Los temas que separan a Díaz de Sánchez: fiscalidad, vivienda, Palestina y Sáhara

Yolanda Díaz es consciente de que necesita remarcar las diferencias con el PSOE para sobrevivir esta legislatura. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar lo ha hecho notar este miércoles, en el debate de investidura de Pedro Sánchez, dónde ha enarbolado un discurso muy crítico con la derecha pero en el que también ha confrontado con los socialistas en materias como fiscalidad y vivienda.

En el primero de estos ámbitos Díaz ha pedido realizar "una reforma fiscal estructural" comenzando por igualar las rentas del trabajo y las del capital. "No puede ser que el 85% del IRPF provenga de las rentas salariales, ni que una peluquería tribute al 17% y una gran empresa al 3,5%", ha criticado. En materia impositiva ha cargado contra la exención de IVA de la educación y la sanidad privada y de los 140 mil millones de euros "en paraísos fiscales" y ha defendido sacar de la órbita del Ministerio de Hacienda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding del que cuelgan las empresas públicas y las participaciones del Estado en cotizadas como Redeia, Enagás, Ebro o Airbus.

Otro ámbito en el que ha explicitado esas diferencias es el de vivienda, que es, “junto con el paro, el mayor problema de nuestro país", según ha asegurado Díaz. "Nosotros no compartimos en absoluto que ustedes se empeñen en una medida que científicamente es incorrecta y políticamente está fracasada: no compartimos que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda. Esto se ha practicado por el PP y el PSOE y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España", ha lanzado. "Queremos acabar con una generación de jóvenes que no conoce otra cosa que compartir piso para poder sobrevivir".

En esa línea, Díaz ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas como la publicación "con carácter inmediato" del índice de precios en las zonas tensionadas. "El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento están en riesgo de exclusión social", ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regulará los alquileres de temporada que ha definido como "el principal agujero de especulación de las ciudades" y construirá "un 20% más de vivienda social". Por último, ha defendido “acabar con las golden visa", en referencia a la concesión de visados a cambio de comprar propiedades inmobiliarias.

El reconocimiento de Palestina y el Sáhara

En su segunda intervención tras la réplica del presidente del Gobierno, cuyo tono ha dejado claro la complicidad entre ambos, Díaz ha puesto el foco en la política internacional, especialmente en lo que respecta a la causa palestina. "Lo que está pasando en Palestina es de una gravedad atroz y no estamos haciendo lo suficiente. No hay relativismo con los derechos humanos. Tenemos muchos caminos para seguir presionando y conseguir el alto el fuego”, ha subrayado.

En esa línea ha pedido a Sánchez que "no dude" con su posición sobre Palestina y llame a consultas a la embajadora israelí en España. "Podemos llamar a consultas a la embajadora, propiciar el embargo de compraventa de armas a Israel y defender sanciones", ha pedido al candidato a la investidura. Asimismo, ha dejado claro que no comparte el giro que imprimió el PSOE durante la legislatura pasada sobre el Sáhara Occidental. “Vamos a seguir defendiendo el Sáhara y la causa saharaui”, ha advertido la vicepresidenta segunda en funciones.