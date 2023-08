"Me sentí víctima de una agresión": Hermoso y sus compañeras dicen basta mientras los futbolistas callan

El fútbol femenino ha dado un paso al frente y le ha sacado tarjeta roja a Luis Rubiales, mientras sus compañeros de la selección masculina guardan un silencio atronador casi una semana después de la agresión machista contra Jenni Hermoso y el bochornoso discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este mismo viernes. "En ningún momento consentí el beso", asegura la futbolista en un comunicado con las otras 22 campeonas de mundo y con otras 58 futbolistas. A través del sindicato FUTPRO, manifiestan en el texto su "rotunda condena" ante conductas que "han atentado contra la dignidad de las mujeres" y anuncian que no volverán a la selección "si continúan los actuales dirigentes".

En el comunicado, Hermoso toma la palabra para desmentir las excusas de Rubiales que ha afirmado ante la Asamblea de la Federación que había sido un "piquito", un acto "espontáneo, mutuo, eufórico, sobre todo, consentido" (ver aquí vídeo del beso). "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó", defiende la jugadora que niega que en ningún momento buscó alzar al presidente como él dice. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", reconoce en el texto.

Una hora después era la propia Jenni Hermoso la que publicaba en su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter, un comunicado en que se muestra contundente respecto a lo sucedido el pasado domingo en Sídney: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente, no fui respetada". "En ningún momento se produjo la conversación a la que Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no ha sido de mi agrado", dice la jugadora que también señala que "las palabras de Rubiales son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado".

Además, confirma que la RFEF le pidió que apareciera en el primer vídeo del presidente: "Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza sólo tenía la idea de disfrutar del hito histórico". Para Hermoso, este beso es "solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años": "No nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora".

Esta es la cuarta vez que Hermoso deja claro que no hubo consentimiento ante el que es aún su jefe máximo. El propio domingo, poco después de lo ocurrido, un vídeo en Instagram la captó en el vestuario asegurando a sus compañeras que el beso no había sido consentido. "¿Qué hago yo? (...) Pero no me gustó, ¿eh?". El miércoles volvió a dar un paso al frente tras guardar silencio para intentar ceder todo el protagonismo a la histórica victoria del fútbol femenino y, a través de su sindicato, pidió en un comunicado que los actos de Rubiales no quedasen "impunes".

Rubiales no sólo se negó este viernes a dimitir si no que también justificó su beso asegurando que había sido un "piquito": "El deseo que podía tener ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio", aseguró ante el aplauso de la mayor parte de los asistentes, mayoritariamente hombres.

Según relató el presidente, lo que pasó en el estadio de Sídney fue una "anécdota" y que cuando Hermoso se aproximó a él para recibir su felicitación, tras recibir la medalla y saludar a la reina Letizia y a la infanta Sofía, lo levantó del suelo y "me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien" y "al dejarme nos abrazamos". "Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', Y ella me dijo: "Vale'", afirmó el presidente de la RFEF que concluyó su narración afirmando que se despidió de ella, que se iba riendo, con un "último manotazo en el costado".

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas", replica el comunicado conjunto de las jugadoras.

Las jugadoras no volverán a la selección hasta la marcha de "los actuales dirigentes"

En este texto también se anuncia que no volverán a la selección hasta que "los actuales dirigentes" se marchen señalando, aunque sin citarlo, al propio Rubiales, pero también al entrenador Jorge Vilda. Asimismo, esperan "respuestas contundentes de los poderes públicos". El Gobierno ya ha anunciado este viernes que va a tomar cartas en el asunto: el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha denunciado ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una "infracción muy grave" a Rubiales.

Las jugadoras exigen "cambios estructurales y deportivos" para "seguir creciendo" y "poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores". "Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", reza el comunicado.

Según Relevo, el texto se ha cocinado en un grupo de WhatsApp en el que las campeonas del Mundo han contado con el apoyo y la gran mayoría de futbolistas que han vestido en alguna ocasión la camiseta de la selección. En total, 58 jugadoras entre las que se encuentran jugadoras míticas como Vero Boquete, Natalia Pablos, Ainhoa Tirapu o Virginia Torrecilla. Asimismo, se ha incluido a jugadoras que en 2015 se unieron contra el por entonces seleccionador Ignacio Quereda tras caer eliminadas en el Mundial de Canadá y que consiguieron el relevo del técnico. Y también las 15 futbolistas que mostraron hace un año su malestar contra la Federación y el entrenador Jorge Vilda y que dejaron de ser convocadas, exceptuando solo los casos de Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

"Esto es intolerable. Se acabó"

Antes del comunicado, las jugadoras ya habían comenzando a dejar entrever su postura. "Esto es intolerable. Se acabó. Contigo compañera", tuiteó Alexia Putellas. Con estas palabras, la mediapunta del FC Barcelona y ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro abría la veda para que sus compañeras mostrasen su apoyo a Hermoso y pidiesen el cese de Rubiales.

"Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera", ha tuiteado Aitana Bonmatí. "Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó! Contigo a muerte Jenni", ha escrito Cata Coll. "Intolerable. Estamos contigo", ha asegurado Tere Abelleira. "Que vergüenza todo lo vivido y visto, contigo", ha afirmado Claudia Zornoza. "Esto es intolerable e inaceptable. Juntas en todo", ha dicho Laia Codina. "Contigo más que nunca, basta de mentiras, no estás sola", ha publicado Misa Rodríguez poniendo encima de la mesa la falta de consentimiento ante el "pico" añadiendo también un segundo tuit con un "por no comentar lo de todas esas personas que aplaudieron" señalando así a ambos seleccionadores, a Vilda y a Luis de la Fuente. La capitana Ivana Andrés, Athenea del Castillo, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Alba Redondo o la autora del gol que dio el título mundialista, Olga Carmona, tampoco se han quedado calladas mandando mensajes de apoyo a Hermoso.

No han sido las únicas. Muchas de las 15 que firmaron la carta hace un año también han vuelto a dar un paso público para mostrar su apoyo a Hermoso y su rechazo a la actitud de Rubiales. "No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso", ha escrito Mapi León. "Por ti y por todas las mujeres, Jenni Hermoso. Lamentable que se haya tenido que llegar a esta situación y que muchas hayamos tenido que renunciar a nuestros sueños para que se nos escuche. Se acabó!!!", ha tuiteado Claudia Piña. "Se acabó. Inaceptable lo que ha sucedido esta mañana. Lamentable llegar a esto para creer que las quejas de los últimos meses tenían un por qué. Por todas, estamos contigo Jenni Hermoso", ha publicado Sandra Paños.

El silencio de los jugadores

Estas muestras públicas de apoyo y de rechazo al comportamiento de Rubiales contrastan con el silencio de sus compañeros. Muy pocos jugadores hombres han mostrado tan claramente su postura ante esta polémica. Si el jueves los jugadores del Betis Isco y Borja Iglesias rompían el silencio, este viernes el delantero anunció que abandona la selección hasta que este tipo de comportamientos no quede impunes: "Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera".

El portero David de Gea aseguró en Twitter que le sangraban los oídos mientras Rubiales hablaba. E Iker Casillas también volvió a recurrir a X para dejar clara su postura asegurando sentir "vergüenza ajena" para posteriormente afear al presidente de la Federación que "tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas: de la alegría que nos dieron a todos, de presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…". Unas críticas que no extrañan en el exportero ya que se iba a presentar para presidir la RFEF en las elecciones de 2020, pero acabó retirando su candidatura por considerar el proceso electoral injusto.

De "gilipolleces" a inventarse palabras de la jugadora

Ante este silencio, Rubiales se ha venido este viernes arriba frente a la Federación. Aunque su actitud no dista mucho de su primera reacción tras el beso. El propio domingo, minutos más tarde, frente a los micrófonos de la Cadena Cope, aseguró que no estaba para "gilipolleces" ni para "tontos del culo". "Es un pico de dos amigos celebrando algo", defendió ya en un primer momento y siguió con su ristra de insultos: "Si hay tontos, que sigan con sus tonterías".

Horas después, Rubiales, y ante el revuelo que se estaba generando en España con posicionamientos públicos ya de parte del Gobierno y del propio ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, se prestó a grabar un vídeo durante la escala del vuelo de vuelta a España en el que no asumió ninguna responsabilidad y no pidió perdón por el gesto, sino por si "alguien" se sintió ofendido. "Hay un hecho que tengo lamentar entre una jugadora y yo, con la que tengo una magnífica relación, al igual que con otras. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad y sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. De una manera espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes", dijo en un vídeo difundido por la RFEF.

Según desveló posteriormente Relevo, gente de la Federación, incluido el entrenador Jorge Vilda, intentaron convencer sin éxito a Hermoso para que apareciera al lado de Rubiales, algo a lo que la jugadora se negó. Ante su negativa, también lo intentaron con la capitana, Ivana Andrés, que también dijo que no.

Tras el vídeo y con la llegada a España de todo el equipo, en la misma noche del lunes, tras la celebración en Madrid, el equipo de comunicación de la RFEF emitió un comunicado en el que aseguraba que Hermoso afirmaba que el beso había sido "mutuo y totalmente espontáneo". Unas palabras que, según desveló Relevo, habían sido escritas por la propia Federación.

Cascada de renuncias

La Asamblea Extraordinaria del Athletic Club de Bilbao acordó este viernes que renuncia a ser miembro de a Junta directiva de la RFEF. "El Athletic Club no comparte ni los actos ni las palabras del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tanto en el Mundial Femenino como en la Asamblea de hoy, ya que atentan contra los principios de igualdad y respeto que rigen en la sociedad", ha señalado en un comunicado. "El Athletic Club apoya y confía en las actuaciones del Consejo Superior de Deportes a los efectos de resolver esta situación", ha agregado.

No ha sido la única renuncia. El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha presentado también su dimisión de la Junta directiva de la RFEF, así como el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, Kepa Arrieta. También ha presentado su renuncia el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas.