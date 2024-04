Sumar ve en el gasto militar su oportunidad para marcar perfil en el Gobierno: con Sánchez ha subido un 60%

Un debate "con luz y taquígrafos" en el Congreso sobre el aumento del gasto militar. Es lo que pidió este jueves públicamente el portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón, tras lamentar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —del que Sumar forma parte como socio minoritario— haya sacado adelante "por la puerta de atrás" la última partida para aumentar el gasto en Defensa que ha llevado el ministerio de Margarita Robles al Consejo de Ministros esta semana, por un valor de 1.129 millones de euros. Previamente, según explican fuentes de Sumar a infoLibre, planteó su rechazo a tal incremento a través de observaciones en la llamada comisión de subsecretarios con Joaquín Pérez-Rey en representación de la formación de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Pese a las objeciones de Sumar, la partida se aprobó aunque Robles no compareció en rueda de prensa para explicar a qué va a ir destinada ni ningún otro detalle.

En Sumar lamentan que esta partida —el 8% del gasto anual en Defensa— supone "alimentar a la industria de la guerra", en palabras de Errejón, porque están centradas en la compra de armamento como municiones, morteros o torres antidrones, según explican fuentes de la organización, que también destacan que España ya dedica un 28% a armamento pese a que la propia OTAN recomienda dedicar un 20% a ello y repartir el resto en personal o tecnología. Así lo trasladó Pérez-Rey en la reunión de subsecretarios, indican las mismas fuentes, en la que también censuró la fórmula para aprobar esa partida, sin debate o votación en el Congreso. "Los representantes de Sumar se opusieron. Lo hicieron donde tenían que hacer, dentro del Gobierno", explicitó Errejón, tras las críticas hacia Sumar por parte de Podemos y Canal Red, el medio dirigido por el exvicepresidente Pablo Iglesias.

La ministra Margarita Robles defendió de forma tajante el aumento porque, a su juicio, supone "invertir en paz con mayúsculas" con el "refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento militar". Se trata de un discurso similar al que Sánchez enarboló la pasada semana en el pleno del Congreso. "En este contexto internacional tan delicado, para garantizar nuestra seguridad, para disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y de democracia que es Europa, los europeos tendremos que reforzar también nuestra industria de la seguridad y de la defensa", afirmó.

Lo cierto es que desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, en junio de 2018, el Gobierno ha aumentado en más de un 60% el presupuesto destinado a Defensa. El pasado año, según la estadística de Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) publicada por el Ministerio de Hacienda, el gasto avanzó hasta los 15.344 millones de euros frente a los 10.522 de 2018 —en total, una subida del 49,2—. Si a esa cifra se le suma la partida aprobada esta semana, el porcentaje total aumenta hasta el 60,2%. Dentro de esta categoría se incluyen los desembolsos en defensa militar y civil, la ayuda militar al exterior y la I+D.

El crecimiento más grande se produjo en el año 2022 —un 30% más respecto a la partida anterior— tras el inicio de la guerra en Ucrania y que el Ejecutivo justificaba por el compromiso con la OTAN de aumentar el gasto militar hasta un 2% del PIB. De hecho, Sánchez se marcó como horizonte este año 2024 para alcanzar ese objetivo, lo que equivaldría a gastar unos 24.000 millones de euros anualmente —en prestaciones por desempleo se desembolsan 22.500 millones— aproximadamente. Un objetivo que aún está lejos pero que ya no parece inalcanzable si se aprueban más partidas extraordinarias como la de esta semana.

Los de Díaz lamentan que el PSOE esté consiguiendo "apropiarse" de sus medidas

El portavoz de Sumar en el Congreso subrayó que su formación va a mostrarse "firme fuera y dentro" del Ejecutivo sobre esta cuestión. "Estas no son las prioridades en España y si alguien quiere multiplicar el gasto en España para la industria bélica esto merece un debate con luz y taquígrafos. Esto se tiene que discutir, no por un procedimiento de urgencia y por la puerta de atrás, sino en el Congreso", zanjó. Las declaraciones de Errejón, que se han producido este jueves en el patio del Congreso pese a que esta semana no ha habido pleno en Cámara por la celebración el domingo de las elecciones vascas, forman parte de una medida estrategia de Sumar para marcar perfil ante los socialistas, después de lo que interpretan como "varios desplantes" por parte de sus socios.

