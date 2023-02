La Guardia Civil señala una reunión del 'caso Mediador' con el PSOE: "Nadie va a poder acceder a nosotros"

La Guardia Civil ha situado a los presuntos integrantes de la denominada trama Mediador —que captaba a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública— en una reunión en un restaurante de Madrid con miembros del PSOE: "A las nueve de la noche en el Ramsés. Mesa para quince personas. Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña".

Así consta en el sumario —al que ha tenido acceso Europa Press— de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en un oficio de septiembre de 2022 de la Benemérita aportado al procedimiento en el que figuran como principales investigados el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, conocido también como el mediador.

Según el oficio de la Guardia Civil, el 21 de octubre de 2020 Navarro Taraconte envió un mensaje al entonces diputado socialista Fuentes Curbelo para confirmarle que había cerrado ya una cena en un restaurante madrileño para unos 15 comensales. "Solo personas del partido socialista", apuntó.

Aquel día el mediador envío un audio al dirigente en el que le dijo: "Me van a pasar un menú si quieres pasárselo a los compañeros". "Yo te lo paso a ver qué les interesa. Si les interesa, y se podría cenar allí, y las copas allí. Sobra decirte que tu comida, la de Antonio y la mía van a cargo de las empresas mías, ¿vale?", añadió.

"Nadie va a poder acceder a nosotros"

Según los agentes, el entonces diputado del PSOE respondió: "OK. Pásamelo desde lo que tengas". No obstante, una vez que recibió el presupuesto Fuentes Curbelo consideró que el precio era elevado. "¿Este menú no está un poco alto?", preguntó.

En el sumario consta que Navarro Taraconte le explicó que el precio se adecuaba al restaurante que era. "Bueno pues... hombre, es el Ramsés, ¿vale? Es el Ramsés. Yo lo veo bien de precio", sostuvo.

Al hilo, el empresario le envió otro audio en el que destacaba el carácter reservado de la cena. "Oye, el reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale?, ¿me explico? Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías, ni rollos raros, ¿ vale? Tranquilo", subrayó.

El presidente de Canarias estaba informado

En una entrevista concedida el pasado viernes a Cope Canarias y recogida por Europa Press, Navarro Taraconte aseguró que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, estaba informado de las gestiones que realizaban en una estructura en la que situó como "cabeza visible" a Fuentes Curbelo.

El empresario canario, situado en la investigación como mediador de la trama y clave al aportar dos teléfonos móviles que recogen grabaciones y fotografías, admitió en dicha entrevista que organizaba "fiestas" a las que se sumaban hasta una quincena de diputados de su grupo.

Indicó que siempre ha 'trabajado' para el PSOE y por eso no hay nadie de CC o PP implicado. Además, insistió en que "todas las noches", entre los martes y los jueves —días habituales de sesiones en el Congreso— acudían a burdeles o recibían a prostitutas en hoteles.

"Era como la fiesta de fin de año, con catering y catálogos de fotos", detalló, señalando que esto ocurrió durante 2021 y 2022, incluso en pandemia —dijo sobre Bernardo Fuentes—. Asimismo, precisó que también había diputadas mujeres.

Según consta en el sumario de la investigación, Navarro Taraconte dijo al sobrino del diputado y también director de Ganadería de Canarias, Taishet Gutiérrez, que él asesoraba a dos ministros y tres senadores. Y aseguró que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, quería verle.