"¿A cuántos trabajadores se cargaron?": Feijóo trata a Bildu como si fuera ETA y rompe puentes con el PNV

Más de una década después de que la organización terrorista ETA dejase de matar, la derecha se empeña en mantener viva su memoria como arma política para atacar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por su política de pactos. Es lo que ha hecho este miércoles el líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en un duro discurso contra la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. El conservador ha calificado a Bildu como el partido "más reaccionario" de Europa y ha asegurado que es la única formación a la que "habría que hacer un cordón sanitario".

Para Feijóo no cabe duda de que Bildu es el heredero político de ETA e incluso que sus diputados en el Congreso son miembros de propia banda terrorista, cuyo "jefe" es José Antonio Urrutikoetxea —conocido como Josu Ternera—. "¿A cuántos trabajadores se cargaron?", ha llegado a afirmar. "Habla usted del PP y veo que nos conoce bien. Claro, han tenido mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del PP”, ha espetado. “Ahora parece que debemos estar agradecidos a Bildu. Sí, sobre todo huérfanos, viudas, viudos, hermanos que se han quedado sin hermanos tienen que estar agradecidísimos”, ha lanzado en su réplica a Aizpurua.

En esa misma línea, el expresidente de la Xunta de Galicia ha asegurado que "todo lo que diga Bildu sin una disculpa real a las víctimas de ETA y sin colaborar con la justicia para esclarecer más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor”. “Me preocuparía que nos votase”, le ha dicho a Aipurua, “sus votos se los dejo a Sánchez, yo no los quiero”, ha señalado, lo que le ha granjeado un aplauso entre sus filas.

La portavoz de EH le ha dicho a Feijóo que los motivos por los que su partido prefiere apoyar a Sánchez son tres: el “antifascismo”, la “defensa de la clase trabajadora” y la “defensa de la nación”. Además, Aizpurua también ha evidenciado la soledad del PP en el hemiciclo: "¿No le ha quedado claro que en este hemiciclo todo el resto que no sea la derecha o la ultraderecha está en contra del posicionamiento que ha traído usted hoy, de su hipotética investidura?”.

Feijóo se lleva un sonoro portazo del PNV: "Ha fracasado"

El líder del PP también ha dedicado buena parte de su replica, que ha realizado de manera conjunta a EH Bildu y al PNV, a recriminar que los jetzales apoyen a Sánchez, lo que podría hacerles perder el Gobierno vasco, a su juicio. "En el maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede de primero", ha señalado a Aitor Esteban.

Feijóo también ha interpelado al PNV para preguntar si sus políticas en vivienda o industria son las mismas que las de EH Bildu para poner su “sello” juntos en las leyes que se aprueben esta legislatura con el Gobierno de Pedro Sánchez. “No entiendo que compitan por ser los primeros en entregarse a Sánchez”, ha subrayado.

Por su parte, Aitor Esteban ha confirmado el 'no' de su partido a la investidura de Feijóo y ha criticado su actitud: "Habrá ganado, pero no ha llegado. Se quedó con un palmo de narices. Ha fracasado si el objetivo era llegar a la presidencia del Gobierno", le ha reprochado. "Usted no ha renunciado a una mayoría, porque nunca la ha tenido", ha incidido a renglón seguido, incidiendo en que los 33 votos de Vox son incompatibles con su apoyo porque "serían imprescindibles durante toda la legislatura".

Asimismo, Esteban ha dejado claro que apoya la amnistía para los encausados del procés: "Si como dice la señora Gamarra aquí hay que elegir entre Feijóo y amnistía, amnistía". "Así que no, señor Feijóo. Con estos mimbres, no", ha señalado el portavoz vasco, que ha planteado como líneas rojas la derogación de la Ley de Memoria Democrática que plantea Feijóo, o su "postura contraria al uso del euskera no solo en Cortes, también usando su influencia ante terceros países para cerrar la puerta en Europa, y menospreciando su uso aquí calificando los trabajos de traducción de karaoke".