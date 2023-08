La FIFA abochorna al fútbol español: patrocinadores y 'cracks' de La Liga mudos y los seleccionadores, en apuros

"Y por fin alguien hizo algo", tuiteó Vero Boquete pasadas las 14.30 de este sábado. Con esta simple frase, la mítica futbolista reaccionaba al comunicado de la FIFA en el que se ha anunciado la suspensión durante 90 días de Luis Rubiales de "toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" tras la agresión machista a Jenni Hermoso hace una semana. Quizás, sin saberlo, también adelantaba los movimientos dentro de la Federación que se han ido conociendo durante las últimas horas: el cuerpo técnico de la selección femenina y la técnico de la sub-19, Sonia Bermúdez, han dado la espalda a Jorge Vilda y han dimitido, mientras que el entrenador de la absoluta masculina, Luis de la Fuente, ha censurado "sin paliativos el comportamiento equivocado" del presidente tras aplaudirle en primera fila este mismo viernes.

Ha sido el comunicado de la FIFA el que ha roto la dinámica de silencio cómplice que se había asentado en el mundo del fútbol durante la última semana. El organismo internacional suspende de forma provisional durante 90 días a Rubiales tras la apertura el jueves de un expediente disciplinario. Asimismo, y según detalla la nota, con el "objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales" de Hermoso y el "buen orden del procedimiento disciplinario", dicta que ni el presidente ni la RFEF, "tanto sus oficiales o empleados", deben contactar con la jugadora o su entorno "de manera directa o a través de terceros".

El comunicado de la FIFA concluye explicando que no se ofrecerá más información sobre este procedimiento hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo. Además de esta suspensión, Rubiales tiene otro frente abierto. Este mismo sábado, el Consejo Superior de Deportes (CSD) sigue dando pasos adelante y ha hecho pública la "petición razonada" enviada este viernes al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para lograr su inhabilitación. En concreto, acusa al presidente de la RFEF de "abuso de autoridad" y falta de "decoro", ambas son infracciones "muy graves".

Dos horas después del anuncio de la FIFA, la Federación reaccionó a esta suspensión anunciando que, "de acuerdo con sus estatutos", será el vicepresidente adjunto a la Presidencia, Pedro Rocha Junco, la persona que asumirá la presidencia interina. "Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes, confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera que, de esta manera, se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia", concluye la nota.

Las amenazas de la Federación a las jugadoras

No ha sido el único comunicado del día de la RFEF. Las 23 campeonas del mundo se fueron a dormir en la noche del viernes con un duro texto de la Federación que parecía más de la agencia de comunicación de Rubiales que del organismo rector del fútbol español. Además de anunciar medidas legales, las amenazaba por su decisión de no acudir a ninguna convocatoria "mientras continúen los actuales dirigentes" recordándoles que "la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".

La nota también sacaba a luz "como pruebas" de que el presidente "no miente" una serie de cuatro fotografías fijas (una de ellas, la cuarta, ilustra esta información) detallando en cada una lo que pasa para avalar lo que, según Rubiales, pasó antes del ya famoso "pico". Aunque el objetivo de la Federación es demostrar que sus pies están "ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora", lo cierto es que el supuesto "arqueo del cuerpo" de Hermoso no tendría porque corresponderse con "la fuerza de elevación del señor presidente que está realizando" si no que podría ser fruto de una reacción a que el propio Rubiales se impulsara sobre la futbolista al iniciar el abrazo.

Este sábado, la RFEF ha vuelto a la carga con el mismo tono a primera hora de la tarde, un comunicado que ha desaparecido de su web —según RTVE habría sido el presidente interino el que ha ordenado eliminar este texto por el dictamen de la FIFA de no poder contactar con la jugadora—, en el que insiste en que Hermoso "miente", que "está abducida" por su sindicato FUTPRO, y se pregunta "a qué intereses responden" lo que consideran un "cambio de versión" de la jugadora. Cabe recordar que, las cuatro veces que se ha pronunciado, ha mantenido siempre que no fue de su agrado el beso de Rubiales: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente, no fui respetada".

La dimisión de once miembros del equipo técnico de la selección femenina

Pocos minutos después, el cuerpo técnico que acompañó a la selección —entre ellos la número 2 de Jorge Vilda, Montse Tomé— y la entrenadora de la sub-19, Sonia Bermúdez, han puesto sus cargos a "disposición" de la Federación "ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas" por Rubiales. En total 11 personas que firman un comunicado en el que denuncian además que tuvieron que "asistir obligatoriamente" a la Asamblea celebrada el viernes y que "se produjo un hecho especialmente hiriente" ya que "a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

Se acabo#El FÚTBOL es FÚTBOL y ojalá pudiéramos estar hablando de lo conseguido …✨ pic.twitter.com/IBrbUuTtzC — Montse Tome (@montse_tome) 26 de agosto de 2023

Y poco después de la publicación de este comunicado, el seleccionador de La Roja, Luis de la Fuente, ha hecho llegar un escrito a los medios para censurar "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar" de Rubiales, solo 36 horas después de aplaudir en primera fila el discurso de su jefe. "Los hechos protagonizados por Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración, y no son edificantes ni apropiados para una persona que estaba representando a todo el fútbol español", añade al tiempo que desea que este "desagradable episodio" se cierre "cuanto antes" y que "los organismos competentes, resuelvan y tomen las decisiones pertinentes a la mayor celeridad posible".

