo que todos deberíamos explicar a los andaluces qué vamos a hacer con su voto el 19J", ha dicho Marín, quien ha asegurado que su repuesta ha sido clara: "Yo lo he dicho muy claro, yo quiero reeditar el acuerdo de gobierno actual de coalición de PP y Cs y me da igual la proporción o el número de escaños, porque no va a haber un escaño más valioso que los de Cs".

Así lo ha señalado este domingo en una atención a medios en El Rocío (Huelva), donde se ha mostrado "totalmente convencido" de que con los votos suficientes "habrá gobierno, presupuesto, normalidad, seguridad y tranquilidad", al igual que lo está de que PSOE y Vox "irán a acoso y derribo ya intentar que las cosas no funcionen", así como lo hicieron con "la pinza a los presupuestos y será muy probable que veamos esta batalla en el debate".

Con ambas formaciones, Marín ha insistido en que no va a pactar. Ni con el PSOE "que pretende devolver la fiscalidad a Andalucía" y tiene un candidato, Juan Espadas, "incapaz de reclamar a Sánchez absolutamente nada para su tierra, cero"; ni con Vox, porque "yo no voy con ellos ni a coger billetes de 500 euros", ha dicho.

Cuestionado por si la tendencia de voto en Andalucía podría repercutir en las próximas elecciones a nivel nacional, Juan Marín ha reconocido el peso de los más de cuatro millones de electores llamados el 19 de junio a las urnas pero ha insistido en que "no podemos votar en clave nacional". Así, ha incidido en que estás elecciones no son "un trampolín para que Abascal pueda ser presidente de España" y ha pedido "respeto" porque "los andaluces se merecen que hablemos de Andalucía".