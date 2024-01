"Si no estás en TikTok, no existes”: así es la estrategia de los partidos para captar el 'voto Z'

Son menos, más indecisos y más abstencionistas. La Generación Z —los nacidos a finales de la década de los 90 hasta inicios del presente milenio—, a diferencia de los millennials, no ha estado tan marcada por la crisis económica de 2008 sino por la pandémica, la ecológica y la bélica. Su relación con la política, al igual que con los medios de comunicación, es distinta al resto de generaciones, según un estudio elaborado por la Fundación Alternativas, que alerta del crecimiento de las actitudes iliberales y antidemocráticas entre los más jóvenes.

Consumidores habituales de redes como TikTok o Instagram, están también más expuestos a la desinformación, un flanco que aprovecha la ultraderecha, que cuenta con una potente red de seguidores. Vox se despliega con más éxito y menos filtros, apuntan los investigadores. Además, se trata de una generación más pesimista sobre su futuro laboral y menos proclive a participar o interesarse por la política. Conscientes de esta realidad los partidos —algunos con más esfuerzos que otros— buscan conectar con esta generación utilizando su propio lenguaje.

Para ello están utilizando TikTok, una aplicación que ha sido un boom para los Z. Detrás de su nacimiento está una empresa con sede en Pekín, ByteDance, que fue fundada en 2012 por Zhang Yiming, que consiguió convertirla en la primera red social china que ha funcionado con éxito a nivel global. Su esencia radica en sus publicaciones públicas o privadas de vídeos de pocos segundos con filtros o stickers pero, en su caso, gracias a unas herramientas de edición y posproducción con las que no cuentan sus rivales se logra un producto final muy conseguido.

Las estrategias de los partidos en TikTok: de Sumar al PP

Es lo que está intentando Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, al contar con un votante joven. A ellos está dirigida una de sus medidas estrella en la campaña para las elecciones gallegas: una renta universal de 600 euros al mes para jóvenes de 18 a 30 años. Hace escasos días su candidata y portavoz parlamentaria en el Congreso, Marta Lois, y su sucesor en el cargo, Íñigo Errejón, grababan un vídeo para TikTok —que después reutilizaron en X, antes Twitter— en el que respondían a un cuestionario sobre el diccionario 'Z', con conceptos como PEC, vibes o NPC. "Necesitan llegar hasta ellos a través de sus propios canales. Si no estás en Tiktok, no existes para los menores de 20", explica la analista Verónica Fumanal.

TikTok es la red social preferida por los jóvenes, en la que pasan haciendo scroll más de una hora y media diarias, según la aplicación de control parental Qustodio. Y eso lo sabe bien la formación dirigida por Santiago Abascal, que cuenta con más de trescientos mil seguidores. No en vano el primer vídeo que aparece en la cuenta oficial del partido es uno en el que el líder ultraderechista se dirige a los jóvenes con el mensaje de 'Patria, libertad y futuro'. "Vox es el partido que mejor ha entendido y que mejor trabaja en esta aplicación, lo que favorece que sus contenidos lleguen mucho más lejos", analiza Álex Comes, director de LaBase y consultor político.

En el caso del PSOE, la formación realiza estrategia de segmentación en Facebook e Instagram durante las campañas electorales para llegar con su mensaje a sus votantes, aunque tampoco se olvidan de TikTok. Según un informe interno del PSOE de balance sobre redes al que ha tenido acceso infoLibre, el partido logró aumentar su número de seguidores en todas las plataformas, pero creció especialmente en TikTok, donde pasó de los 3.932 seguidores de 2022 a los más de 61.000 en 2023. Su presencia en el podcast de La Pija y la Quinqui fue un éxito, al igual que la campaña de PerroSanxe difundida, esencialmente, a través de redes. Comes recuerda que fue la derecha y la extrema derecha quienes convirtieron ese meme en fenómeno global en el conjunto de la sociedad "y que, de manera inteligente, el PSOE supo aprovechar para convertirlo en algo positivo".

El Partido Popular, por su parte, cuenta con más de 48 mil seguidores en TikTok, aunque, según subraya Fumanal, los jóvenes no son "una prioridad" para los conservadores, porque "tiene mucho más éxito" entre las generaciones más mayores. Una de las figuras más aclamadas dentro de la red social es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —aunque ella no cuenta con un perfil propio—, que viralizó el sport ganas de Madrid con ganas en la campaña del 28M. Sí existe una cuenta llamada 'Ayusopasion' que sube contenido de la dirigente del PP de forma periódica. Para Comes esta es otra forma de ampliar el "fenómeno fan" que existen en política desde hace muchos años.

Hay otras formaciones como Podemos, Esquerra Republicana o EH Bildu que también utilizan TikTok para llegar al electorado más joven. Los primeros acumulan casi medio millón de seguidores en esta plataforma y también tienen una gran implementación con perfiles como los de las exministras Ione Belarra e Irene Montero. Esta última, que se presenta como candidata a las europeas de junio, ha participado recientemente en podcasts —un formato muy consumido también por jóvenes—como @saboraqueer o @elsentidodelabirra, en los que es más fácil conectar que a través de discursos públicos. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, utiliza casi exclusivamente la red social para viralizar fragmentos de sus intervenciones parlamentarias.

¿Informarse en TikTok? Un hábito entre los jóvenes que pueden 'caer' en la desinformación

TikTok es un fenómeno de masas y son cada vez más los que la utilizan como fuente de información y motor de búsqueda, incluso por encima de Google. Según el Digital News Report de 2022, el 40% de jóvenes de entre 18 y 24 años se informa de asuntos de actualidad a través de sus redes sociales. A Comes le parece "peligroso" que los jóvenes se crean todo lo que leen en la red social "pensando que así están informados". El consultor político destaca que lo ideal es acudir a otras fuentes de información para verificar si una información es cierta, al igual que ocurre en los medios tradicionales.

Fumanal, por su parte, subraya que "vivimos en la era de la fragmentación mediática". "Ahora mismo hay universos paralelos que no llegan a tocarse, hay personas menores de 20 años que no consumen televisión ni radio convencional", traslada, "salvo programas muy concretos". Así, considera que los partidos tienen que "buscarse la vida" para "conectar" con los votantes más jóvenes a través de esta red social. Coincide Comes, que incide en que "una buena comunicación influye y repercute positivamente a la hora de captar y fidelizar el electorado".

La información política que ofrece la red social suele estar está descontextualizada, troceada y sin jerarquizar. Según un estudio del año pasado de NewsGuard, un servicio que mide y califica la confiabilidad de fuentes informativas, el 20% de sus vídeos contenían informaciones falsas o engañosas respecto a la guerra en Ucrania y los tiroteos en los institutos de Estados Unidos. Al no contar con filtros ni verificadores, cualquier persona anónima puede difundir vídeos sesgados que en muy poco tiempo llegan a acumular miles de reproducciones

Además, TikTok es una de las redes sociales más polémicas por su presunta falta de seguridad y las sospechas de espionaje que la rodean. El Parlamento Europeo prohibió en marzo que los móviles de su personal (funcionarios, asesores, políticos...) tuviesen descargada la aplicación. Otros países como Reino Unido, Estados Unidos o Nueva Zelanda también han limitado su uso en los dispositivos oficiales del Gobierno.