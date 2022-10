ERC, PNV y Bildu amagan con tumbar los terceros presupuestos de Sánchez: "Queda mucho por negociar"

Los de 2023 serán los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la legislatura. En los últimos tres años PSOE y Unidas Podemos no han fallado en la elaboración de unas cuentas públicas, con su consiguiente aprobación en el Parlamento en dos ocasiones. Un hito que quieren volver a repetir ahora por tercera vez de la mano de sus socios parlamentarios, aquellos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, estas formaciones amagan con tumbar las cuentas presentadas por el Gobierno. Tal y como ha podido saber infoLibre, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacional Vasco, EH Bildu, PdeCat y Coalición Canaria —que, en total, suman 30 escaños— sopesan presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, cuyo plazo vence este viernes. Por su parte, fuentes de Más País, Compromís, Teruel Existe o el PRC confirman a este periódico que no presentarán enmienda a la totalidad.

Estas enmiendas a la totalidad —que ya han confirmado, por su parte, PP y Vox— se traducen en un rechazo a todo el proyecto de Presupuestos. Si se da ese escenario, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez tendría la posibilidad de prolongar las cuentas de 2022, como sucedió en anteriores legislaturas con los PGE firmados por el ministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, pero la actual legislatura ya quedaría vista para sentencia.

El Gobierno confía en superar estos vetos —sólo pueden ser de devolución y no de texto alternativo— para que el proyecto de Presupuestos continúe su tramitación. Pero eso solo será posible si PSOE y UP logran que Esquerra Republicana, PNV y Bildu, las formaciones con mayor peso político, no impidan superar este primer trámite.

Las reclamaciones de ERC: sedición y vivienda

Tras la reciente ruptura del Govern catalán y las acusaciones de Junts sobre su complicidad con el PSOE, los republicanos tratan de demostrar su compromiso independentista. Su portavoz en Cataluña, Marta Vilalta, aseguró este lunes que se ven “muy lejos” de dar su sí a las cuentas por la cantidad de “deberes pendientes” que tiene Sánchez. El principal, tal y como explican los propios dirigentes de ERC, es la reforma del delito de sedición.

Ya lo advirtió la semana pasada el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que apremió a Sánchez a "incumplir con lo cumplido, mejorar lo prometido y fomentar un clima de confianza". "En Cataluña hoy hay siete personas aún exiliadas y perseguidas por el Supremo por un referéndum. ¿Creen que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra? No hagan esto por contentar al pueblo de Cataluña. Hagan esto por su democracia", le espetó a Sánchez. "Sería un gran error, que ERC no va a cometer, aprobar los Presupuestos si en paralelo no se hace la reforma del Código Penal por la sedición", completó este sábado Joan Tardà en 8TV.

Los republicanos insisten en que ese punto de la “agenda antirrepresiva” es básico para negociar y aspiran a que se suprima o, al menos, se rebaje el delito de sedición. Sin embargo, desde el Gobierno abogan por separar esta reforma de la negociación presupuestaria —para negociar, en su lugar, cuestiones relacionadas con las inversiones— y optan por dejar la reforma para la mesa de diálogo. El Ejecutivo de Sánchez abrió la puerta a rebajar el delito de sedición pero el borrador realizado por el exministro Juan Carlos Campo duerme en un cajón desde hace más de un año.

Otra de las cuestiones que los republicanos quieren poner sobre la mesa es el desbloqueo de la ley de vivienda, actualmente en trámite parlamentario, una reivindicación que comparten con otros grupos de la Cámara como Bildu, Compromís, Más País y también Unidas Podemos. Entre esas modificaciones se incluye una que ya fue imposible de pactar en su momento con los socialistas, por la cual todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estarían obligados a rebajar el precio de sus alquileres (y no solo a congelarlo) cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.

