Sánchez y Feijóo pactan que Bruselas medie en la renovación del CGPJ y modificar el artículo 49

Casi dos horas frente a frente. Y la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, terminó con dos grandes acuerdos: que la Comisión Europea medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos partidos y modificar el artículo 49 de la Constitución Española para cambiar el término "disminuido".

Estos fueron los dos puntos sobre los que se entendieron los dos dirigentes, con el presidente aceptando la propuesta de Feijóo de que Bruselas supervise las reuniones para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años caducado.

Esto supondrá reuniones a tres, en las que también se abordará un cambio en la ley actual, a petición de los populares, para la elección del órgano de gobierno de los jueces. A los populares les gustaría que participara el comisario de Justicia, Didier Reynders, en tanto que ellos designarán por su parte a Esteban González Pons. Por parte del Gobierno, participará Félix Bolaños, en tanto que se respetará la persona de la Comisión que "medie y verifique", según apuntó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Desde el Gobierno se defiende que se lleve a cabo cuanto antes esa renovación de la composición del Consejo General Poder Judicial, aunque recuerda que el planteamiento del Ejecutivo es que este se dé este paso y posteriormente tratar un cambio en la propia ley orgánica. "Es un paso muy importante que el PP se avenga a cumplir la Constitución", añadió Alegría.

Fuentes gubernamentales especifican que no se tienen que llegar a la vez a un acuerdo de la renovación del Poder Judicial y de una nueva ley orgánica para la elección de los miembros. De hecho, rememoran que la postura de la Comisión Europea ha sido clara: lo urgente es renovar el actual CGPJ.

Asimismo, la cita deja un acuerdo para reformar el artículo 49 de la Carta Magna. La propuesta pactada por Feijóo y Sánchez es que se realice a través de un proposición de ley para ser aprobada en un pleno monográfico en enero, con el compromiso de que cualquier enmienda al texto ya acordado en la anterior legislatura tenga que contar con el respaldo del PP y del PSOE.

En cambio, el presidente del Gobierno rechazó las propuestas hechas por el PP de paralizar de manera inmediata la moción de censura en Pamplona para darle la Alcaldía a EH Bildu o frenar el nombramiento de Miguel Ángel Oliver al frente de la Agencia Efe. El líder de los populares exigió durante esta cita al presidente del Gobierno frenar la tramitación de la ley de amnistía, algo a lo que se opuso el secretario general de los socialistas.

El Gobierno celebra que Bruselas va a "mediar y verificar"

La portavoz del Gobierno subrayó, en rueda de prensa en La Moncloa, que esta cita se enmarca dentro de la "normalidad democrática" y puso en valor el "diálogo y el acuerdo": "Esperamos también ahora con el PP". Alegría alabó ese acuerdo sobre el artículo 49 para eliminar, "de una vez por todas", la expresión de "disminuidos": "Es una reforma de justicia". Confirmó que se hará a través de una proposición de ley que se registrará antes del 31 de diciembre con fin de aprobarla en enero.

Asimismo, celebró que la Comisión Europea vaya a "mediar y verificar" para lograr una renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial. "Evidentemente es una buena noticia", agregó la también ministra de Educación, que comentó que se da un paso para acabar con esta "anomalía".

Feijóo: "Hemos conseguido poco"

"Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa", trasladó Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa tras la reunión en el Congreso. La cita fue en las dependencias de la Cámara Baja por exigencia del propio líder del Partido Popular, que terminó aceptando a verse con Sánchez tras varias semanas dando largas.

Según Feijóo, el Gordo le ha tocado a los socios del Gobierno. En su opinión, Sánchez no tiene "voluntad de rectificación" y el "margen de maniobra" para cualquier acuerdo entre ambos "es el que dejen los independentistas".

Sobre la propuesta de que Bruselas verifique, manifestó: "Hemos hecho un sondeo discreto en la Comisión y nos han dicho que estarían dispuestos a supervisar. No le voy a presentar una propuesta al presidente que la Comisión luego rechace; pero sí están de acuerdo a monitorizar y seguir las negociaciones".