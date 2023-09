Los partidos vascos, excepto el PP, defienden la emisión de 'No me llame Ternera': "No legitima ni blanquea a ETA"

PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos y Cs han defendido la emisión del documental No me llame Ternera en el Festival de Cine de San Sebastián, mientras que el Partido Popular ha considerado, por contra, que la cinta "desluce" el Zinemaldia, ya que la vida de Urrutikoetxea debe estar "en un sumario, no en un documental", informa Europa Press. En un debate en Radio Euskadi, los parlamentarios vascos se han referido a la presentación este viernes en el Festival de Cine de San Sebastián del documental No me llame Ternera, sobre el exlíder de ETA Josu Urrutikoetxea.

En este sentido, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha mostrado su voluntad de ver el documental y ha considerado que tiene "interés periodístico y general", ya que Urrutikoetxea ha "condicionado la vida individual y colectiva de este país".

A su juicio, "no es negativo" que el exdirigente de ETA ofrezca su versión y ha advertido que todos "somos mayorcitos para ver y leer todo". "Basta ya de censura", ha reclamado.

Tras lamentar el "ruido mediático" padecido, ha trasladado su apoyo al Zinemaldia, que cuenta con "un grupo de profesionales que con buen criterio suelen seleccionar las películas y cortos que se proyectan en las secciones".

"Respecto a lo que es la memoria, ojalá también se pudieran dar otros documentales para esclarecer todo tipo de atentados y problemas vividos en el pasado", ha expresado en referencia, entre otras cuestiones, a los GAL.

"Parcialidad"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha reconocido no haber visto el documental, aunque ha advertido de los "riesgos" que puede presentar como "la parcialidad" y el hecho de que "se centre casi en exclusiva en una parte de las vulneraciones de derechos, las de ETA, y el resto ni siquiera se aborden".

"El intento de censura y que no se emitiera no es novedoso, pero sigue siendo igual de inaceptable. Esta actitud inquisitorial termina generando un clima de autocensura entre los creadores culturales para que solo se pueda hacer un tipo de relato sobre la historia del país. Esto incide en la libertad de expresión que impide hacer un relato más poliédrico y rico", ha argumentado.

Además, se ha cuestionado "qué tiene de malo hacer una revisión del pasado" y ha advertido que las distintas violencias y vulneraciones de derechos humanos han tenido "muchos animadores y muy diversas organizaciones", dentro de una realidad "poliédrica".

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha reconocido que le llama la atención que "se prejuzgue tanto un documental que no se ha visto" y ha destacado que varias víctimas del terrorismo han asegurado que el documental "no legitima ni blanquea a ETA".

Tras defender que ningún "argumento, contexto o teoría de los bandos enfrentados pueda servir para legitimar la violencia de ETA", ha incidido en que al exlíder de ETA no le ha gustado el documental "al no haber podido trasladar la falsa teoría del conflicto". "También sabemos que molesta a quienes desde la Izquierda Abertzale abonan la falsa teoría de los bandos enfrentados", ha concluido.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez se ha congratulado también de que no se haya producido una censura previa y el documental se haya podido emitir en la programación del Zinemaldia.

"Se ha superado una polémica que en su momento ya sucedió con 'La pelota vasca'. El documental seguramente sirva para dar la palabra y comprender un fenómeno histórico muy reciente en Euskadi", ha indicado, para añadir que "es importante en el camino e la deslegitimación de la violencia".

"Hace caso a las víctimas"

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, ha asegurado no tener mayor interés en ver la cinta y ha considerado que un certamen como el Festival de San Sebastián "se desluce con esta experiencia periodística". "Si la hermana de Miguel Ángel Blanco o la viuda de Gregorio Ordóñez piden que no se exponga el documental yo creo que habría que hacerles caso", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que la clave está en que "Ternera no se arrepiente de nada" y, por ello, se puede "hablar de blanqueamiento al darle la categoría de interlocutor válido". "La vida de Josu Ternera no tiene que estar en un documental, tiene que estar en un sumario", ha enfatizado.

Por último, ha considerado que el dirigente de ETA ha "manipulado" a Jordi Évole, su entrevistador, ya que "no habla sobre los crímenes que él conoce" y se limita a aquellos afectados por la amnistía de 1977.

Por último, el representante de Cs José Manuel Gil ha aseverado que el primer sitio donde quiere "escuchar a Josu Ternera es ante el juez cuando sea extraditado para hacer frente a las causas que tiene abiertas" en España. "Como liberal no estoy de acuerdo en que se vete un trabajo artístico a priori. No creo que entrevistar a alguien sea blanquearlo, depende de cómo se haga", ha afirmado.

Por último, se ha mostrado partidario de que "lo que ha hecho ETA no caiga en el olvido" por lo que si estos trabajos ayudan a explicarlo a las nuevas generaciones "bienvenidos sean". No obstante, ha advertido de que pueda darse una "mitificación" de Urrutikoetxea por parte de los jóvenes.