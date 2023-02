Quién es ‘Tito Berni’: un diputado de las últimas filas que pasó desapercibido en el grupo parlamentario

“Pues qué te digo… Parecía un hombre tranquilo, agradable, de trato cercano. Siempre presumía de su isla, hablaba de las empresas que tenían de quesos de cabra y sus productos. Traía a los compañeros para que probaran”. Este es el perfil que traza una diputada socialista sobre Juan Bernardo Fuentes Curbelo, hoy en el epicentro del huracán político por el caso Mediador.

Sus compañeros no sospechaban nada sobre él, según confiesan varios diputados a infoLibre. Nadie se podía imaginar que podía estar detrás de la trama que ha emponzoñado estos días el grupo parlamentario, y que le ha llevado a ser expulsado del PSOE. Sus fotos en fiestas con prostitutas y cocaína han dejado a muchos en shock.

Y, además, la publicación de que hubo cenas organizadas por él con otros diputados ha sembrado dudas. Pero desde el grupo parlamentario se ha contactado con los dirigentes más cercanos y se descarta por ahora que otros diputados hayan caído en el caso de corrupción y en actitudes deshonestas.

"Con buen humor, sociable", pero no un líder

Fuentes Curbelo no era un líder. Era un discreto parlamentario que se sentaba en el gallinero, en las últimas filas, como recuerdan varios diputados. Tenía un grupo reducido, como señalan ellos, de conocidos parlamentarios. Una fuente de la Carrera de San Jerónimo lo describe así: “Parecía buena persona, muy sociable, con buen humor normalmente. Parecía una persona totalmente normal”.

El político llegó al Congreso por una carambola a principios de legislatura. Pedro Sánchez decidió nombrar a Carolina Darias ministra de Política Territorial, lo que hizo, a su vez, que Ángel Víctor Torres remodelara su Ejecutivo en el archipiélago para sustituirla. Se fijó en Elena Máñez, que volvió a su tierra para ser consejera de Economía. ¿Quién era el siguiente en la lista? Fuentes Curbelo.

Y no fue precisamente una estrella durante la legislatura: un diputado raso, en las últimas filas y con apenas intervenciones. Sus principales misiones fueron las portavocías adjuntas en las comisiones de Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio y la Vicepresidencia Primera en la Comisión de investigación del accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Participó en varias ponencias de leyes muy técnicas en materia tributaria. Según el registro del Congreso, sus intervenciones orales apenas se produjeron con preguntas de control a la corporación de RTVE.

"Iba a su bola"

Ahora salen a la luz las fotografías de las noches en hoteles. Pero varios diputados dicen que precisamente no tenía “fama de fiestero” ni eran conocidas sus cenas. Los parlamentarios señalan que es normal ir a tomar algo o picar después de las largas sesiones, muchos se llaman y acuden juntos a restaurantes en el centro de Madrid: “¿Dónde estás?”, “me uno”. Pero no es que Fuentes Curbelo fuera el más popular a la hora de organizar cenas precisamente tras el Pleno.

Nadie lo llamaba Tito Berni, como aparece mencionado en la investigación. “Era una persona agradable al trato, pero vamos, como todos los compañeros de grupo”, señala otro parlamentario. “Parecía que no había roto un plato”, apostilla otra fuente del grupo. “Iba a su bola, con su pequeño grupito”, indica otro miembro del PSOE. Algo que señalan más fuentes: “No es que tuviera o liderara un grupo grande”.

Un diputado, al hilo, también expresa la rabia y la indignación de que puede haber una mala imagen del grupo por este caso “aislado”: “Se está exagerando todo”. Pero sí explican más diputados que preocupa que esto pueda afectar de cara al 28M y que se trata de una “vergüenza absoluta”. Además, durante estas horas algunos confiesan que se ha generado “desconfianza” y una sensación entre compañeros ante la posibilidad de que hubiera más “metralla”.

Una de las cosas que más ha dolido en el grupo es la imagen con prostitutas. “Esa foto no tiene cabida en el PSOE”, como señala una diputada. Esto lo comparten los consultados, una foto así de otro compañero llevará a otra expulsión inmediata, aunque todos esperan que no se produzcan más situaciones así. Los socialistas abogan por el abolicionismo y el fin de la prostitución, una promesa realzada por Pedro Sánchez durante el último congreso de partido en Valencia.

Y otro parlamentario también se expresa así, con estupefacción: “No se relacionaba mucho, y parecía muy disciplinado”. Se muestran tajantes los diputados en que hay que actuar con toda la contundencia: “Esto no es el PP. Si pillan a alguien, a la puñetera calle”. “No nos hemos jugado la vida en Euskadi para esto”, como señala otro dirigente del partido.

"Esto no es el PP. Si pillan a alguien, a la puñetera calle"

Muchos diputados hacen lobby con otros parlamentarios de su comunidad, pero Fuentes Curbelo, según fuentes conocedoras, no se movía especialmente con los de su autonomía. Fuentes de Ferraz indican que también parece más el caso de una persona que se las daba de que tenía contactos en Madrid, pero no había luego contratos. Una imagen de fanfarrón con los empresarios que no se correspondía con la que tenía luego dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

En los documentos del sumario, se recoge, por ejemplo, que en su despacho en el Congreso recibió, cuando era portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda, al empresario Maximiliano Poveda Sierra, el tercer mayor moroso de España, con una deuda de 23,55 millones de euros a Hacienda.

Fuentes Curbelo es de Fuerteventura, una isla con un ecosistema político muy propio. Y se trata de una familia con largas raíces en el partido y en la administración. Otro de los implicados en la trama es su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería del Gobierno canario, también expulsado del PSOE. Heredó el puesto de su tío cuando este se fue a Madrid al tener escaño al correr la lista a principios de 2020.

El 14 de febrero terminaba la carrera política en el Congreso de Fuentes Curbelo, cuando la operación policial por el caso Mediador detenía a más de una decena de personas (en ese momento no a él). El PSOE ese día forzó su renuncia al acta y lo expulsó del partido. Pero el nombre de ese diputado con imagen bonachona y discreta suena ahora más que nunca.