El PNV demanda traspasos competenciales

La semana pasada el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dejó la puerta abierta a registrar una enmienda a la totalidad. El parlamentario vasco cuestionó que el Ejecutivo pretenda que algunas medidas contra la inflación que se han tomado de manera coyuntural se conviertan en estructurales atendiendo a la recaudación extra generada, precisamente, por este suceso. Esteban también reprochó al presidente del Gobierno que hablara sobre las inversiones que dependen de los fondos de resiliencia y que, por tanto, no se debaten en el Congreso o que se prometieran nuevos proyectos de cara al final del año de los que aún no se sabe nada.

Pese a las advertencias del portavoz del PNV, en el Ejecutivo confían en que la formación jetzale les allane el camino a los Presupuestos a través de traspasos competenciales, como el de Salvamento Marítimo o Ferrocarriles de Cercanías. “El PNV es el partido que mejor negocia de este país”, resumía este martes una fuente del gobierno de coalición. El ministro José Luis Escrivá se reunió la pasada semana con el lendakari, Iñigo Urkullu, en la sede del Gobierno vasco, donde abordaron asuntos competenciales con la vista puesta en cuestiones migratorias.

En el Gobierno se fijan también en las recientes declaraciones del presidente del partido, Andoni Ortuzar, que aseguró que la mano de los nacionalistas vascos "está tendida" para negociar. Según afirmó, el PNV encara esa negociación con la intención de contribuir a que "salgan unos presupuestos que puedan sacar al conjunto del Estado español de la situación de incertidumbre y de la penuria económica que están viviendo muchas familias".

EH Bildu: ayudas permanentes y ley mordaza

La formación abertzale se encuentra en plena competición con el PNV por ser el interlocutor privilegiado del Ejecutivo. Por ese motivo no son pocas las voces que formaciones como Unidas Podemos destacan el “sentido de Estado” de los diputados vascos. Aun así, fuentes del partido confirman a este periódico que no descartan registrar una enmienda a la totalidad. “En estos momentos seguimos en el intercambio de propuestas, negociando y dialogando. Todavía queda mucho por negociar”, afirman.

Estas mismas fuentes aseguran que sus propuestas van en clave “social y económica” con la intención de que “beneficien a los sectores más desfavorecidos” y también buscan arrancar partidas e inversiones concretas para el País Vasco. Al contrario de lo que plantea el PNV, los abertzales quieren que medidas como la gratuidad del transporte público sean permanentes.

El portavoz adjunto del partido, Oskar Matute, ha destacado la importancia que tiene para su formación la Ley Mordaza. En una entrevista con Radio Euskadi ha asegurado que EH Bildu continuará exigiendo su derogación íntegra, y ha insistido en que, "si no se deroga en todos los aspectos lesivos, no contarán con nuestro apoyo". A juicio de Matute la ley actual "deja a la ciudadanía crítica en una indefensión casi total, porque les niega cualquier valor y les otorga casi la presunción de culpabilidad".

El PdeCat se alinea con la AIReF y Coalición Canaria pide que se cumpla el REF

El portavoz del PdeCat, Ferrán Bel, ha amagado este martes con presentar una enmienda a la totalidad tras escuchar las declaraciones de la presidenta de la AIReF en el Congreso, en las que ha advertido la falta de “realismo” en las previsiones de ingresos para 2022 de los Presupuestos. Bel ha revelado que la Ejecutiva de su partido decidirá este jueves si presenta o no esta enmienda a la totalidad.

“Entendemos que la situación actual no tiene precedentes y que hacer previsiones sobre este escenario no es fácil, pero hay que ser riguroso con los planteamientos” ha afirmado. En caso de no presentarla, Bel ha insistido en que no se puede dar por descontado el voto afirmativo de sus cuatro diputados y que su voto dependerá del resultado de las negociaciones.

Por su parte, desde Coalición Canaria condicionan su apoyo a las cuentas públicas al cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Su secretario general, Fernando Clavijo, explicó el sábado en una entrevista en RNE que el cumplimiento de su régimen económico especial es “absolutamente básico”.