No ha sido hasta pasadas la nueve de la noche, cuando Jorge Vilda ha seguido el camino abierto por De la Fuente. "Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido", aseguró el entrenador de la selección femenina en un comunicado remitido a Europa Press. En el texto, no menciona a Jenni Hermoso, ni a la renuncia de las campeonas a volver con España si no hay cambios, ni tampoco la renuncia de su equipo técnico.

El Cádiz y el Sevilla apoyan a Hermoso

De la Fuente y Vilda no han sido los únicos en romper su silencio este sábado. Entrenadores del fútbol español, como Xavi Hernández del F.C. Barcelona o Rubén Baraja del Valencia C.F, han tenido que ir saliendo durante las últimas horas en rueda de prensa a preguntas de los periodistas en la previa de sus respectivos partidos de Liga. Ninguno ha pedido de forma clara la dimisión de Rubiales y se han ceñido a reprobar su actitud y a enviar todo su apoyo a Hermoso. El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, incluso ha ido un paso más allá y ha criticado a su jugador Borja Iglesias por su decisión de no acudir a la selección en señal de apoyo: "Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona".

Este silencio de los jugadores es fiel reflejo de la decisión de La Liga de no organizar ningún tipo de muestra de apoyo coordinada a Hermoso durante esta jornada, situación que contrasta con otros episodios recientes como las pancartas en contra del racismo tras los insultos a Vinicius o contra la guerra de Ucrania. De los cinco partidos que se han jugado entre este viernes y el sábado, sólo dos clubes han apoyado públicamente a Hermoso. Primero fue el Cádiz, antes de su partido contra el Almería, con una pancarta en el que se podía leer "todos somos Jenni". Y después el Sevilla, cuyos jugadores han saltado al campo antes de enfrentarse al Girona con camisetas con el lema #SeAcabó.

Cuentan las lenguas antiguas, que seas del operador que seas, tienes una cita en el Sánchez-Pizjuán.



Sevilla-Girona, en directo.

📺Movistar Plus+ (dial 7)



➡️ https://t.co/ZbdDOWIHmw pic.twitter.com/AW0rm20SZw — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) 26 de agosto de 2023

Actitud que contrasta con las muestras de cariño que ha recibido Hermoso desde otras partes del mundo. Las jugadoras del San Diego Wave y el Orlando Pride lucieron muñequeras con el mensaje 'contigo, Jenni' en su partido de este viernes, mientras que la selección inglesa, su rival en la final, lanzó un comunicado el viernes denunciando que "el abuso es el abuso y todos hemos visto la verdad".

all players tonight are wearing wristbands in support of @Jennihermoso pic.twitter.com/nfbNcGcSf0 — San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) 25 de agosto de 2023

Solo siete de los 21 patrocinadores han roto su silencio

Pero el mundo del fútbol masculino español no es el único que guarda silencio. De los 21 patrocinadores de la Federación, sólo seis se han pronunciado públicamente: Iberia, Iberdrola, Renfe, Seur, Multiópticas, Cervezas Victoria y la marca de vino Sangre de Toro.

Renfe es el único patrocinador que pone encima de la mesa que "sus servicios jurídicos están estudiando medidas adicionales" ante este caso. En declaraciones a Efe, apuntan también que "respalda y apoya de manera rotunda y contundente la actuación del Consejo Superior de Deportes (CSD)".

Línea que también sigue Iberia: "Apoyamos las medidas oportunas y pertinentes que haya que tomar para preservar los derechos y la dignidad de las y los deportistas". Desde Iberdrola, detallan que como patrocinador de la selección femenina ven "con gran preocupación la situación que estos días está empañando el triunfo".

Ya este sábado, también Seur ha roto su silencio y asegura que "apoyará la decisión del CSD" y que lamentan "que estos hechos nublen a las jugadoras, las verdaderas protagonistas de esta semana". Multiópticas, que no menciona en ningún momento a ninguno de los protagonistas, muestra su "apoyo decidido a las acciones" del Gobierno. Cervezas Victoria destaca que "continuará apoyando a las jugadoras, al deporte en general y en especial a sus valores" y que "confiamos en que se tomen las decisiones adecuadas por los órganos competentes con el fin de velar por los derechos de las deportistas". Y, por último, Sangre de Toro apoya "la dignidad" de las jugadoras ante la actitud de Rubiales y confía en que el CSD tome "as medidas pertinentes para garantizar que hechos como éstos no vuelvan a producirse".