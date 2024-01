"Los enemigos están en otros sitios": el recado de Monedero a Iglesias tras ser fulminado en Canal Red

Canal Red, la televisión impulsada por el exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, no tiene ni un año de vida, pero ya ha prescindido de una de sus caras más visibles: Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos, que en un primer momento fue designado como director editorial del medio, anunció este miércoles que deja de dirigir el programa En la frontera y que no lo hace por decisión propia, sino por petición de la dirección del medio. Fuentes de su entorno explican a infoLibre que tampoco formará parte de futuros proyectos dentro de Canal Red.

"Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo", ironizó él mismo en X, antes Twitter. A su juicio, "es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco" a Podemos, pero considera que se trata de una estrategia errónea. "No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo. El campo de la lucha es vasto, sigo convencido de la unidad (sin ingenuidades) y nos encontraremos, como los rebeldes, en alguno de los caminos", prosigue.

Sin embargo, Monedero también destaca un mensaje clave: "Los enemigos están en otros sitios". El cofundador de Podemos nunca ha escondido sus críticas —lo que, precisamente, ha molestado a Iglesias— sobre la deriva del partido morado. "Podemos tuvo cinco millones de votos, hoy está en el grupo mixto y tiene pendiente una asamblea donde discuta qué es lo que ha pasado", reflexionaba la pasada semana, cuando se cumplió diez años desde su nacimiento. Monedero también ha defendido que es necesario un entendimiento con Sumar y en una entrevista reciente con El Mundo censuró la "deriva" de Canal Red por "convertir en sospechoso" a todo aquel que no comparte el "100%" de su discurso.

El propio Monedero también sugirió hace meses que Iglesias debía replantearse su estrategia en medios porque estaba quitándole espacio a la líder de Podemos, Ione Belarra. "La intervención en Rac1 siempre es antes que la rueda de prensa de la Ejecutiva, lo que aprovechan los medios para ocultar a Podemos y concentrar la información en Iglesias. Se solventa pasándola a martes", reflexionaba en conversación con infoLibre. Una crítica que sigue manteniendo.

Iglesias respondió a esas críticas en otra entrevista realizada por Público: "Qué terrible tiene que ser haber apostado por gente que después es capaz de irse a un medio de comunicación a soltar una rajada contra tu partido. Qué mal lo hemos tenido que hacer para que alguien se vaya a un plató de La Sexta o a El Mundo a hablar mal de su partido. Desde luego, en algo nos tuvimos que equivocar", señalaba. Este periódico se ha puesto en contacto con el exlíder de Podemos para conocer los motivos por los que ha prescindido de Monedero, pero no ha obtenido respuesta.

En su mensaje, el hasta ahora director de En la Frontera revela que sus discrepancias con Iglesias, a quien asegura admira y quiere, se deben a cuestiones tácticas y estrategias. "Le deseo a Pablo y al Canal Red, con el que he colaborado con todo lo que estaba en mi mano desde mucho antes de que arrancara, el mejor de los vientos", asegura. Pero también advierte: "Quien no se atreva a disentir, que se dedique a otra cosa". Un texto al que Iglesias respondió: "Gracias por todo, amigo. Nos encontraremos, como tantas otras veces".

La salida de Sergio Gregori, el presentador de 'El Tablero'

La salida de Monedero llega solo dos días después de que Iglesias haya apartado al periodista Sergio Gregori de El Tablero la tertulia diaria del medio, pese a que detrás de la fundación de Canal Red está Furor Producciones, fundada por el propio Gregori. El periodista pasó de tener el control editorial sobre los contenidos y los tertulianos a presentarlo tres veces por semana —desde el mes de julio jueves y viernes estaba siendo sustituido por Laura Arroyo y Dina Bousselham— para, finalmente, quedarse completamente fuera. Según explican fuentes cercanas, Gregori sigue contratado pero sus funciones han cambiado de forma abrupta y ahora se dedica a crear contenido para la web.

Gregori, que es el secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid, lanzaba este alegato en su último programa como presentador: "Algunos cofundamos Canal Red creyendo que romper el bloque de poder mediático estaría por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Que nadie se confunda: no tenemos precio. No nos compran ni con un acta de diputado ni con un plató". Y añadía, en una clara alusión al exlíder de Podemos: "Haber sido víctima no le confiere a nadie la autoridad moral de ser verdugo".

Arroyo, sustituta de Gregori, explicaba así la ausencia de su antecesor el pasado lunes: "Estamos encantadas de tener voces diversas y de dar voz a quien nunca tiene voz en los medios de comunicación, pero a estas alturas no vamos a aceptar que se ataque lo que representa Canal Red y a los muchos compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y mucha militancia sacan este proyecto adelante. Gracias por seguirnos, gracias por hacer posible Canal Red, bienvenidos y bienvenidas a El Tablero". Unas palabras que tenían un destinatario claro, el propio Gregori, que en los días anteriores había dejado ver su malestar por la falta de pluralidad en las tertulias y su función como un medio "al servicio" de Podemos.

Este malestar también se palpa dentro del equipo de comunicación de la formación morada, ya que Diario Red —el medio escrito del canal— ha desvelado información en exclusiva que, previamente, desde prensa del partido no habían permitido contar al resto de periodistas en lo que se conoce como off the record. La última vez que sucedió fue el lunes, cuando la secretaria general del partido, Ione Belarra, contó públicamente que le habían ofrecido una "salida política" para la exministra Irene Montero en una embajada. No dijo ni quién ni dónde, aunque en privado fuentes del partido sí lo revelaron. Pocas horas después, Diario Red contaba que el ofrecimiento vino por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz y que la embajada ofrecida fue la de Chile.

Monedero e Iglesias siempre han discrepado sobre a quién dar voz en el medio

En marzo del pasado año, infoLibre entrevistó a Iglesias con motivo del lanzamiento de Canal Red. El exlíder de Podemos no escondía el sesgo de izquierdas del canal pero aseguraba que había "pluralidad de voces": "Si encontramos voces interesantes que no piensen como nosotros, esas voces van a estar ahí", señalaba. Sin embargo, el exvicepresidente sí que marca un límite: el de Vox. "No le veo sentido dar voz a la ultraderecha", remachaba.

Monedero, sin embargo, se mostraba más laxo que Iglesias respecto a la presencia de ultras y recordaba que en la época de La Tuerka se invitaba "a personas que no pensaban como nosotros" incluido el presidente de Vox. "Yo he invitado a Abascal, he estado discutiendo con Isabel Díaz Ayuso, he invitado a Paco Marhuenda, a Fernando Sánchez Drago y también a Yolanda Díaz, a Manuela Carmena o a Zapatero", reflexionaba.