Sumar propone un teléfono de atención a "hombres en crisis" y una vicepresidencia de feminismos

El programa de Sumar ya está listo. La coalición liderada por Yolanda Díaz ha presentado un documento de 179 páginas en el que desgranan sus principales protestas en ámbitos como la economía, trabajo, transición ecológica, vivienda, mundo rural o el feminismo. En palabras de la coordinadora del programa, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez-Palop, no es "ningún refrito" de lo que ya han propuesto otras formaciones políticas sino que es "fruto del trabajo" de un año, desde que Sumar puso en marcha el proceso de escucha.

Una de las medidas más llamativas es la puesta en marcha de un "nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario". Según se concreta en ese mismo punto, dentro del apartado de 'Educación, formación y asesoramiento en igualdad y no discriminación', la financiación de esta medida "no supondrá en ningún caso una merma de la financiación de los programas contra las violencias machistas destinados a mujeres".

En este mismo ámbito, Sumar propone crear una vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados con el objetivo de "dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y de agentes sociales, así como recuperar la Comisión Delegada de Igualdad". La portavoz de feminismo de la coalición, Elizabeth Duval, ha asegurado que el feminismo "atraviesa todo el programa": "No puede ser un tema menor", ha resumido.

En materia de vivienda proponen "invertir sostenidamente, durante diez años, el 1% del PIB en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para generar un verdadero parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más dos millones de viviendas protegidas en los siguientes diez años".

Otra medida novedosa, en este caso en el ámbito de la sanidad, es acabar con el sistema de guardias médicas, tanto de matronas y enfermeras como de médicos, según precisan desde la formación. Lo que proponen es avanzar desde el sistema de guardias a uno de turnos "como ocurre en otros países europeos", explican.