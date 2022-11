Sánchez advierte del peligro de inacción ante el cambio climático: "Es la última década para cambiar el rumbo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido del peligro de la inacción ante el cambio climático porque "la humanidad podría no sobrevivir a los impactos" y ha asegurado que "las recientes catástrofes meteorológicas muestran lo que deparará el futuro".

"La ciencia nos dice que nos encontramos en la última década de la que disponemos para cambiar el rumbo. Debe ser la década de la acción. No de la planificación. No de las promesas. No de las propuestas. De la Acción", ha recalcado en un artículo publicado en El País, junto al presidente de Senegal, Macky Sall.

Ambos dirigentes recuerdan que las sequías eran peligros naturales que había que gestionar en el pasado. Sin embargo, en la actualidad "están desestabilizando a las comunidades y a la economía a nivel mundial y se están convirtiendo en amenazas existenciales, a medida que convergen múltiples desafíos, ya sean las migraciones forzosas, las pérdidas económicas o la inseguridad energética".

Ante esta situación, adelantan que este lunes, 7 de noviembre, en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Sharm el-Sheikh (Egipto), junto con líderes de todo el mundo y organizaciones internacionales, se reunirán para crear la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía. "La alianza movilizará a líderes de todos los ámbitos para dar el impulso político necesario para garantizar que todos los países, ciudades y comunidades estén bien preparadas y puedan recuperarse y prosperar tras las sequías. Ninguna región es inmune a las sequías. Cada vez se están volviendo más frecuentes, y cada una es más grave que la anterior", han afirmado.

En este sentido, alertan que, en las últimas dos décadas, en lugar de una megasequía cada 10 años, ha habido una cada seis años de media. Por ello, prevén que, en menos de tres décadas, sólo una de cada cuatro personas, incluidos los habitantes de las ciudades, se habrá librado del problema de la escasez de agua debido a las sequías.

"Pero ahora podemos cambiar todo esto. En esta década. Porque las respuestas de emergencia que se utilizaban en el pasado no servirán y las sequías que se avecinan serán mucho más mortales. Serán peor que los recientes e inextinguibles incendios forestales de Australia, Grecia, Portugal, España o Estados Unidos, que diezmaron las reservas naturales o dejaron en la ruina ciudades, comunidades y zonas rurales", han advertido los dos dirigentes.

Resiliencia

Una de las principales regiones que más padece las sequías es el Cuerno de África, donde sufren una sequía de cuatro años, "la peor en cuatro décadas". Al respecto, señalan que, para 2030, "la sequía puede desplazar a 700 millones de personas en África".

En este punto, ambos dirigentes llaman al resto de líderes a "hacer de la resiliencia a la sequía una prioridad en la política nacional de desarrollo y cooperación", porque advierten que "las sequías no son sólo un problema nacional". "Sus impactos son regionales y globales. Por eso tenemos que afrontarlas todos juntos", han comentado.

"Impulsaremos la consolidación de las acciones e iniciativas regionales sobre la innovación, la transferencia de tecnología y conocimientos tradicionales y la movilización de recursos", han explicado.

Dicha alianza, según Pedro Sánchez y Macky Sall, estimulará el pleno compromiso de todos los actores involucrados, incluido el sector privado. "Solamente seremos resilientes al cambio climático si nuestra tierra lo es. La creación de resiliencia ante los desastres causados por la sequía es la forma de asegurarse los avances que podamos lograr en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente para las personas más vulnerables", han sentenciado.

La agenda de Sánchez en la COP

Pero, el lanzamiento de la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía no será el único punto en la agenda de Sánchez en la COP27 que arranca este lunes en Sharm el Sheij (Egipto) ya que hará algunos anuncios y dejará claro el compromiso inequívoco de España frente a la emergencia climática.

El presidente del Gobierno tendrá ocasión de asistir a la inauguración oficial de la COP27, la cuarta cita de este tipo a la que acude desde que llegó al cargo, y participar en una de las mesas redondas organizadas para los líderes presentes, en su caso bajo el título "Transición justa".

A última hora de la tarde intervendrá además ante el plenario de la misma. Será en este momento cuando Sánchez dará a conocer nuevos compromisos en relación a los principales temas a debate en esta edición, adaptación, costes y daños y financiación, han precisado las fuentes, que no han querido entrar en detalles.

Para el presidente, señalan desde Moncloa, esta es una cita sumamente importante por el contexto internacional en el que se produce y por su carácter multilateral. Además, recuerdan que la emergencia climática es una prioridad trasversal del Gobierno y recalcan que Sánchez considera clave no perder de vista esta cuestión.

En este sentido, el mensaje que desde España se quiere hacer llegar es que pese a que de forma coyuntural como resultado de las consecuencias de la pandemia primero y de la guerra en Ucrania después algunos países se hayan apartado de sus objetivos en materia climática, volviendo por ejemplo al uso de combustibles fósiles, no se deben perder de vista las metas fijadas respecto a la reducción de emisiones y la apuesta por energías renovables.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo también ha sido invitado a participar en un acto organizado por el enviado personal de Joe Biden para el cambio climático, John Kerry, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, sobre una iniciativa conjunta de los dos países para promover la descarbonización en el transporte marítimo. En Moncloa ven en la invitación a Sánchez un reconocimiento a las iniciativas que el Gobierno está llevando a cabo en esta materia.