Sanidad recuerda que los casos de mpox este año en España no difieren de los que ya había desde 2022

El Ministerio de Sanidad ha recordado este viernes en un comunicado recogido por Europa Press que los casos detectados de mpox -anteriormente conocido como viruela del mono- este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Asimismo, señala que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".

En este sentido, España participará el lunes en una reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación actual, basándose en los datos disponibles. Al día siguiente, el martes, las comunidades se reunirán en la Ponencia de Alertas para valorar las medidas a implementar en España.

Al hilo, Sanidad recuerda que España cuenta con experiencia sobre las acciones que han demostrado ser "efectivas" desde el inicio del brote en 2022. "La vacunación y la vigilancia son la clave de una buena estrategia que ya ha tenido éxito en España", han apostillado. En cualquier caso, aclaran que se evaluará cualquier información nueva para determinar si es necesario "ajustar el enfoque" en la gestión de mpox.

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. También se incluyen personas con riesgo ocupacional, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo; así como personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, también deben vacunarse los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

Número de casos en España

El Ministerio de Sanidad también ha informado de que España ha registrado un total de 8.104 casos confirmados de infección por mpox desde el inicio del brote en 2022, lo que le sitúa como el país europeo con más personas afectadas, seguido por Francia (4.272) y Reino Unido (3.866).

Según los datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el grueso de casos se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452 desde 2022. En lo que va de año, en Madrid se han notificado 118 casos y en Cataluña solo 23.

En orden descendente, le siguen Andalucía, con 997 casos totales (76 en 2024); Comunitat Valenciana, con 585 (12 este año); País Vasco, con 251 (5 en 2024); Baleares, con 241 (10 este año); Canarias, con 179 (3 en 2024); Galicia, con 130 (6 este año); Murcia, con 100 (1 nuevo en 2024); Castilla y León, con 91 (3 en 2024); Aragón, con 75 (0 este año); Castilla-La Mancha, también con 75 (6 este año); Asturias, con 61 (ninguno nuevo en 2024); Cantabria, con 36 (ninguno nuevo en 2024); Extremadura, con 34 (1 en 2024); Navarra, con 21 (0 en 2024), y, por último, La Rioja, con 6 (ninguno nuevo en 2024).

En 2024, hasta el día 8 de agosto, se han notificado un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

El 76,5% de los casos presentó alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea), siendo la fiebre la más frecuente (61,1%). El 47,4% presentó linfadenopatías localizadas y el 2,8% generalizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en el 76,5 por ciento de los casos y en la zona oral-bucal en 17,5 por ciento.

Hasta 27 pacientes presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico (infección bacteriana secundaria (11 casos), úlcera bucal (7 casos), infección corneal (4 casos) y 4 casos con otras complicaciones. Hubo 12 hospitalizaciones (4,9%). Todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 30,5 años. En los siete casos en los que la fecha de alta está disponible, la estancia media en el hospital fue de 5 días.

Respecto a la vacunación, 223 casos (88,8%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 24 casos (9,6%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y cuatro casos (1,6%) fueron vacunados en la infancia. De los casos vacunados, 6 recibieron una sola dosis, 17 dos dosis y en un caso se desconoce el número de dosis. De estos 24 casos, 17 de ellos fue vacunado en 2022, cinco en 2023, uno en 2024 y en otro caso la información no está disponible. Así, Sanidad ha hecho un llamamiento para que las personas que se vacunaron de la primera dosis completen su proceso de inmunización, ya que solo el 50 por ciento cuenta con la pauta completa (20.900 de 40.610).

La OMS anima a los países a mejorar la vigilancia sobre el mpox

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, ha animado este viernes a todos los países a "mejorar la vigilancia" sobre los casos de mpox después de que Suecia haya comunicado el primer caso de la nueva variante fuera de África. "La identificación de la primera infección por mpox clado 1b en Suecia subraya la necesidad de que los países afectados aborden juntos el virus", ha señalado Tedros en a través de la red social X.

De este modo, el director general de la OMS considera necesario que todos los países compartan datos y trabajen para "comprender mejor la transmisión". Además, se ha mostrado a favor de "compartir vacunas" y "aplicar las lecciones aprendidas de anteriores emergencias de salud pública de interés internacional para hacer frente al brote actual".

También el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha instado a los países europeos a mejorar los controles para detectar casos de mpox. "Como señalamos anteriormente, era solo cuestión de tiempo antes de que el clado I de mpox, que parece ser más severo que el clado II, se detectara en otras regiones dado nuestro mundo interconectado", ha señalado en la red social X.

Kluge ha pedido a los países "asesoramiento sanitario público", así como fortalecer el acceso a las vacunas y los antivirales. "No menos importante: insto a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al público en general a no estigmatizar ni discriminar a ninguna persona o comunidad afectada por mpox", ha agregado.

Las autoridades de Suecia confirmaron este jueves el primer caso de mpox de una nueva cepa más grave después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia sanitaria internacional.

El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes. En el último mes, se han notificado unos 90 casos de la nueva cepa en cuatro países vecinos de la República Democrática del Congo que no habían registrado mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.