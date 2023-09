El Tribunal del Deporte deja en falta grave la actuación de Rubiales pero el Gobierno insistirá en suspenderle

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente sancionador al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por su bochornoso comportamiento durante la final del Mundial femenino de fútbol, en la que propinó un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso. Ahora bien, solo lo hace por dos faltas graves, no muy graves, contra el decoro, por lo que el Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Gobierno, no podrá activar la palanca para suspenderle provisionalmente, como ya ha hecho la FIFA, hasta la resolución del expediente. De esta forma, la Comisión Directiva del CSD no puede decretar la suspensión provisional de Luis Rubiales y, además, la sanción máxima de inhabilitación sería de dos años.

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha explicado más tarde en una rueda de prensa que "en aplicación del artículo 102 de la Ley de Deportes" el CSD va a instar al TAD a que "suspenda cautelarmente a Rubiales de su función". "La consideración del Gobierno sigue siendo que fueron actuaciones muy grave", ha afirmado y ha insistido en que "no vamos a tolerar las faltas de respeto". Asimismo, ha detallado que el presidente del CSD estudia la posibilidad de recurrir ante la vía contencioso-administrativa la decisión del TAD.

El CSD, organismo presidido por Víctor Francos, elevó hace justo una semana al órgano administrativo una petición razonada por una posible vulneración, por parte de Rubiales, de los artículos 76.1.1 de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992. El primero de ellos hace referencia al abuso de autoridad, en relación al beso forzado con la futbolista. El segundo, a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, relativo al gesto soez del entonces presidente de la RFEF en el palco durante la final del Mundial –se agarró los genitales–.

Durante cinco días, los miembros del Tribunal del Deporte, en cuya designación juegan un papel importante las federaciones deportivas, han estado estudiando un asunto que tenía más miga jurídica de lo que parecía. Es cierto que la Ley del Deporte actual contempla ambos comportamientos como infracciones "muy graves". Sin embargo, esa misma norma, que aún no está desarrollada en su totalidad, establece que para cuestiones relativas a expedientes sancionadores es necesario atenerse a la del noventa. Y esta considera solo "grave" la parte relativa al decoro deportivo.

Al final, el Tribunal Administrativo del Deporte, encargado entre otras cuestiones de la disciplina deportiva, ha considerado que, con la información de la que dispone, no puede considerar el beso del dirigente a la deportista como un abuso de poder, que tanto en la legislación actual como en la de los noventa sí que se considera una "infracción muy grave", calificación que es la que permite al CSD entrar a suspender provisionalmente. Según ha adelantado Iusport, este hecho lo ha reconducido a otro tipo infractor como falta grave. La misma calificación que se ha dado a la falta de decoro.

Las faltas graves, según la legislación, solo pueden ser castigadas con una inhabilitación que puede llegar, como máximo, a los dos años. Con una muy grave, la pena habría ido hasta los quince años.

Comunicado del Gobierno tras la resolución del TAD:

