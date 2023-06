"No hay tiempo para tratar a la gente como se merece”: los técnicos de enfermería piden mejoras laborales

Los TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) son esenciales para el desarrollo de las funciones sanitarias. A pesar de ello, son una figura poco reconocida, no solo en la legislación, también en la profesión sanitaria y en la propia sociedad.

La Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios de Comisiones Obreras ha realizado un informe sobre las condiciones laborales de los TCAE, a partir de una muestra de 3.000 trabajadores. Tras los resultados, se denuncia la falta de condiciones laborales óptimas que no solamente afectan de forma personal a los trabajadores, si no que limitan ejercer su profesión de forma eficiente.

Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios (FSS-CCOO) y Rosa Cuadrado, secretaria general de la FSS-CCOO de la Comunidad de Madrid, han presentado el informe este jueves 15 de mayo. El informe ha sido coordinado por Cuadrado, y realizado por diez profesionales, representantes de TCAE de varias comunidades autónomas.

Durante la rueda de prensa se ha hecho hincapié en la importancia de actualizar las leyes que regulan la profesión. Actualmente se rige por un Estatuto del año 1973, que no contempla los cambios que ha tenido la profesión des de entonces. “A veces haces funciones que están dadas por hecho, aunque no estén reconocidas”, explica Inma, TCAE del hospital murciano Virgen de la Arrixaca, “esta falta de claridad se traduce a una falta de reconocimiento, y no se valora nuestra función”.

Además del reconocimiento profesional, también se debe hacer mención a la falta de adecuación de los salarios. Tres cuartas partes de los TCAEs se sienten mal retribuidas. “Es un trabajo diario que no se te retribuye económicamente”, menciona Inma.

Esta falta de reconocimiento se ve reflejada en el ambiente de trabajo, incluyendo los pacientes, los familiares y los compañeros de trabajo. “Sí se nota la falta de reconocimiento, por el desconocimiento de tu función. El hecho de que definan tus funciones reales hará que la sociedad sepa que somos una pieza de valor de la sanidad”, cuenta Juan, TCAE del hospital madrileño Puerta del Hierro. Que esta figura no esté regulada también afecta a la visión que tiene la población respecto a ella. “Hay veces que se nos falta el respeto. Tan profesional es el médico como los TCAE, cada uno realizando sus funciones”, explica Jaime, TCAE del hospital cordobés Infanta Margarita.

Ligado a esto, también hay falta de recursos. El informe revela que faltan 46.671 profesionales para poder conseguir los ratios óptimos presentados por el Ministerio de Sanidad. Esta falta de inversión económica se traduce en la incapacidad de llevar a cabo sus funciones de manera óptima. “El trabajo es muy bonito: es darle los cuidados al paciente, al final el paciente te conoce y creas un vínculo, creando confianza. Pero tu no tienes tiempo para tratar a esa gente como se merece”, cuenta Inma, “no puedes hacer lo que realmente crees que sería mejor con el paciente, y por eso no puedes acabar de realizar tu trabajo por completo”. Esta situación crea descontento tanto a nivel profesional como personal.

La mala planificación y la poca inversión económica son dos elementos que definen la situación actual del sistema sanitario. Por ello, aumentan las cargas de trabajo, que afectan también a la vida personal de los trabajadores: el informe destaca un aumento de bajas laborales por lesiones musculo-esqueléticas, además de las altas bajas por estrés, derivadas de la actividad laboral.

“No se visualizan nuestras funciones y no se da crédito. Primero se debería regularizar por escrito y después que se nos reconozca”, cuenta Jaime. Por eso, desde CCOO se exige una modificación de la ley, para cubrir estas limitaciones y adaptarse a la realidad de la profesión. En el informe se presentan una serie de propuestas para poder paliar estos problemas. Además de lo mencionado anteriormente, se propone aumentar la financiación de la sanidad pública a nivel nacional como mínimo a un 7,2% del PIB, reducir el impacto del trabajo nocturno –que genera consecuencias psicológicamente negativas– o crear la figura del coordinador TCAE –ya que en otros sectores sanitarios sí tienen esa figura organizativa–, entre otros.