La preocupación en la dirección de la formación de Yolanda Díaz es evidente. Además de achacar a su socio de Gobierno una actitud de "brazos caídos" a la hora de sacar iniciativas adelante —lamentan que el PSOE quiera una legislatura de "estabilización" pero no "de avances"— también están viendo cómo los socialistas se "están apropiando" de medidas trabajadas en los ministerios liderados por Sumar, como el de Trabajo con el Salario Mínimo, o el de Sanidad con las pruebas del cribado neonatal, ambas anunciadas por Sánchez en lugar de por las ministras del ramo. También les está sucediendo con otras iniciativas que, en su momento, fueron propuestas por Sumar —o la legislatura pasada por Unidas Podemos— y rechazadas por los socialistas como el fin de las Golden Visa y que ahora, a su modo de ver, se "venden como logros" de Sánchez, lamentan fuentes de la organización.

Así, consideran que el PSOE quiere llevar a cabo una estrategia similar a la planteada por Sánchez el 23J —o yo o el caos— mientras se pasa de largo por problemáticas como la vivienda. Aunque Sumar ha intentado que el PSOE se abra a regular los alquileres de temporada —uno de los puntos débiles de la actual ley al quedar fuera de la regularización, destacan— , ambas formaciones discrepan sobre el modelo para tratar de revertir la crisis del mercado. Los de Díaz lamentan que la ministra Isabel Rodríguez lo vea como un "negocio" e invite a los promotores privados a participar en la oferta en alquiler y vivienda asequible. "Esperamos más de una ministra de Vivienda que debería defender a los vecinos sobre los especuladores", subrayó la portavoz adjunta de Sumar Aina Vidal la pasada semana.

Por ese motivo, desde Sumar trasladan que quieren dar la batalla en varios frentes, con la vivienda por bandera pero también con la oposición al aumento del gasto militar, que la legislatura pasada se convirtió en uno de los enfrentamientos recurrentes entre los socialistas y las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Pero los de Díaz no quieren quedarse únicamente en la retórica y plantean "bajar al detalle" de las medidas concretas, visibilizando su oposición con propuestas e iniciativas en el Congreso y en el Gobierno, tratando así de evidenciar los distintos planteamientos de cada formación.

Sumar sale al paso tras las "desafortunadas" declaraciones de Mónica García por los "bajos costes" en Defensa

La oposición de Sumar al aumento del gasto militar se ha visto comprometida por las declaraciones de una de sus ministras, Mónica García. En una entrevista en Telecinco, la también líder de Más Madrid evitó criticar tal incremento y defendió que los "costes" en materia de defensa en España son "bajos" en relación al de otros países de la Unión Europea. A juicio de diversas fuentes consultadas por Sumar, se trata de unas declaraciones "desafortunadas" que no reflejan el sentir de la formación porque aunque, si bien es cierto que nuestro país gasta menos que otros Estados Miembros, Sumar lo considera excesivo. Con todo, desde la organización creen que la polémica "no va más allá" porque "han dejado claro" cuál es su postura incluso dentro de los órganos del Ejecutivo.

Es cierto que históricamente España ha sido uno de los países que menos presupuesto le ha dedicado al ámbito de defensa. Sin embargo, la opinión pública no es favorable a este aumento de gasto. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sólo el 21% de la población considera infradotado el presupuesto. "La mayoría de los españoles de 18 o más años piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%)", de acuerdo a los datos del CIS del verano de 2021, señala el informe Focus on Spanish Society, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

El informe hace hincapié en que desde mediados de los años 80 hay una tendencia a "la disminución de la oposición a dedicar recursos públicos a la defensa", lo cual "ha ido de la mano de una progresiva reducción del gasto militar". No obstante, la Fundación considera probable que una parte de la sociedad justifique el aumento de gasto amparándose en la guerra en Ucrania. Ese es el principal argumento esgrimido por el ala socialista del Gobierno y que también apoyan formaciones como el Partido Popular.