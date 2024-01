Belarra desvela que el Gobierno le ofreció una embajada para 'jubilar' a Irene Montero

Irene Montero ha presentado este lunes su lista para las europeas pero podría haber tenido una "salida política" más inmediata, según ha revelado este lunes la líder de la formación morada, Ione Belarra. "Me ofrecieron una salida política para Irene, una embajada para que dejara de dar problemas. Cuando me lo ofrecieron me dio mucha rabia, me eché a llorar", ha asegurado Belarra, que aunque no ha desvelado qué embajada ni quién lo hizo, fuentes del partido deslizan que sería la líder de Sumar, Yolanda Díaz. A juicio de la exministra de Derechos Sociales, "hubiera sido comprensible" que Montero "no pudiera más", pero finalmente optó por "echarse a la espalda una campaña muy importante" con su candidatura para las europeas, que celebrarán el 9 de junio.

Este ofrecimiento llegó, según apuntan las mismas fuentes, cuando se estaban configurando las candidaturas para las generales de julio. Desde la formación morada interpretan que lo único que querían era 'jubilar' a Montero "lejos de España" para que "se callara". Aunque Díaz sería quién hizo el ofrecimiento —desde Sumar no lo confirman— desde el partido están convencidos de que se pactó previamente con el PSOE. A su modo de ver, está claro que ni Sánchez ni la cúpula socialista querían que la exministra de Igualdad formara parte de un Gobierno de coalición y pensaron que esa salida sería rápidamente aceptada.

Aunque falta casi medio año para que se celebren esos comicios, Montero ha desvelado ya quién le acompañará con la coportavoz nacional del partido, Isabel Serra, como número dos. En un acto celebrado en el Espacio Ecoo (Madrid) —en una calle paralela a la ubicación del Teatro del Barrio, donde nació Podemos hace una década—, la exministra de Igualdad ha estado arropada por sus fieles y ha asegurado que Serra es un "ejemplo feminista" y "víctima" del lawfare. El número tres de la lista será el también coportavoz y diputado en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández. Completan la lista otra de las portavoces del partido y la exdirectora del Injuve, María Teresa Pérez, y el diputado madrileño Serigné Mbaye.

"El proyecto europeo necesita una voz que no se conforme y no tire la toalla frente al conformismo de muchos sectores progresistas, también de los verdes, necesitamos fuerzas poderosas", ha señalado Montero. El eje principal sobre el que girará su campaña es que Podemos representa un proyecto netamente de izquierdas frente alternativas como la de la socialdemocracia, que representa el PSOE, o los Verdes, la familia política que le atribuyen a Sumar. "Si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan aunque no gobiernen", ha lamentado Montero.

Sin citarla, la exministra de Igualdad también ha confrontado su tesis con la de Yolanda Díaz, que aboga por dejar el "ruido" aparte y gobernar a través de políticas públicas. "Calladas no vamos a estar. No nos gusta el silencio, las injusticias son hijas del silencio. Nos gusta alzar la voz, este equipo nunca se va a callar. Y tampoco nos quedamos sentadas esperando a que otras personas hagan lo que hay que hacer cuando todo cambie", ha zanjado.

Montero también ha tenido duras palabras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ejercer de "guardaespaldas" de EEUU e Israel y de querer meter a España en una guerra contra Yemen por el envío de tropas al Mar Rojo. "No queremos ser los guardaespaldas ni de EEUU ni de Israel. Queremos que España sea una voz de paz y de justicia, que contribuya a poner fin a la voz de los poderosos. Vamos a defender que esa decisión pase por el Parlamento", ha asegurado la número dos de Podemos.