Save The Children advierte de que las familias monomarentales se enfrentan a más pobreza

La ONG de infancia Save The Children ha advertido de las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las familias monomarentales, con una tasa de pobreza del 46,1%, frente al 24,7% del total de los hogares con niños a cargo. En España, hay 557.442 hogares con niños encabezados por una mujer, según ha informado Europa Press.

Según precisa la organización en un comunicado con motivo del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo, "las mujeres se enfrentan a mayores niveles de precariedad y pobreza laboral, así como a mayores dificultades para conciliar crianza y empleo". Además, avisan de que contar con una única fuente de ingresos "incrementa enormemente el coste de la crianza en proporción a la renta del hogar".

A esto se suma la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, que "dificulta especialmente a estas familias el acceso a bienes y servicios básicos (alimentación, suministro energético)" para garantizar unas condiciones de vida adecuadas en la infancia.

En su informe El coste de la crianza, la ONG ponía de manifiesto que el coste de criar a un hijo en 2022 era de 672 euros al mes, algo "inasumible para muchas familias monoparentales" que "deben hacer malabares para poder sacar a sus hijos adelante".

Este es el caso de Marcela, madre de Mateo, un niño de 14 años. Sus ingresos, de unos 600 euros al mes, no le permiten cubrir el coste total de la crianza de su hijo, ya que no puede hacer frente a gastos necesarios como el dentista o actividades de ocio.

"El alquiler son 425 euros. El problema más grave que tengo ahora es la factura de la luz, que ha aumentado muchísimo. Actualmente debo tres facturas", explica esta madre.

Además, cuenta que a su hijo le gustaría tocar la batería, pero no puedo pagarle unas clases de música. "Mi hijo no puede salir con sus amigos a comer a un sitio de comida rápida, no me lo puedo permitir. Como mucho le puedo dar un euro para que compre alguna chuche. La ropa que le compro es de segunda mano", afirma.

En esta línea, Save The Children alerta de las "situaciones de sobrecarga de la vivienda" que sufren las familias monomarentales. Así lo explicaba la ONG en su informe 'Aquí no hay quien viva', publicado hace pocas semanas y en el que analiza las dificultades de las familias para pagar la vivienda.

En concreto, en España, hay 158.000 hogares monoparentales —8 de cada 10 encabezados por mujeres— que viven en régimen de alquiler y dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos (por encima del 30%) al pago de la vivienda.

Asimismo, la ONG denunciaba hace poco en su informe sobre pobreza energética en España que la falta de cobertura del bono social seguía siendo "alarmante". Según señala la organización, al no ser un colectivo al que automáticamente se le concede el bono social, como sí sucede con las familias numerosas, muchas de ellas no pueden acceder a esta ayuda.

Es el caso de Favour, que vive sola con sus cuatro hijos en Valencia. Para sobrellevar el frío, han tenido que taparse con mantas, calcetines y ponerse la chaqueta en casa, ya que no se podían permitir poner calefacción. Tras pagar las facturas de la luz, cuando puede, casi no le queda nada, lo justo para comprar comida. Actualmente no trabaja porque debe cuidar a su bebé. "Quiero volver a trabajar pronto para poder ayudar a mis hijos. Ellos necesitan una vida mejor", dice esta madre.

En este contexto, Save The Children celebra la inminente Ley de Familias, que prevé que será aprobada antes de verano, y que introduce tres nuevos permisos por cuidados: uno de cinco días al año retribuidos para atender a un familiar hasta segundo grado; un permiso parental de 8 semanas, que podrán disfrutarse de manera continuada o discontinua, a tiempo parcial o completo, desde el nacimiento hasta que el hijo cumpla 8 años; y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar de 4 días retribuidos al año.

Save the Children reclama que estos permisos tengan en cuenta las circunstancias especiales de las familias formadas por una madre sola y ajustarse en virtud de sus necesidades. En este sentido, propone que el tiempo de estos permisos se duplique para las madres o padres que encabezan familias monoparentales.

"Si como Estado se considera que un niño o una niña tiene derecho a ser cuidado 8 días en total al año por sus padres (4 uno, 4 otro), es injustificable que los hijos e hijas de madres solas tengan derecho a solo 4", apuntan desde la ONG.

Lo mismo piden para los permisos de paternidad, de forma que las madres solas puedan disfrutar de ambos permisos, el que correspondería al padre y el que corresponde a la madre, es decir, un total de 26 semanas.